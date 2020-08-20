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Общество
20 августа 2020, 07:00

Картина дня: итоги заседания Совбеза, развитие электронного здравоохранения и помощь к учебному году

ВЧЕРА

Картина дня. 19 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что любые перемены должны осуществляться в рамках законодательства и правового поля, в противном случае это приведет к тяжелым последствиям для страны. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов. Глава государства подчеркнул, что действующей власти в Беларуси есть на кого опереться. Президент еще раз подтвердил свою позицию относительно незаконности создания в стране тех или иных альтернативных органов, направленных на захват власти. Глава государства также призвал руководство западных стран, которые собираются и обсуждают ситуацию в Беларуси, прежде всего обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах. Президент развенчал фейк об иностранном военном присутствии в стране.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об угрозах и давлении в отношении ряда категорий граждан, что имеет место в условиях текущей общественно-политической ситуации. Глава государства поблагодарил рабочих на предприятиях и призвал не прятать глаза. "Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - подчеркнул Президент.

Во время заседания
Во время заседания

"Вернуть людям спокойную страну" - Александр Лукашенко озвучил итоги заседания Совбеза.

Во время заседания
Во время заседания

Растущий дефицит доверия выдвигает на передний план задачу более активного участия парламентариев в обеспечении мира. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на торжественной церемонии открытия пятой Всемирной конференции спикеров парламентов, организованной в формате видеоконференцсвязи.

По инициативе испанской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании Аранчей Гонсалес Лайей. МИД Испании выступил за поддержание диалога Беларуси с ЕС.

Министр иностранных дел Владимир Макей встретился с Постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий. Министр подчеркнул важность эволюционного развития страны без внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Иоанна Казана-Вишневецкий и Владимир Макей. Фото МИД
Иоанна Казана-Вишневецкий и Владимир Макей. Фото МИД

Беларусь работает над проектом базового соглашения с Европейским союзом о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах, сообщили в Государственном таможенном комитете.

"Великий камень" присоединился к международному соглашению в области электронной коммерции.

Совмин расширил список компаний, которым будут ускоренно возвращать НДС.

КОММЕНТАРИЙ: Что нам стоит дом разрушить

Ущерб от протестов в Беларуси уже составил не менее $500 млн, заявил помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский.

Остановка производств повлечет за собой долгосрочные имиджевые потери для предприятий. Об этом заявил директор Института экономики Национальной академии наук Василий Гурский.

Василий Гурский. Фото из архива
Василий Гурский. Фото из архива

Министерство труда и социальной защиты подготовило официальное обращение к трудовым коллективам страны. Минтруда призывает отбросить эмоции и вспомнить, что от выбора каждого трудящегося зависит социальное обеспечение пенсионеров и его собственное будущее.

Белорусы должны строить диалог мирным путем, необходимо отбросить эмоции и включить ум. Такое мнение по итогам встречи парламентариев с молодыми работниками предприятий Минска высказал первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Дмитрий Воронюк. Первый секретарь ЦК БРСМ отметил, что у каждого человека может быть своя позиция, но все должно быть направлено на конструктив и развитие.

Белорусский республиканский союз молодежи дает старт акции "Пункты мира", сообщила секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

Сотрудники Министерства образования организовали флешмоб в поддержку учителей.

Почти 90 тыс. семей с детьми получили помощь к учебному году на сумму Br11 млн.

Пациент через свой личный кабинет сможет заказывать выписки из медкарты, справки о состоянии здоровья. Об этом во время пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА сообщил специалист Республиканского научно-практического центра медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Николай Романов. В Беларуси за семь месяцев 2020 года выписано 7,5 млн электронных рецептов.

Во время круглого стола
Во время круглого стола

Правительство определило медучреждения для бесплатного ЭКО.

В Беларуси выздоровели и выписаны 67 647 пациентов с COVID-19.

В Беларуси создан единый реестр лицензий. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства связи и информатизации.

В Министерстве обороны рассказали о плановых полетах авиации и занятиях по боевой подготовке. Обстановка на белорусской границе стабильна и контролируема, заявил председатель Государственного пограничного комитета генерал-майор Анатолий Лаппо в обращении к личному составу органов пограничной службы.

Начался первый этап учения ОДКБ "Эшелон-2020".

Новый детский сад откроют в Поставах.

Фото из архива
Фото из архива

Трансляцию первенства Беларуси по борьбе смотрели зрители из 21 страны. Об этом сообщил исполнительный директор Белорусской федерации борьбы Юрий Щербаченя.

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Специфика надзора и лицензирования на этапах физического и энергетического пуска БелАЭС". Начало в 11.00.

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Знаменательные даты 21 августа

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

95 лет назад родился Сидоренко Георгий Иванович (г.Киев), белорусский кардиолог, академик НАН Беларуси (1996), доктор медицинских наук (1969), профессор (1970), заслуженный деятель науки Беларуси (1985), заслуженный изобретатель Беларуси (1990). Автор более 850 научных работ, в т.ч. 10 монографий, 165 изобретений. Основные труды по проблемам кардиологии, медицинской кибернетики и приборостроения. Разработал методы индивидуализации лечебных процедур, автоматизации экстренного анализа кардиологической информации, анализа сердечно-сосудистой информации при помощи универсальных вычислительных машин. Создал аппараты автоматизированной биоуправляемой диагностики и терапии сердечно-сосудистых заболеваний, участвовал в создании нового поколения лекарственных препаратов сердечно-сосудистого действия. Лауреат Государственной премии Беларуси (1996). Умер в 2014 году.

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