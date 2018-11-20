Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
20 ноября 2018, Вт
0°C
Сплошная облачность EUR 2.4041
USD 2.1058
RUB 3.1947
Главное
Ильхам Алиев и Александр Лукашенко Лукашенко и Алиев заявили о переходе отношений Беларуси и Азербайджана на качественно новый уровень
Президент
Алиев: по всем направлениям сотрудничества с Беларусью мы видим конкретные результаты
Политика
Детское "Евровидение" открылось в Минске
Культура
Певица Ольга Плотникова во вторник разыграет квартиру от "Евроопт"!
Общество
"Евроопт" открыл 700-й магазин
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Причину гибели подлодки "Сан-Хуан" попробуют установить по фотографиям
08:19 В мире
В Пакистане пассажир разозлился из-за отмены рейса и поджег свой багаж
08:12 В мире
II Инклюзивный бал пройдет в Минске 8 декабря
08:10 Регионы
Архитектуру Гомеля представит художник-экспериментатор Ирина Панкова на выставке "Симфония города"
07:52 Культура
Власти Гватемалы сообщили о прекращении извержения вулкана Фуэго
07:49 В мире
"Клуб деловых женщин" в Бресте реализует проект по ресоциализации осужденных
07:38 Регионы
В Австралии арестованы трое подозреваемых в подготовке теракта в Мельбурне
07:28 В мире
Гомельский молодежный театр готовит премьеру спектакля "Все глуше музыка войны"
07:23 Культура
Сезон рождественских и новогодних ярмарок в Бресте откроют 1 декабря
07:16 Регионы
Жертвами стрельбы в больнице в Чикаго стали четыре человека
07:10 В мире
Перлин: детское "Евровидение" - это стартовая площадка в карьере юных исполнителей
07:04 Культура
Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения
07:00 Президент
Картина дня: переговоры Лукашенко и Алиева, открытие детского "Евровидения" и новая концепция рождественской ярмарки
07:00 Общество
На юге Португалии обрушилась часть дороги
01:59 В мире
ДТП в Минске: "Ситроен" въехал в котлован
01:26 Происшествия
РЕПОРТАЖ: Light up, или Чем удивят зрителя участники детского "Евровидения-2018"
00:40 Культура
Концерт, посвященный 100-летию объединения Румынии, прошел в Минске
23:43 Регионы
Португальские астрономы обнаружили "второе Солнце"
22:57 Калейдоскоп
Определен порядок выступлений участников детского "Евровидения"
22:15 Культура
Около 11 тыс. га новых лесов посадили с начала года в Гомельской области
21:59 Регионы
Все новости
Темы
Новый год Новый год
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: переговоры Лукашенко и Алиева, открытие детского "Евровидения" и новая концепция рождественской ярмарки

Общество 20.11.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 19 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил, что Беларусь и Азербайджан намерены совместно осваивать рынки третьих стран. Также Александр Лукашенко заявил, что обсуждается возможность инвестиций Госнефтекомпании Азербайджана в модернизацию ОАО "Гродно Азот". Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь является новым шагом в выстраивании двусторонних отношений на перспективу. По всем направлениям белорусско-азербайджанского сотрудничества есть конкретные результаты, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев и Александр Лукашенко
Ильхам Алиев и Александр Лукашенко

Транспортная сфера будет одним из главных направлений сотрудничества с Беларусью, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в расширенном составе. Беларусь предлагает свое участие в инфраструктурных проектах, которые реализуются на территории Азербайджана. Азербайджан намерен открыть торговые дома в областных центрах Беларуси.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев по итогам переговоров в Минске приняли совместное заявление, в документе говорится о том, что имеет место переход на качественно новый уровень отношений дружбы и сотрудничества, отвечающий реалиям XXI века.

Во время подписания документов
Во время подписания документов

Беларусь и Азербайджан планируют собрать первые трактора в Турции уже в апреле 2019 год, сообщил заместитель премьер-министра Михаил Русый на полях переговоров президентов Беларуси и Азербайджана в Минске. Также Беларусь и Азербайджан планируют за 2019 год открыть совместное производство противоопухолевых препаратов.

Торжественная церемония пробного запуска производства двигателей внутреннего сгорания состоялась в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Завод будет выпускать двигатели для грузовых автомобилей, спецмашин и автобусов.

