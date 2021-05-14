ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 14 мая 2021
Минск Сплошная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:00 Этот день в истории: 14 мая Калейдоскоп
07:00 Картина дня: вручение верительных грамот, прогноз по COVID-19 и где пройти ПЦР-исследование Общество
00:52 Торги на бирже Нью-Йорка завершились ростом В мире
00:20 Цена бензина в США достигла рекордного за семь лет уровня В мире
13.05.21
13.05.21 23:43 В Великобритании разрабатывают проект воздушных дорог для аэротранспорта Технологии
13.05.21 22:59 В США при посадке столкнулись два небольших самолета В мире
13.05.21 22:07 БРПО отпразднует 19 мая День пионерской дружбы Общество
13.05.21 22:04 В Беларуси установлено несколько детских групп лжеминеров Происшествия
13.05.21 22:02 "Медвестник" объявил конкурс детских рисунков "Доктор спасает жизнь" Общество
13.05.21 21:54 Более 745 тыс. человек заразились коронавирусом в мире за сутки В мире
13.05.21 21:51 МВД: самая большая сумма хищения с банковского счета физлица - более $200 тыс. Общество
13.05.21 21:47 МАЗ поставил автобус третьего поколения для Молодечно Регионы
13.05.21 21:41 Общие традиции и совместный досуг сплачивают семью - мнение Регионы
13.05.21 21:33 "Ольборг" победил "Фленсбург" в гандбольной Лиге чемпионов Спорт
13.05.21 21:05 Белорусские хоккеисты уступили команде Казахстана в товарищеском матче Спорт
13.05.21 21:02 ФОТОФАКТ: Финал республиканского конкурса студенческих семей "Счастливы вместе" Регионы
13.05.21 20:56 Беларусь и КНР готовы стать партнерами в области охраны окружающей среды Общество
13.05.21 20:39 Финал фестиваля "Школа предпринимательства" пройдет в Минской области 14 мая Регионы
13.05.21 20:29 Академия искусств учит молодых людей любить Родину и все прекрасное - Борозна Культура
13.05.21 20:23 Волейболистки сборной Беларуси победили команду Эстонии и вышли в финальную часть ЧЕ-2021 Спорт
13.05.21 20:10 БЖД в период майских праздников перевезла более 1 млн пассажиров Общество
13.05.21 19:48 Футболистки "Немана" сыграли вничью с "Зоркай-БДУ" в чемпионате Беларуси Спорт
13.05.21 19:36 В апреле подорожали морковь и помидоры, подешевели чеснок и яблоки Экономика
13.05.21 19:16 Профсоюз медиков выделил в апреле почти Br260 тыс. помощи в связи с эпидситуацией Общество
13.05.21 19:11 Лукашенко подписал указ о строительстве в Минске многофункционального комплекса "Северный Берег" Президент
13.05.21 18:56 Василевич избрана членом Совета Форума молодых парламентариев МПС Общество
13.05.21 18:56 Хренин проведет прямую телефонную линию 15 мая Общество
13.05.21 18:53 БЖД не будет продавать билеты через интернет утром 14 мая Общество
13.05.21 18:51 ФПБ: для отечественных производителей детского питания необходимо предусмотреть доппреференции Общество
13.05.21 18:42 Оставлен без изменения приговор мошеннику из Пинска, завладевшему Br86 тыс. Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
14 мая 2021, 07:00

Картина дня: вручение верительных грамот, прогноз по COVID-19 и где пройти ПЦР-исследование

ВЧЕРА

Картина дня. 13 мая

Лукашенко принял верительные грамоты послов 6 стран. Верительные грамоты главе белорусского государства вручили послы Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне.

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с руководителями Конституционной комиссии. "Мы делаем Конституцию будущего нашего государства. И если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция и принятие ее должно быть таковым", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко во время встречи с руководителями Конституционной комиссии Беларуси
Александр Лукашенко во время встречи с руководителями Конституционной комиссии Беларуси

Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов назвал свое назначение в Минск знаком высокого доверия.

Евгений Лукьянов
Евгений Лукьянов

Беларусь и Сахалинская область подписали план мероприятий по сотрудничеству на 2021-2023 годы.

Беларусь и ЮАР планируют укреплять контакты деловых кругов.

Минтруда инициировало акцию "Моя семья - моя страна".

Фото из архива
Фото из архива

Новые стройнормы для гидротехнических сооружений приняты в Беларуси.

Беларусь планирует отменить карантин для привитых туристов - Пиневич.

Минздрав рассказал, где можно пройти ПЦР-исследование на SARS-CoV-2 для выезда за границу.

Фото из архива
Фото из архива

Пиневич о прогнозах по COVID-19: такого подъема, как осенью, больше не будет.

Беларусь планирует закупать вакцину "Спутник Лайт".

За сутки в Беларуси зарегистрированы 837 пациентов с COVID-19, выписаны 694.

Фото из архива
Фото из архива

Минздрав: по улучшению репродуктивного здоровья белорусов ведется большая работа.

Минздрав определил порядок проведения мероприятий по раннему вмешательству, которые направлены на выявление детей в возрасте до трех лет с нарушениями развития или риском появления таких нарушений, а также оказание таким детям медицинской и иной помощи для их оптимального развития, сохранения и восстановления их здоровья.

