Картина дня: подготовка к Европейским играм, зеленые облигации и график отключения горячей воды

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Александр Лукашенко на заседании Исполкома Национального олимпийского комитета Лукашенко подчеркивает исключительную значимость Европейских игр в истории суверенной Беларуси
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Общество 16.04.2019 | 07:00

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Картина дня. 15 апреля

Политика межнационального и межконфессионального мира является брендом Беларуси, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью турецкому информагентству "Анадолу". Глава государства рассказал, что намерен в ближайшее время обсудить на переговорах с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь спокойно относится к объективной критике Запада и умеет у него учиться. Беларусь готова усилить свою роль в урегулировании конфликта в Украине, если будут достигнуты соответствующие договоренности между лидерами России и Украины.

Глава московского корреспондентского пункта "Анадолу" Али Джура и Александр Лукашенко
Глава московского корреспондентского пункта "Анадолу" Али Джура и Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 апреля совершит официальный визит в Турцию. Глава государства проведет в Анкаре переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Беларусь и Турция создадут специальную группу экспертов по торговле. Об этом сообщил журналистам посол Беларуси в Турции Андрей Савиных.

Предстоящие Европейские игры станут важнейшим общественно-политическим мероприятием в истории суверенной Беларуси, заявил глава государства Александр Лукашенко на заседании Исполкома Национального олимпийского комитета. Президент подчеркнул важность успешного выступления белорусских атлетов на предстоящих II Европейских играх. Александр Лукашенко ориентирует НОК на более активную работу.

Во время заседания
Во время заседания

Все объекты для проведения II Европейских игр будут полностью подготовлены к 15 мая текущего года, заявил на заседании Исполкома Национального олимпийского комитета премьер-министр Сергей Румас. Расходы на проведение II Европейских игр остаются в пределах ранее утвержденной сметы, увеличивать траты не планируется.

Во время заседания
Во время заседания

На II Европейские игры белорусские атлеты ставят амбициозные цели, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. В видах спорта, которые будут представлены на предстоящем в июне мультиспортивном форуме, белорусские атлеты показывают высокие результаты.

Помощник Президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко будет исполнять обязанности первого вице-президента НОК.

Совмин утвердил план мероприятий по реализации Директивы о развитии ЖКХ.

Совмин и Нацбанк утвердили совместный план действий по повышению финграмотности населения.

В Беларуси определен порядок взаимодействия госорганов и организаций при обнаружении раненых диких животных.

Фото из архива
Фото из архива

Пилотный проект по маркировке обуви средствами идентификации начался в Беларуси.

ЕБРР намерен наращивать объемы операций в Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

Белинвестбанк планирует выпустить зеленые облигации, чтобы привлечь средства в проекты, связанные с возобновляемой энергией, повышением энергоэффективности, экологически чистым транспортом или низкоуглеуглеродной экономикой.

Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на осень 2019 года, сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк на форуме "Атомэкспо" в Сочи. Тарифы на электроэнергию после запуска Белорусской АЭС будут зависеть в том числе от договоренностей по цене на газ, роста тарифов для реального сектора не ожидается. Сценарий обращения с отработавшим ядерным топливом Белорусской АЭС будет подразумевать его переработку в России.

Госатомнадзор перед принятием решения по лицензии на эксплуатацию БелАЭС проведет общественные слушания.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь и Казахстан в мае проведут тестовые полеты беспилотного авиационного комплекса "Бусел М", сообщил директор научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси Юрий Яцына.

В Национальном детском технопарке будут работать самые талантливые педагоги, сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович. Общежитие на 300 мест построят в Минске для учащихся Национального детского технопарка.

Для развития самоуправления и выявления лидеров в молодежной среде БРСМ создает советы учащейся молодежи.

Белорусский государственный и Даляньский политехнический университеты (ДПУ) создали совместный белорусско-китайский институт.

Опубликован график отключения горячей воды в Минске.

Фото из архива
Фото из архива

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Фото организаторов ралли-рейда
Фото организаторов ралли-рейда

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Фото Белорусской ассоциации гимнастики
Фото Белорусской ассоциации гимнастики

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В Нотр-Дам-де-Пари произошел пожар. В результате обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. Причина возгорания выясняется, объявлен сбор средств на восстановление собора.

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Фото Monde

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Всемирный день гемофилии.

120 лет назад родилась Ржецкая Лидия Ивановна (г.Минск), актриса, народная артистка Беларуси и СССР. Создала на сцене разнохарактерные образы драматического и комедийного плана. Среди лучших ролей в белорусском репертуаре: Альжбета ("Павлинка" Я.Купалы), Мать ("Отечество" К.Чорного), Вербицкая ("Поют жаворонки" Я.Купалы) и др. Высоким мастерством отмечены классические роли русской и зарубежной драматургии: Мурзавецкая, Кручинина и Галчиха, Шаблова, Домна Пантелеевна, Кукушкина, Турусина ("Волки и овцы", "Без вины виноватые", "Поздняя любовь", "Таланты и поклонники", "Доходное место", "На всякого мудреца довольно простоты" А.Островского), Фразина ("Скупой" Мольера) и др. Выступала на радио, снималась в кинофильмах "Кто смеется последним" и "Часы остановились в полночь". Лауреат Государственной премии СССР. Умерла в 1977 году.

80 лет назад родился Валаханович Анатолий Иосифович (г.Минск), белорусский краевед. В 1961 г. окончил Минский педагогический институт. Был на педагогической работе в Дзержинском и Узденском районах, редактором в БелСЭ, заведующим редакцией общественной литературы издательства "Наука и техника". Автор работ по истории Минщины и о ее знаменитых уроженцах, по истории краеведения в Беларуси. Умер в 2016 году.

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