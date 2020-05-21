Картина дня: 500-летие Жировичского монастыря, продовольственная безопасность и видеопроект БелАЭС

ВЧЕРА

Картина дня. 20 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное послание соотечественникам по случаю 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. Глава государства подчеркнул, что нерукотворный образ Пресвятой Богородицы на гранитном камне является одной из главных православных святынь Беларуси, почитаемых во всем христианском мире.

В Жировичский монастырь к юбилею доставили 12 колоколов, отлитых в России.

Центризбирком завершил регистрацию инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в Президенты Беларуси.

ЦИК Беларуси

Высший Евразийский экономический совет одобрил внесение изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, которые предусматривают установление равных условий при взимании НДС в отношении товаров государств ЕАЭС и третьих стран, ввезенных в свободные экономические зоны (СЭЗ) России, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Товарооборот Беларуси и Узбекистана в I квартале вырос 1,5 раза до $53,8 млн. Об этом шла речь на встрече в формате видеоконференции заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Дворника с заместителем премьер-министра - министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым.

Сложившаяся в 2020 году ситуация показывает ключевую ценность продовольственной безопасности. Такое мнение высказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович во время очередного заседания совместного проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "Продовольственная безопасность". Ситуация с продовольствием в мире в целом хорошая, проблема - в последствиях карантина из-за COVID-19, отметил аналитик Белорусского института стратегических исследований Антон Дударенок. Эксперты высказались по поводу перспектив продукции, содержащей или полученной с применением ГМО, на фоне дефицита продовольствия на мировом рынке.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований кандидат исторических наук Антон Дударенок, заместитель директора Белорусского института стратегических исследований (модератор) Юрий Прокопов и аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин

Совет Министров выделил Минсвязи и Минтрансу на безвозвратной основе средства внебюджетных централизованных инвестиционных фондов на общую сумму более Br2,5 млн для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Ставка рефинансирования с 20 мая снижается с 8,75% до 8% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 9,75% до 9% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 7,75% до 7% годовых, сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Текстильные производства "Беллегпрома" планируют искать новых партнеров и наращивать экспорт в страны Европейского союза. Об этом во время онлайн-коллегии предприятий отрасли сказала глава концерна Татьяна Лугина.

Крупнейшие приватизационные сделки с участием РУП "Институт недвижимости и оценки" (ИНО) пополнили бюджет Беларуси на $7 млрд. Это итог деятельности ИНО за последние 20 лет, сообщили в пресс-службе Госкомимущества.

В Беларуси предлагают снизить для бизнеса плату за сбор бумажных пакетов на 31%. Это предусмотрено проектом постановления Совета Министров "Об установлении перечня товаров и упаковки и размеров платы", который вынесен на общественное обсуждение.

Фото из архива

МАРТ и Ассоциация рестораторов договорились обмениваться информацией о работе общепита.

В Беларуси выздоровели и выписаны 11 415 пациентов с COVID-19.

Госпогранкомитет и МОМ запускают информационную кампанию по борьбе с COVID-19.

Выпускные экзамены в школах Беларуси пройдут с 1 по 9 июня, сообщила начальник главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Светлана Уклейко.

Фото из архива

Министерство образования рекомендует организовать вручение аттестатов в школах 10-11 июня в торжественной обстановке.

Информационный центр Белорусской АЭС запустил свой видеопроект "Теперь вы это знаете!" на YouTube, сообщили в ГПО "Белэнерго". В коротких, но содержательных видеороликах авторы проекта отвечают на самые актуальные вопросы, касающиеся сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции.

В Беларуси до 2025 года будет построена 1461 станция обезжелезивания в сельских населенных пунктах. Об этом сообщил генеральный директор ГПО "Белводоканал" Олег Конон. Минск до 2025 года полностью переведут на водоснабжение из подземных источников.

"Белавиа" разъяснила схему возврата денег за билеты на отмененные рейсы.

Фото из архива

Оплата электронных билетов на сайте БЖД стала доступна через интернет-банкинг Беларусбанка.

Беларусь поднялась в мировом рейтинге почтовых служб на 21-е место.

Названы победители проекта "Интернет-премия БРСМ - 2020".

Иллюстрация БРСМ

В Минске готовят гайд по age-friendly кафе и просят старшее поколение ответить на 12 вопросов, чтобы определить критерии дружественности и сделать заведения более доступными для людей пожилого возраста, когда эпидситуация станет безопасной.

Средневековый меч обнаружили на берегу Березины в Бобруйске.

Уникальное гнездование колонии внесенной в Красную книгу сизой чайки выявлено в Бресте.

Фото Виктора Демянчика

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 мая

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В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Современное состояние экосистемы Беларуси. Государственные программы в области биоразнообразия на период после 2020 года. Исчезновение редких видов растений и животных", приуроченная к Международному дню биологического разнообразия (22 мая). Начало в 11.00.

Национальный пресс-центр Республики Беларусь организует онлайн-конференцию с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Республике Беларусь Валерия Кварацхелия. Начало в 11.00. Онлайн-конференция будет проведена на платформе Zoom, при этом прямая трансляция мероприятия будет вестись на Youtube-канале Белпрессцентра.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 мая

Международный день биологического разнообразия.

90 лет назад родился Тищенко Иван Кириллович (д.Улуки Славгородского р-на Могилевской обл.), белорусский фольклорист, литературовед, кандидат филологических наук (1968), профессор (1992). В 1956 годк окончил БГУ. С 1957 года работал в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора АН Беларуси, с 1992-го в Белорусском университете культуры. Изучал историю фольклористики, жанры белорусского фольклора, мифологию. Автор монографий "Белорусская частушка: вопросы генезиса жанра", "К народным истокам: собрание и изучение белорусского фольклора в 50-60 гг. XIX в.". Один из авторов книг "Белорусское народное устно-поэтическое творчество", "Белорусская фольклористика" и др. Писал литературно-критические статьи, рецензии на произведения белорусских, русских, украинских, польских писателей, сценарии документальных фильмов. Составитель томов серии "Белорусское народное творчество". Лауреат Государственной премии Беларуси (1986). Умер в 2001 году.

100 лет назад родился Николай Григорьевич Гринько, советский актер, народный артист УССР (1973). Снимался в картинах Андрея Тарковского ("Иваново детство", "Андрей Рублев", "Солярис", "Сталкер"), в фильмах "Приключения Буратино", "Приключения Электроника" и др. Умер в 1989 году.

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