Фото сайта индустриального парка "Великий камень"
Фото сайта индустриального парка "Великий камень"

Союзный трактор появится в ЕАЭС при участии Беларуси в 2019 году.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли продолжит мониторинг стоимости мяса и мясопродуктов и при необходимости установит ценовое регулирование, заявил руководитель МАРТ Владимир Колтович.

В Беларуси планируется закрыть мини-полигоны для твердых коммунальных отходов в ближайшие два-три года, сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

Детское "Евровидение-2018" открылось в Минске. Более 100 представителей белорусских и зарубежных СМИ будут освещать международный детский конкурс песни "Евровидение-2018".

Национальное агентство по туризму предлагает проголосовать за лучшую концепцию туристического бренда Беларуси, голосование продлится до 16 декабря.

Рождественскую ярмарку на Октябрьской площади Минска в этом году оформят по новой концепции - павильоны будут в виде стеклянных сот. Работать ярмарка будет с 20 декабря по 15 января. К новогодним праздникам в Минске заготовят более 2,7 млн бутылок шампанского.

"Славянский базар в Витебске" в 2019 году пройдет с 11 по 15 июля.

Летний амфитеатр. Фото из архива
Летний амфитеатр. Фото из архива

Виталий Коваль и Даниэль Корсо вошли в тренерский штаб ХК "Динамо-Минск".

Хоккеисты "Динамо-Минск" стартовали с победы над "Амуром" в выездной серии КХЛ.

На 48-м году жизни умер известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель. Прощание Владимиром Журавлем состоится 20 ноября в концертном зале "Минск".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 ноября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Пресс-конференция о развитии производства органической продукции в Беларуси состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.30. В пресс-конференции примут участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, представитель Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Региональное совещание о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) пройдет в Минске 20-22 ноября. Участниками станут министры здравоохранения, представители органов, отвечающих за формирование и реализацию политики в области поставок лексредств и за регулирование их рынка. Будут представители Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. Приглашены также делегации из Латвии, Литвы, Польши, международные организации, ключевые партнеры, эксперты фармкомпаний, агентств по закупкам.

Брифинг "О мерах содействия гражданам в поиске работы. Общегородская ярмарка вакансий "Поиск работы начинается здесь!" состоится в 11.00 в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр-т Независимости, 113, кабинет 2).

Белорусско-болгарский бизнес-форум пройдет в Софии. В программе визита делегации Беларуси - деловые переговоры с потенциальными партнерами на площадке форума, посещение болгарских предприятий и организаций.

Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus будет организована на международной выставке сельского хозяйства, пищевой промышленности, перерабатывающих и упаковочных технологий Agro Food Drink Tech Expo, которая пройдет по 22 ноября в Тбилиси (Грузия).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 ноября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Всемирный день телевидения. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1996 года в ознаменование первого Всемирного телевизионного форума, состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 года.

Всемирный день борьбы с хроническими обструктивными заболеваниями легких. Проводится ежегодно во вторую или третью среду ноября под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

95 лет назад родился Сенкевич Константин Константинович, белорусский актер. Работал в Белорусском театре им.Я.Купалы, Государственном театре кукол Беларуси, Белорусском республиканском театре юного зрителя. Среди ролей: Дзержинский ("Грозный год" А.Каплера), Михаил ("Зыковы" М.Горького) и др. Умер в 1986 г.

90 лет назад родилась Ткаченко Нинель Александровна, белорусская и украинская певица, народная артистка СССР (1964). Работала в оперных театрах Украины. В 1962-68 гг. солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий на белорусской сцене: Дездемона, Аида ("Отелло", "Аида" Дж.Верди), Ярославна ("Князь Игорь" А.Бородина), Татьяна, Лиза ("Евгений Онегин", "Пиковая дама" П.Чайковского) и др. Вела концертную деятельность. Лауреат 2-го Всесоюзного конкурса вокалистов имени М.Глинки (1962). Умерла в 2007 г.

100 лет назад родился Глузский Михаил Андреевич, российский актер театра и кино, народный артист СССР (1983). Снимался в фильмах "В огне брода нет", "Пришел солдат с фронта", "Монолог", "Остановился поезд" и др. Лауреат Государственной премии России (1973). Умер в 2001 г.

