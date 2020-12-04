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Общество
04 декабря 2020, 07:00

Картина дня: СМИ в политическом процессе, центр биотехнологий и работа елочных базаров

ВЧЕРА

Картина дня. 3 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону в связи со смертью бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена. Глава государства отметил, что Валери Жискар д'Эстен заслужил признание далеко за пределами своей страны и навсегда останется в памяти как один из наиболее авторитетных представителей современности.

Основные сражения за Беларусь сегодня проходят не на улице, а в информационном поле. Такое мнение во время круглого стола на тему "Средства массовой информации в политическом процессе. Актуальные аспекты законодательного регулирования" в Палате представителей высказал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич.

В эпоху фейковых конвейеров важной задачей является развитие национального медиапространства, заявил министр информации Игорь Луцкий. Совершенствование правовых инструментов позволит оперативно отвечать на вызовы в медиаполе.

Нужно максимально обеспечивать государственные приоритеты в развитии информационного пространства, заявила заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич. Рассматривается вопрос организации интернет-трансляций заседаний из Овального зала, заявил председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Геннадий Давыдько.

Посол Беларуси в Японии Руслан Есин во время посещения префектуры Сага встретился с руководителем торгово-промышленной палаты города Касима, председателем ведущей региональной промышленной компании Mori Iron Works Коичи Мори. Японский бизнесмен ознакомился с предложениями Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и СЭЗ "Могилев". Белорусский дипломат представил преимущества размещения бизнеса на территории Беларуси как члена Евразийского экономического союза. Руслан Есин обсудил с губернатором префектуры Сага Ёсинори Ямагучи новые совместные проекты.

Беларусь и Вьетнам намерены увеличить объем сборки грузовых автомобилей на СП "МАЗ Азия".

Научно-производственный центр биотехнологий открыли в Институте микробиологии Национальной академии наук Беларуси.

Приоритетными задачами государственной социальной политики в последние годы стало создание для людей с инвалидностью всех условий для полноценной жизни в социуме. Таким мнением поделилась министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время круглого стола по теме "Социальная поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов".

В Беларуси более 70% детей с особенностями развития обучаются в интегрированных классах, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА главный специалист управления дошкольного образования Министерства образования Елена Мулица. В Беларуси люди с особенностями психофизического развития могут получить профобразование на дому.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1701 пациент с COVID-19, выписаны 1729.

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу до 31 января.

Экопосуда, роботизация ферм и онлайн-учитель - гомельчане поучаствовали в проекте "100 идей для Беларуси".

ИНФОГРАФИКА: Елочные базары

Мингорисполком рассказал об организации предпраздничной торговли в Минске.

Азаренко и Соболенко номинированы на титул лучшей теннисистки года.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 декабря

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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в формате видеоконференции.

Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация дадут старт благотворительной акции "Чудеса на Рождество", символом которой являются красные рукавички.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 декабря

В Республике Беларусь - День страховых работников.

Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.

Всемирный день почв.

75 лет назад родилась Русланова Нина Ивановна, российская актриса, народная артистка Российской Федерации (1998). Снималась в фильмах "Мой друг Иван Лапшин", "Смиренное кладбище", "Настройщик" и др. Единственная актриса, четырежды удостоенная премии "Ника" (1987, 1989, 2004, 2010).

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