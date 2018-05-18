Картина дня: электронные трудовые книжки, обладатели премии "ТИБО" и самые аварийные дороги Минска

ВЧЕРА

Картина дня. 17 мая

Беларусь видит большие возможности для развития сотрудничества с корпорацией Microsoft, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с главой департамента по стратегическому сотрудничеству с правительствами в Центральной и Восточной Европе корпорации Microsoft Евангелосом Крисафидисом.

Андрей Кобяков. Фото из архива

Депутаты Палаты представителей на заседании приняли к сведению декрет №1 о содействии занятости. Как сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, почти половина районов с напряженной ситуацией на рынке труда улучшили ее. В Беларуси изучается вопрос перехода на электронные трудовые книжки, сказала Ирина Костевич.

Ирина Костевич. Фото из архива

Законопроект о смягчении уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков может быть принят в первом чтении на весенней сессии.

Валентин Михневич. Фото из архива

Внесены изменения в Положение о Торговом реестре Республики Беларусь и Положение об определении методики расчета доли субъектов торговли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах Минска, городов областного подчинения, районов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 мая 2018 года №351.

Эксперты обсудят возможности дополнительной защиты прав жильцов сносимых домов в Беларуси, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов. Эксперты обсудят возможности дополнительной защиты прав жильцов сносимых домов в Беларуси, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов. Вопрос будет обсуждаться экспертами и парламентариями во время подготовки ко второму чтению поправок в некоторые законы по вопросам правового регулирования жилищных отношений.

Фото из архива

Обладателей интернет-премии "ТИБО-2018" наградили в Минске. Среди победителей - четыре проекта БЕЛТА.

ЕАЭС и Китай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.

Временное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном поможет реализации экспортной стратегии Беларуси, заявил первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский.

Василий Матюшевский. Фото из архива

Беларусь планирует завершить переговоры по вступлению в ВТО в первой половине 2020 года, сообщил первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой во время XI Международной научно-практической конференции "Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость". В Беларуси в 2018 году планируется нарастить ВВП до $60 млрд, сообщил Дмитрий Крутой. До конца 2018 года планируется нарастить наукоемкость ВВП до 0,65%, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Жилой арендный комплекс построят в парке "Великий камень". На строительство комплекса привлекут на безвозмездной основе 127,17 млн юаней.

Средняя стоимость 1 кв.м жилья в Минске с начала года увеличилась на 6,5%.

Фото из архива

Ставки налога для квартиросдатчиков увеличены в Минской области.

Свыше 300 участников соберет в Минске 22-23 мая финальный этап III Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018.

Вадим Богуш

Многофункциональные физкультурно-оздоровительные комплексы появятся в Лошице и Каменной Горке.

Фото из архива

Названы самые аварийные и опасные места на дорогах Минска.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Чечерске прошел обрядовый праздник "Ушэсце".

ФОТОРЕПОРТАЖ: Всемирный день метрологии отметят 20 мая брестские специалисты.

Наташа Королева проехала за рулем БелАЗа.

Наташа Королева

Огромный портрет девушки из шишек появился у больницы в Гомеле.

Вынесен приговор пятерым жителям Минской области за издевательство над домработницей.

Белорусский теннисист Владимир Игнатик (215-й номер мирового рейтинга) вышел в полуфинал турнира в узбекском Самарканде.

Определены полуфиналисты чемпионата мира по хоккею в Дании.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 мая

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Вопросы организации занятости и временного трудоустройства молодежи в летний период". Начало в 11.00. Участие принимают: Щемелева Жанна Александровна - консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь; Рубаник Татьяна Михайловна - главный специалист управления по делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь; Кудевич Татьяна Юрьевна - заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета - начальник управления занятости; представитель ОО "Белорусский республиканский союз молодежи".

В Белгосцирке состоится пресс-конференция по поводу новой программы "Цирк! Цирк! Цирк!", премьера которой состоится 19 мая. Начало пресс-конференции в 14.30.

Международный форум исследователей белорусской сказки проходит в Национальной академии наук Беларуси. В мероприятии примут участие ведущие исследователи сказочного эпоса из Беларуси, России, Украины, Эстонии и Болгарии. В программе 18 мая - заседания секций конференции, круглый стол "Современная литературная сказка: между вымыслом и правдой".

Национальный детский форум "Мы - лидеры Беларуси" пройдет 18-19 мая в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 мая

В Республике Беларусь - День работников физической культуры и спорта.

105 лет назад родился Рыминский Лев Николаевич, архитектор. С 1946 г. в Беларуси. Основные работы: главный корпус БПИ, генеральная реконструкция станкостроительного завода им.С.Кирова в Минске, проект реконструкции центра в Могилеве, гостиница в Орше, памятник Я.Купале в Радошковичах и др. Умер в 1971 г.

35 лет назад родился Азаров Сергей Николаевич, белорусский спортсмен (шахматы), международный мастер (2001), международный гроссмейстер (2003). Участник Всемирной шахматной олимпиады (2000). Бронзовый призер мужского командного чемпионата Европы (2001) в личном зачете (4-я доска).

115 лет назад родился Ромадин Николай Михайлович, российский живописец, народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР. Умер в 1987 г.

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