55 лет назад родился Перумов Ник (Николай Данилович), популярный российский писатель-фантаст. Автор трилогий "Кольцо тьмы", "Хроники Хьерварда", дилогии "Разрешенное волшебство" и др. По результатам конвента "Еврокон-2004" признан лучшим фантастом Европы.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4041 BYN 2.402 BYN 2.41 BYN
USD
2.1058 BYN 2.105 BYN 2.111 BYN
RUB
3.1947 BYN 3.188 BYN 3.2 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Беларусь предлагает свое участие в инфраструктурных проектах в Азербайджане
Все видео

Фотоновости

Коласовский театр покажет премьеру спектакля "Сымон-музыка"
Все фото

Инфографика

Детское "Евровидение-2018" Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет 25 ноября в Минске. В нем примут участие представители рекордного количества стран - 20.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Беларусь и Азербайджан совместно выходят на рынки третьих стран
Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения
Азербайджан намерен открыть торговые дома в областных центрах Беларуси
Политика
Ильхам Алиев Беларусь и Азербайджан поддерживают друг друга на международной арене - Алиев
Мясникович: Беларусь настроена вести полноценную европейскую политику
Беларусь готовится поставить в Азербайджан новую партию военной техники
Экономика
Фото с сайта индустриального парка "Великий камень" Пробный запуск производства двигателей состоялся в "Великом камне"
Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-октябре увеличились на 4,1%
РЖД продлевает скидку на перевозку нефтепродуктов из Беларуси в порты России
Происшествия
Место происшествия. Фото из архива Пытавшийся ограбить банк в Могилеве приговорен к 15 годам лишения свободы
ДТП в Минске: "Ситроен" въехал в котлован
Замгендиректора Рогачевского МКК за взятки приговорен к 6 годам колонии
Регионы
Во время церемонии В Городокском районе газифицированы н.п.Прудники и турбаза "Лосвидо"
II Инклюзивный бал пройдет в Минске 8 декабря
"Клуб деловых женщин" в Бресте реализует проект по ресоциализации осужденных
Спорт
Во время матча. Фото из группы болельщиков ХК "Амур" в ВК Хоккеисты "Динамо-Минск" стартовали с победы над "Амуром" в выездной серии КХЛ
Прощание с тренером Владимиром Журавелем состоится 20 ноября в КЗ "Минск"
Пресс-конференция о подготовке к чемпионату Европы по фигурному катанию пройдет в БЕЛТА 21 ноября
Технологии
Фото telegraph.co YouTube начал бесплатно показывать популярные фильмы
Ученые воссоздали черную дыру в 3D
Юрий Дудь и Настя Ивлеева получили премию в области веб-индустрии
Культура
РЕПОРТАЖ: Light up, или Чем удивят зрителя участники детского "Евровидения-2018"
Архитектуру Гомеля представит художник-экспериментатор Ирина Панкова на выставке "Симфония города"
Гомельский молодежный театр готовит премьеру спектакля "Все глуше музыка войны"
В мире
Фото из twitter-аккаунта Giorgio Morera‏ В Австралии арестованы трое подозреваемых в подготовке теракта в Мельбурне
Причину гибели подлодки "Сан-Хуан" попробуют установить по фотографиям
В Пакистане пассажир разозлился из-за отмены рейса и поджег свой багаж
Калейдоскоп
Фото из Twitter-аккаунта The Sunday Times Magazine Принц Чарльз появился на обложке журнала вместе с шестимесячным внуком
Португальские астрономы обнаружили "второе Солнце"
Максим Галкин удивил семейным видео
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Александр Барауля,
Юлия Комлева,
Александр Веденин,
Денис Крупец 21 ноября, 14:00 Подготовка к проведению в Минске чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - 2019 Пресс-конференция Владимир Гракун 20 ноября, 14:30 О развитии производства органической продукции в Беларуси Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко 14 ноября "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы Пресс-конференция Андрей Лобович,
Валерий Голубовский 13 ноября Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций Пресс-конференция Анатолий Котов,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами
Газета 7 дней
Ньюборн. Про малышей и фотографов
Царская рыба
Аквакультура экономит валюту
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия