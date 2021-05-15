Картина дня: Лукашенко о работе продрынков, заседание Конституционной комиссии и оздоровление детей

ВЧЕРА

Картина дня. 14 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил фермерский экорынок, расположенный на площадях торгового комплекса "Валерьяново" в Минском районе. Глава государства потребовал навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров.

Александр Лукашенко во время посещения фермерского рынка под Минском

Президент Беларуси Александр Лукашенко после посещения фермерского рынка под Минском высказался насчет восстановления поврежденного пожаром католического храма в Будславе.

Место происшествия. Фото МЧС

Александр Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и изменении законов по вопросам противодействия экстремизму.

Закон позволяет выявлять и пресекать попытки реабилитации нацизма - Швед.

Ананич: закон о недопущении реабилитации нацизма - политический, юридический и моральный акт.

В Беларуси предлагается ограничить законодательную функцию Президента в части издания декретов, заявил сегодня во время заседания Конституционной комиссии председатель КС Петр Миклашевич.

Петр Миклашевич

В Конституции предлагается закрепить запрет на совмещение должностей депутата парламента и члена правительства, заявил сегодня во время заседания Конституционной комиссии председатель КС Петр Миклашевич.

Конституционная комиссия не поддержала предложения об однопалатном парламенте, заявил сегодня журналистам заместитель председателя Палаты представителей, член Конституционной комиссии Валерий Мицкевич.

Всебелорусскому народному собранию предлагается придать конституционный статус, заявил сегодня на заседании Конституционной комиссии заместитель председателя Палаты представителей, член комиссии Валерий Мицкевич.

На заседании

В Беларуси не будут изменять возрастной ценз для кандидатов в депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, заявил сегодня на заседании Конституционной комиссии заместитель председателя Палаты представителей, член комиссии Валерий Мицкевич.

Головченко: вопрос о продлении или отмене жесткого ценового регулирования изучается.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Максим Ермолович вручил верительные грамоты королеве Елизавете II.

Белорусы, проживающие в государствах ЕАЭС и Молдове, смогут получать пенсии в валюте страны проживания.

Зеленая мобильность стимулирует устойчивое развитие малых городов Беларуси - ПРООН.

В Беларуси планируется вывести из эксплуатации все оборудование, содержащее полихлорированные бифенилы.

Политолог: современная госсимволика - это символ суверенитета Беларуси и главная цель его противников

Марков: государство обязано защищать своих граждан в том числе через регулирование соцсетей.

Детские оздоровительные лагеря планируется открыть с первой декады июня.

Фото из архива

Более 342 тыс. детей планируют оздоровить этим летом в Беларуси.

Три проекта Союзного государства запланировано к реализации на территории Беларуси в эту оздоровительную кампанию. Об этом сообщила консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"Минималка" и БПМ будут определяться по-новому, минимальный потребительский бюджет отменяется.

Фото из архива

Министерство обороны проводит проверку боевой и мобилизационной готовности.

Отправка призывников на срочную военную службу началась в Беларуси.

Новые способы оплаты проезда в наземном общественном транспорте планируют внедрить в Минске.

Более 2 тыс. человек приняли участие в исследовании популяционного иммунитета против COVID-19.

ФОТОФАКТ: Проект по изучению иммунитета к COVID-19 стартовал в Беларуси.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1109 пациентов с COVID-19, выписаны 1067.

Белорусские биатлонисты добились в прошлом сезоне значительного прогресса - Виктор Лукашенко.

Фото из архива

Владимир Коноплев переизбран на пост председателя Белорусской федерации гандбола на новый четырехлетний срок.

Команда Беларуси по артистическому плаванию завоевала бронзу чемпионата Европы в комбинации (произвольная программа).

"Белпочта" ко Дню семьи доставит открытки бесплатно.

Минское метро 15 мая будет работать по графику пятницы.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 мая

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Выездное пресс-мероприятие "Белгосцирк и Московский цирк Никулина на Цветном бульваре представляют новую цирковую программу "Почти серьезно", приуроченную к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина" пройдет в Белгосцирке.

В БОМО "Эндокринология и метаболизм" пройдет по 15 мая международная сертификационная видеоконференция "Эндокринные и кардиометаболические риски современного человека". Лекторами будут ведущие специалисты из Беларуси, Великобритании, Германии, Грузии, России, Румынии.

Фестиваль активного образа жизни BSU Fest пройдет в БГУ под эгидой 100-летнего юбилея университета. Действия развернутся в парке им.Янки Купалы в Минске.

Фестиваль национальных культур Multi-Culti состоится в Минском государственном дворце детей и молодежи при содействии Республиканского центра национальных культур. Участниками фестиваля, которые представят на нем свою культуру, станут взрослые и детские коллективы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Кореи, Индии, Испании, Молдовы, Украины, представители еврейской и романской культур и многие другие.

Временная экспозиция "Туды, на захад! (Абаянь - Мінск)" к 100-летию возвращения Якуба Коласа в БССР откроется в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

16 мая

Всемирный день памяти жертв СПИДа.

Международный день мирного сосуществования.

110 лет назад родился Витка Василь (наст. Крысько Тимофей Васильевич) (д.Евличи Слуцкого р-на Минской обл.), белорусский поэт, заслуженный деятель культуры Беларуси (1970). Работал главным редактором газеты "Літаратура і мастацтва", журнала "Вясёлка". Значительное место в творчестве занимают сатирические стихотворения, пародии, эпиграммы. Автор сборников "Верность", "Роза и штык", "Проводы лета" и др. Перевел на белорусский язык роман "Господа Головлевы" М.Салтыкова-Щедрина, поэму В.Маяковского "Хорошо!", отдельные произведения Л.Толстого, Я.Райниса, М.Стельмаха и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1972). Награжден Почетным дипломом Международного жюри по премиям Х.Андерсена (1978) с занесением имени поэта в почетный список датского писателя. Умер в 1996 г.

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