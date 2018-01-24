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Картина дня: визит Кента Харстеда, культурная столица, зима в Налибокской пуще и номинанты на "Оскар"

Общество 24.01.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 23 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился со специальным представителем ПА ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом. Беларусь и далее будет для ОБСЕ хорошей опорой в центре Европы, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече. Белорусская сторона готова к обсуждению любых проблем и вопросов, заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко и Кент Харстед
Александр Лукашенко и Кент Харстед

Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кент Харстед заявил о своем особом расположении к Беларуси и ее народу. Этот факт он отметил на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Беларусь имеет хорошие возможности для продвижения многих инициатив, заявил Кент Харстед. Развитие цифровой экономики в Беларуси и Европе обсуждено на встрече Кента Харстеда с заместителем директора администрации Парка высоких технологий Александром Мартинкевичем.

Кент Харстед
Кент Харстед

Александр Лукашенко освободил Николая Корбута от должности помощника Президента Беларуси по общим вопросам в связи с переходом на другую работу. Президент согласовал назначение Николая Корбута на должность заместителя государственного секретаря - члена Постоянного комитета Союзного государства.

Николай Корбут. Фото из архива
Николай Корбут. Фото из архива

Александр Лукашенко 23 января подписал указ №26, в соответствии с которым Сергей Зайцев назначен начальником факультета Генерального штаба Вооруженных Сил - заместителем начальника Военной академии Республики Беларусь.

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.

Избирательные комиссии аккредитовали 10,5 тыс. национальных наблюдателей на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва. Об этом в своем видеообращении сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Доля инновационных проектов V и VI технологических укладов должна быть не менее 75% от общего объема проектов, которые реализуются по Государственной программе инновационного развития на 2016-2020 годы. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждается реализация госпрограммы.

Во время заседания
Во время заседания

Контролирующие органы Беларуси будут проводить выборочные проверки с учетом критериев оценки риска (возможности нарушения субъектом законодательства). Методика формирования системы оценки степени риска утверждена постановлением Совета Министров от 23 января 2018 года №43.

Передача функций пограничного контроля таможенным органам в 2018 году будет осуществляться в два этапа. Об этом шла речь на заседании Государственной пограничной комиссии при Совете Министров Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

РЕПОРТАЖ: Из Минска в "Великий камень", или Как управляющая компания обживается в новом административном здании.

Национальная академия наук Беларуси планирует создать новый технопарк "Академтехноград", сообщил на пресс-конференции председатель Президиума НАН Владимир Гусаков. НАН Беларуси сформирует топ-100 лучших разработок Года науки для различных отраслей экономики.

Фото из архива
Фото из архива

Возможность производства электромобилей в СЗАО "БЕЛДЖИ" прорабатывается, сообщил на пресс-конференции председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

МАРТ установил тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на территории Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

Утвержден проект зон охраны материальной историко-культурной ценности "Августовский канал". Это предусмотрено постановлением Министерства культуры №1 от 10 января 2018 года.

Фото из архива
Фото из архива

В США объявлены номинанты на премию "Оскар". Российская лента "Нелюбовь" Андрея Звягинцева вошла в число номинантов в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Картина "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо стала лидером по числу номинаций на премию "Оскар", она представлена в 13 категориях.

Новополоцк принял эстафету культурной столицы Беларуси от Бобруйска. Акция "Лiлея сяброўства" станет центральным событием культурной жизни Новополоцка в 2018 году.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Зима в Налибокской пуще.

Зубры в Налибокской пуще
Зубры в Налибокской пуще

ФОТОРЕПОРТАЖ: Снежный Могилев.

Снежный Могилев
Снежный Могилев

Установлены требования к работе таксистов на привокзальной площади Национального аэропорта Минск.

Фото из архива
Фото из архива

В Новополоцке для моста через Западную Двину возведут страховочную опору.

Бизнесмена Юрия Аверьянова задержали в Германии. Эту информацию подтвердил официальный представитель Генеральной прокуратуры Дмитрий Брылев.

