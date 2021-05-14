Картина дня: вручение верительных грамот, прогноз по COVID-19 и где пройти ПЦР-исследование

ВЧЕРА

Картина дня. 13 мая

Лукашенко принял верительные грамоты послов 6 стран. Верительные грамоты главе белорусского государства вручили послы Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне.

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с руководителями Конституционной комиссии. "Мы делаем Конституцию будущего нашего государства. И если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция и принятие ее должно быть таковым", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко во время встречи с руководителями Конституционной комиссии Беларуси

Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов назвал свое назначение в Минск знаком высокого доверия.

Евгений Лукьянов

Беларусь и Сахалинская область подписали план мероприятий по сотрудничеству на 2021-2023 годы.

Беларусь и ЮАР планируют укреплять контакты деловых кругов.

Минтруда инициировало акцию "Моя семья - моя страна".

Фото из архива

Новые стройнормы для гидротехнических сооружений приняты в Беларуси.

Беларусь планирует отменить карантин для привитых туристов - Пиневич.

Минздрав рассказал, где можно пройти ПЦР-исследование на SARS-CoV-2 для выезда за границу.

Фото из архива

Пиневич о прогнозах по COVID-19: такого подъема, как осенью, больше не будет.

Беларусь планирует закупать вакцину "Спутник Лайт".

За сутки в Беларуси зарегистрированы 837 пациентов с COVID-19, выписаны 694.

Фото из архива

Минздрав: по улучшению репродуктивного здоровья белорусов ведется большая работа.

Минздрав определил порядок проведения мероприятий по раннему вмешательству, которые направлены на выявление детей в возрасте до трех лет с нарушениями развития или риском появления таких нарушений, а также оказание таким детям медицинской и иной помощи для их оптимального развития, сохранения и восстановления их здоровья.

Фото из архива

Вопросы аттестации работников здравоохранения вынесены на общественное обсуждение.

Элла Селицкая переизбрана на пост председателя Белорусской федерации плавания.

До начала Игр XXXII Олимпиады в Токио осталось распределить 30% лицензий. Такая информация размещена на официальном сайте по итогам заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

ФОТОФАКТ: Представители ведущих конфессий Беларуси посетили БГУ

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 мая

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Пресс-конференция "Организация летнего отдыха и оздоровления детей" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Болезни глаз и сердечно-сосудистой системы у подростков. Причины и профилактика. Влияние увлечения гаджетами на развитие интеллекта". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Национальный потенциал для переработки опасных отходов. О реализации проекта международной технической помощи "Согласованное управление утилизацией озоноразрушающих веществ и стойких органических загрязнителей в Беларуси, Украине, Казахстане и Армении (региональный демонстрационный проект)". Начало в 15.00.

Международная научно-практическая конференция "Коммуникация в социально-гуманитарном знании, экономике, образовании" пройдет по 14 мая в БГУ в очно-дистанционном формате. В научном мероприятии примут участие ученые, преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Эстонии и Латвии.

В БОМО "Эндокринология и метаболизм" пройдет по 15 мая международная сертификационная видеоконференция "Эндокринные и кардиометаболические риски современного человека". Лекторами будут ведущие специалисты из Беларуси, Великобритании, Германии, Грузии, России, Румынии.

Состоится очередное заседание Конституционной комиссии. Будут рассматриваться предложения по изменению конституционных положений о функциях и полномочиях парламента - Национального собрания Республики Беларусь.

В ТЦ "Столица" состоится бесплатный модный показ от белорусских производителей. Новые коллекции представят компании "Беларускi лен", "Калинка", "Элиз".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

15 мая

В Республике Беларусь - День семьи.

В Республике Беларусь - День работников физической культуры и спорта

Международный день семей. Отмечается ежегодно, начиная с 1994 года в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 года.

85 лет назад родился Саченко Борис Иванович (д.Великий Бор Хойникского р-на Гомельской обл.), белорусский писатель. В 1960 г. окончил БГУ. Работал в журнале "Полымя", издательстве "Мастацкая літаратура", главным редактором издательства "Беларуская энцыклапедыя". Автор романов "Чужое небо", "Великий Лес", повестей "Волчица из Чертовой Ямы", "Полесские были", юмористических сборников, критических статей и очерков. Лауреат Государственной премии Беларуси (1982). Умер в 1995 г.

130 лет назад родился Булгаков Михаил Афанасьевич (1891-1940), русский писатель. С 1930 г. работал режиссером-ассистентом МХАТа, инсценировал "Мертвые души" Н.В.Гоголя. Автор романов "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита"; повестей "Роковые яйца", "Собачье сердце"; пьес "Дни Турбиных", "Бег". Многие произведения писателя при жизни не публиковались, пьесы были сняты со сцены.

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