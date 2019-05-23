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СМИ Беларуси

Картина дня: меры по развитию села, успехи белорусских трансплантологов и Беларусь олимпийская в фото

Общество 23.05.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 22 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа Беларуси и себя лично поздравил Джоко Видодо с переизбранием на пост Президента Республики Индонезия. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Правительство намерено обеспечить жесткий контроль за реализацией стратегических инвестиционных проектов, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета Министров по социально-экономическому развитию. Ситуация с экспортом должна быть исправлена в I полугодии. Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила Br1074, сообщил премьер-министр.

Во время заседания
Во время заседания

Условия программы с Евразийским фондом стабилизации и развития полностью выполнены, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович во время заседания Совета Министров об итогах социально-экономического развития. Министерство финансов Беларуси оценит выпадающие доходы бюджета из-за ситуации с некачественной нефтью из РФ по итогам I полугодия.

Министр финансов Максим Ермолович
Министр финансов Максим Ермолович

Совет Министров Беларуси постановлением №314 от 21 мая 2019 года утвердил комплекс мер по реализации положений Директивы №6 "О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли".

Совет Министров одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительством Беларуси и правительством Китая о взаимном признании документов об образовании и документов об ученых степенях.

Кандидатура Станислава Зася внесена на должность генсека ОДКБ.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 21 июня посетит Беларусь для участия в открытии II Европейских игр. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия. Между Беларусью и Грузией отсутствуют какие-либо разногласия по основным политическим вопросам, отметил посол. Отношения между Беларусью и Грузией развиваются динамично.

Совместная фотовыставка БЕЛТА и Национального олимпийского комитета "Беларусь олимпийская: яркие страницы" открылась в Минске.

Белорусские гимнастки
Белорусские гимнастки

Национальный олимпийский комитет Беларуси запускает акцию в поддержку белорусской команды на II Европейских играх "Яскравае лета!".

Почтовая продукция к II Европейским играм выпущена в Беларуси.

Фото Белпочты
Фото Белпочты

В БГУ презентовали концепцию работы инфоточек для гостей II Европейских игр, первые из которых откроются в Минске уже 19 июня.

Белорусские медики выполнили ретрансплантацию печени жительнице Японии, сообщил директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо. В практике белорусских медиков также есть уникальный случай: женщина после сочетанной трансплантации печени и почки во второй раз стала мамой. Олег Руммо сообщил, что в Беларуси разработали устройство, которое позволяет сохранять органы для трансплантации более длительное время. В Беларуси разрабатывают концепцию развития хирургической помощи населению страны. После ввода в эксплуатацию нового хирургического корпуса Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии спектр применяемых здесь трансплантационных технологий должен расшириться.

Директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо
Директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо

Раздел по профилактике преступлений против половой свободы детей появится на pomogut.by, сообщил заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Дмитрий Цаюн.

В настоящее время 57,3% объектов социальной инфраструктуры Минска обеспечены элементами безбарьерной среды. Об этом сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА. В Беларуси возможны изменения в нормах безбарьерного доступа в здания.

Национальная академия наук Беларуси объявляет конкурс кандидатур для предоставления грантов Президента в науке на 2020 год.

Экспертиза безопасности медицинских изделий будет проводиться в странах Евразийского экономического союза с использованием единообразных подходов. Соответствующее решение принято Коллегией Евразийской экономической комиссии.

Фото ЕЭК
Фото ЕЭК

В Беларуси утвержден новый перечень лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями Белорусская железная дорога совместно с общественным объединением "Белорусское общество глухих" (БелОГ) организовала канал связи через приложение Skype.

В Белорусском государственном университете начал работу инновационный центр SAP Next-Gen Lab, где студенты будут выполнять проекты бизнес-компаний и предприятий.

Последний звонок прозвенит 29 мая для более чем 26 тыс. учащихся 9-х и 11-х классов столичных учреждений образования.

В Бресте состоялась церемония захоронения останков жертв еврейского гетто, найденных во время строительных работ в центре города.

Во время перезахоронения останков
Во время перезахоронения останков

В Брестской крепости встретили 25-миллионного туриста.

Гигантские граффити и арт-галереи. Euronews снял ролик про минскую ул. Октябрьскую.

Волейболистки сборной Беларуси победили Азербайджан в товарищеской встрече при подготовке к Евролиге.

В ДТП с туристическим автобусом в районе итальянского города Сиена пострадали граждане России, Армении, Казахстана и Беларуси..

Фото La Nazione
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По 24 мая в г. Бресте пройдет XIV Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества".

Совместная фотовыставка БЕЛТА и Национального олимпийского комитета "Беларусь олимпийская: яркие страницы" проходит в Минске.

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В Республике Беларусь - День славянской письменности и культуры.

Европейский день парков.

115 лет назад родился Русак Адам Герасимович (д.Песочное Копыльского р-на Минской обл.), поэт, заслуженный деятель культуры Беларуси. Работал солистом оркестра Ленинградского Малого оперного театра, Белгосфилармонии. Автор книг поэзии "Песни и стихи", "На родных нивах", книг стихов для детей "В Бусловке", "Хорошо знаю урок". Широко известны песни на стихи Русака "Бывайте здоровы", "Лесная песня", "Только с тобою" и др. Умер в 1987 году.

100 лет назад родился Назаренко Павел Иванович, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. С 1942 года на фронте. Водитель реактивной минометной установки "катюша". Особо отличился в бою на территории Сенненского района. Погиб в бою в 1944 году.

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