Фото из архива
Фото из архива

Вопросы аттестации работников здравоохранения вынесены на общественное обсуждение.

Элла Селицкая переизбрана на пост председателя Белорусской федерации плавания.

До начала Игр XXXII Олимпиады в Токио осталось распределить 30% лицензий. Такая информация размещена на официальном сайте по итогам заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

ФОТОФАКТ: Представители ведущих конфессий Беларуси посетили БГУ

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 мая

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Пресс-конференция "Организация летнего отдыха и оздоровления детей" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Болезни глаз и сердечно-сосудистой системы у подростков. Причины и профилактика. Влияние увлечения гаджетами на развитие интеллекта". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Национальный потенциал для переработки опасных отходов. О реализации проекта международной технической помощи "Согласованное управление утилизацией озоноразрушающих веществ и стойких органических загрязнителей в Беларуси, Украине, Казахстане и Армении (региональный демонстрационный проект)". Начало в 15.00.

Международная научно-практическая конференция "Коммуникация в социально-гуманитарном знании, экономике, образовании" пройдет по 14 мая в БГУ в очно-дистанционном формате. В научном мероприятии примут участие ученые, преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Эстонии и Латвии.

В БОМО "Эндокринология и метаболизм" пройдет по 15 мая международная сертификационная видеоконференция "Эндокринные и кардиометаболические риски современного человека". Лекторами будут ведущие специалисты из Беларуси, Великобритании, Германии, Грузии, России, Румынии.

Состоится очередное заседание Конституционной комиссии. Будут рассматриваться предложения по изменению конституционных положений о функциях и полномочиях парламента - Национального собрания Республики Беларусь.

В ТЦ "Столица" состоится бесплатный модный показ от белорусских производителей. Новые коллекции представят компании "Беларускi лен", "Калинка", "Элиз".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

15 мая

В Республике Беларусь - День семьи.

В Республике Беларусь - День работников физической культуры и спорта

Международный день семей. Отмечается ежегодно, начиная с 1994 года в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 года.

85 лет назад родился Саченко Борис Иванович (д.Великий Бор Хойникского р-на Гомельской обл.), белорусский писатель. В 1960 г. окончил БГУ. Работал в журнале "Полымя", издательстве "Мастацкая літаратура", главным редактором издательства "Беларуская энцыклапедыя". Автор романов "Чужое небо", "Великий Лес", повестей "Волчица из Чертовой Ямы", "Полесские были", юмористических сборников, критических статей и очерков. Лауреат Государственной премии Беларуси (1982). Умер в 1995 г.

130 лет назад родился Булгаков Михаил Афанасьевич (1891-1940), русский писатель. С 1930 г. работал режиссером-ассистентом МХАТа, инсценировал "Мертвые души" Н.В.Гоголя. Автор романов "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита"; повестей "Роковые яйца", "Собачье сердце"; пьес "Дни Турбиных", "Бег". Многие произведения писателя при жизни не публиковались, пьесы были сняты со сцены.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото БРПО БРПО отпразднует 19 мая День пионерской дружбы
Фото из архива "Медвестник" объявил конкурс детских рисунков "Доктор спасает жизнь"
Фото из архива МВД: самая большая сумма хищения с банковского счета физлица - более $200 тыс.
Фото minpriroda.gov.by Беларусь и КНР готовы стать партнерами в области охраны окружающей среды
Фото из архива БЖД в период майских праздников перевезла более 1 млн пассажиров
Фото из архива Профсоюз медиков выделил в апреле почти Br260 тыс. помощи в связи с эпидситуацией
Главное
Александр Лукашенко во время встречи с руководителями Конституционной комиссии Беларуси Лукашенко: мы делаем Конституцию будущего нашего государства
Лукашенко: только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее
Более 16 тыс. многодетных семей открыли депозиты по новой программе "Семейный капитал"
Пиневич о прогнозах по COVID-19: такого подъема, как осенью, больше не будет
Топ-новости
Лукашенко принял верительные грамоты послов 6 стран
Усовершенствован порядок распоряжения непригодными для эксплуатации объектами бывших военных городков
Лукашенко подписал указ о строительстве в Минске многофункционального комплекса "Северный Берег"
Срок действия справок и иных документов продлевается еще на полгода
Месторождение базальтов и туфов "Новодворское" включено в перечень предлагаемых для передачи в концессию объектов
МВД: самая большая сумма хищения с банковского счета физлица - более $200 тыс.
Картина дня: вручение верительных грамот, прогноз по COVID-19 и где пройти ПЦР-исследование
Профсоюз медиков выделил в апреле почти Br260 тыс. помощи в связи с эпидситуацией
Академия искусств учит молодых людей любить Родину и все прекрасное - Борозна
Волейболистки сборной Беларуси победили команду Эстонии и вышли в финальную часть ЧЕ-2021
Новый посол России в Беларуси рассказал об акцентах в своей работе
Четвертый автомобильный мост через Неман в Гродно будет открыт в июле
Хренин проведет прямую телефонную линию 15 мая
Сивец принял участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам
За сутки в Беларуси зарегистрированы 837 пациентов с COVID-19, выписаны 694
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.