Обвиняемый по делу о гибели роупджампера приговорен к 3 годам лишения свободы. Кроме того, с обвиняемого в пользу отца погибшего роупджампера будет взыскано в счет материальной компенсации морального вреда Br60 тыс., в пользу сестры погибшего - Br30 тыс.

Лыжник Сергей Долидович находится в отличной спортивной форме и готовится к своей седьмой Олимпиаде. Белорусский лыжник дебютировал на Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере в 1994 году.

Сергей Долидович. Фото из архива
Сергей Долидович. Фото из архива

Британец Кайл Эдмунд и бельгийка Элиз Мартенс впервые пробились в полуфинал Australian Open. Рафаэль Надаль (первое место в рейтинге ATP) снялся с Australian Open по ходу четвертьфинального матча против Марина Чилича из-за травмы.

Кайл Эдмунд. Фото официального сайта турнира
Кайл Эдмунд. Фото официального сайта турнира

Космонавт Олег Новицкий по итогам заседания медицинской комиссии признан годным к новому старту. Радостной новостью он поделился с подписчиками на своей странице в Instagram.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) открылся в швейцарских Альпах.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 января

В 11.00 состоится пресс-конференция "Пхенчхан-2018", посвященная участию белорусской спортивной делегации в предстоящих XXIII зимних Олимпийских играх в г. Пхенчхане (Республика Корея). Место проведения: Зал олимпийской славы НОК Беларуси (г. Минск, ул. Радужная, 27-2, 5-й этаж).

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, посвященная 400-летию издания первого Букваря (Мотульский Роман Степанович - директор Национальной библиотеки Беларуси, представители Министерства информации Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Министерства культуры Республики Беларусь). Начало в 12.30.

Пресс-конференция на тему "Преференции по аренде столичных объектов недвижимости. Безвозмездное пользование. Применение санкций к недобросовестным собственникам. Проведение аукционов и аукционные объекты" состоится в 10.00 в Мингорисполкоме (пр-т Независимости, 8, каб.320). Главный спикер - директор Минского городского территориального фонда государственного имущества Галина Ивановна Степуренко.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 января

115 лет назад родилась Мозолевская Любовь Ивановна, актриса, режиссер, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1957). В 1926-30 и 1936-51 гг. актриса и режиссер Белорусского театра им.Я.Коласа, в 1952-55 режиссер-постановщик Белорусского театра им.Я.Купалы. В 1953-59 гг. преподавала в Белорусском театрально-художественном институте. Организатор и главный режиссер Белорусского республиканского театра юного зрителя. Ставила пьесы "Пока вы молоды" И.Мележа, "Не верьте тишине" И.Шамякина, "Доходное место" А.Островского и др. Снималась в кино. Умерла в 1964 г.

85 лет назад родился Пирогов Михаил Михеевич, заслуженный архитектор Беларуси (1991). С 1975 г. работал главным архитектором института "Белгоспроект", с 1978 руководитель мастерской, с 1988 главный архитектор проектов. Основные работы в Беларуси: интерьер театра драмы и комедии им.В.Дунина-Марцинкевича в Бобруйске, в Минске - станции метро "Академия наук" и "Площадь Якуба Коласа", Дворец Республики и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (2004).

205 лет назад родился Самойлов Василий Васильевич, русский актер, один из ведущих актеров Александринского театра, представитель известной актерской династии. Умер в 1887 г.

105 лет назад родился Рыжов Иван Петрович, российский киноактер, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Живет такой парень", "Евдокия", "Тени исчезают в полдень", "Цыган" и др. Умер в 2004 г.

80 лет назад родился Высоцкий Владимир Семенович, российский актер, поэт, автор и исполнитель песен. Лауреат Государственной премии СССР (1987, посмертно). Сыграл десятки ролей в театре, в том числе Гамлета ("Гамлет" У.Шекспира), Галилея ("Жизнь Галилея" Б.Брехта), Лопахина ("Вишневый сад" А.Чехова). Снялся в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Маленькие трагедии", "Интервенция", "Хозяин тайги" и др. Умер в 1980 г.

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