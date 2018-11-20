Картина дня: переговоры Лукашенко и Алиева, открытие детского "Евровидения" и новая концепция рождественской ярмарки

ВЧЕРА

Картина дня. 19 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил, что Беларусь и Азербайджан намерены совместно осваивать рынки третьих стран. Также Александр Лукашенко заявил, что обсуждается возможность инвестиций Госнефтекомпании Азербайджана в модернизацию ОАО "Гродно Азот". Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь является новым шагом в выстраивании двусторонних отношений на перспективу. По всем направлениям белорусско-азербайджанского сотрудничества есть конкретные результаты, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев и Александр Лукашенко

Транспортная сфера будет одним из главных направлений сотрудничества с Беларусью, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в расширенном составе. Беларусь предлагает свое участие в инфраструктурных проектах, которые реализуются на территории Азербайджана. Азербайджан намерен открыть торговые дома в областных центрах Беларуси.

Александр Лукашенко

Президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев по итогам переговоров в Минске приняли совместное заявление, в документе говорится о том, что имеет место переход на качественно новый уровень отношений дружбы и сотрудничества, отвечающий реалиям XXI века.

Во время подписания документов

Беларусь и Азербайджан планируют собрать первые трактора в Турции уже в апреле 2019 год, сообщил заместитель премьер-министра Михаил Русый на полях переговоров президентов Беларуси и Азербайджана в Минске. Также Беларусь и Азербайджан планируют за 2019 год открыть совместное производство противоопухолевых препаратов.

Торжественная церемония пробного запуска производства двигателей внутреннего сгорания состоялась в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Завод будет выпускать двигатели для грузовых автомобилей, спецмашин и автобусов.

Фото сайта индустриального парка "Великий камень"

Союзный трактор появится в ЕАЭС при участии Беларуси в 2019 году.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли продолжит мониторинг стоимости мяса и мясопродуктов и при необходимости установит ценовое регулирование, заявил руководитель МАРТ Владимир Колтович.

В Беларуси планируется закрыть мини-полигоны для твердых коммунальных отходов в ближайшие два-три года, сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

Детское "Евровидение-2018" открылось в Минске. Более 100 представителей белорусских и зарубежных СМИ будут освещать международный детский конкурс песни "Евровидение-2018".

Национальное агентство по туризму предлагает проголосовать за лучшую концепцию туристического бренда Беларуси, голосование продлится до 16 декабря.

Рождественскую ярмарку на Октябрьской площади Минска в этом году оформят по новой концепции - павильоны будут в виде стеклянных сот. Работать ярмарка будет с 20 декабря по 15 января. К новогодним праздникам в Минске заготовят более 2,7 млн бутылок шампанского.

"Славянский базар в Витебске" в 2019 году пройдет с 11 по 15 июля.

Летний амфитеатр. Фото из архива

Виталий Коваль и Даниэль Корсо вошли в тренерский штаб ХК "Динамо-Минск".

Хоккеисты "Динамо-Минск" стартовали с победы над "Амуром" в выездной серии КХЛ.

На 48-м году жизни умер известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель. Прощание Владимиром Журавлем состоится 20 ноября в концертном зале "Минск".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 ноября

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Пресс-конференция о развитии производства органической продукции в Беларуси состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.30. В пресс-конференции примут участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, представитель Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Региональное совещание о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) пройдет в Минске 20-22 ноября. Участниками станут министры здравоохранения, представители органов, отвечающих за формирование и реализацию политики в области поставок лексредств и за регулирование их рынка. Будут представители Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. Приглашены также делегации из Латвии, Литвы, Польши, международные организации, ключевые партнеры, эксперты фармкомпаний, агентств по закупкам.

Брифинг "О мерах содействия гражданам в поиске работы. Общегородская ярмарка вакансий "Поиск работы начинается здесь!" состоится в 11.00 в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр-т Независимости, 113, кабинет 2).

Белорусско-болгарский бизнес-форум пройдет в Софии. В программе визита делегации Беларуси - деловые переговоры с потенциальными партнерами на площадке форума, посещение болгарских предприятий и организаций.

Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus будет организована на международной выставке сельского хозяйства, пищевой промышленности, перерабатывающих и упаковочных технологий Agro Food Drink Tech Expo, которая пройдет по 22 ноября в Тбилиси (Грузия).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 ноября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Всемирный день телевидения. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1996 года в ознаменование первого Всемирного телевизионного форума, состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 года.

Всемирный день борьбы с хроническими обструктивными заболеваниями легких. Проводится ежегодно во вторую или третью среду ноября под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

95 лет назад родился Сенкевич Константин Константинович, белорусский актер. Работал в Белорусском театре им.Я.Купалы, Государственном театре кукол Беларуси, Белорусском республиканском театре юного зрителя. Среди ролей: Дзержинский ("Грозный год" А.Каплера), Михаил ("Зыковы" М.Горького) и др. Умер в 1986 г.

90 лет назад родилась Ткаченко Нинель Александровна, белорусская и украинская певица, народная артистка СССР (1964). Работала в оперных театрах Украины. В 1962-68 гг. солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий на белорусской сцене: Дездемона, Аида ("Отелло", "Аида" Дж.Верди), Ярославна ("Князь Игорь" А.Бородина), Татьяна, Лиза ("Евгений Онегин", "Пиковая дама" П.Чайковского) и др. Вела концертную деятельность. Лауреат 2-го Всесоюзного конкурса вокалистов имени М.Глинки (1962). Умерла в 2007 г.

100 лет назад родился Глузский Михаил Андреевич, российский актер театра и кино, народный артист СССР (1983). Снимался в фильмах "В огне брода нет", "Пришел солдат с фронта", "Монолог", "Остановился поезд" и др. Лауреат Государственной премии России (1973). Умер в 2001 г.

55 лет назад родился Перумов Ник (Николай Данилович), популярный российский писатель-фантаст. Автор трилогий "Кольцо тьмы", "Хроники Хьерварда", дилогии "Разрешенное волшебство" и др. По результатам конвента "Еврокон-2004" признан лучшим фантастом Европы.

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