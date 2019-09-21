Картина дня: развитие льноотрасли, 75-летие Гродненской области и представитель Беларуси на детском "Евровидении"

ВЧЕРА

Картина дня. 20 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Кореличский район Гродненской области. Во время посещения ОАО "Кореличи-Лен" глава государства подробно ознакомился с эффективностью работы предприятия и продукцией, которую оно производит. Президент обратил внимание на правильность принятого ранее решения сохранить и развивать льняную отрасль в стране. Александр Лукашенко поручил правительству разобраться с обеспеченностью льнокомбинатов техникой и качественными семенами. Президент потребовал оптимизировать число льнозаводов в Витебской области. Глава государства видит хорошие перспективы для развития Гродненской области.

Александр Лукашенко во время посещения ОАО "Кореличи-Лен"

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с работниками льнозавода в Кореличах прокомментировал ход избирательной кампании. Глава государства выступает за сохранение в стране мажоритарной системы выборов в парламент.

Александр Лукашенко во время посещения ОАО "Кореличи-Лен"

РЕПОРТАЖ: От рыжего до стального - как в Беларуси зарабатывают на льне, и почему на него сумасшедший спрос

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей Гродненской области с 75-летием ее образования. Глава государства подчеркнул, что Гродненская область славится своими традициями, основанными на трудолюбии, гостеприимстве и радушии.

Гродненская область находится в авангарде позитивных преобразований в экономике и социальной сфере страны, заявил премьер-министр Сергей Румас во время торжественных мероприятий, посвященных 75-летию образования Гродненской области.

Сергей Румас вручил благодарность первому заместителю начальника управления по труду, занятости и социальной защите Лидского райисполкома Галине Косяк

75 лет в 500 фотографиях: альбом о Гродненской области издан БЕЛТА к юбилею региона

Мирский замок

Беларусь завершила внутригосударственные процедуры по соглашениям с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Для раскрытия всего потенциала белорусско-американских отношений целесообразно скорейшее возвращение послов, заявил Анатолий Глаз. Программа углубления интеграции между Беларусью и Россией не выходит за рамки Союзного договора, подписанного в 1999 году. Граждане Беларуси пока должны оформлять визы для посещения ОАЭ.

Анатолий Глаз. Фото из архива

Совет Министров определил победителей национального конкурса "Предприниматель года" по итогам деятельности за 2018 год. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 19 сентября 2019 года №641.

В Беларуси увеличены нормативы расходов на обучение в школах. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 сентября 2019 года №629.

Минобразования призывает педагогов придерживаться четкого алгоритма в случае конфликта с учеником.

Внедрение и развитие механизма безбумажной торговли в ЕАЭС будет способствовать упрощению торговых процедур и оптимизации технологий, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин во время Х Международной научно-практической конференции "Развитие таможенного дела: инновации, сотрудничество, безопасность".

Александр Турчин

ИНТЕРВЬЮ: Таможенные процедуры на границе Беларуси будут делать еще более удобными и быстрыми.

Федерация профсоюзов Беларуси и Минтруда усилят сотрудничество в области снижения производственного травматизма, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Михаил Орда и Ирина Костевич. Фото ФПБ

Минский автомобильный завод и "Аксиом-групп" выпустили самого мощного в СНГ "железного дровосека" - рубильную машину, которая превращает древесину в щепу вдвое быстрее, чем другие аналоги.

Новая рубильная машина

Численность популяции благородного оленя в белорусских лесах с 2006 по 2018 год выросла более чем в два раза, сообщил начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез. Оснований, которые бы говорили о необходимости увеличивать отстрел волка, в Беларуси пока нет. С начала 2019 года госинспекторы выявили 639 нарушений в сфере охоты.

Республиканское государственно-общественное объединение "Белорусское общество охотников и рыболовов" планирует в этом году заработать на иностранном охотничьем туризме около 1 млн евро, сообщил начальник управления охоты и рыболовства БООР Сергей Цебрук.

Елизавета Мисникова представит Беларусь на детском "Евровидении-2019"

РЕПОРТАЖ: Хиты за полвека и на все времена - в Москве прошел юбилейный концерт "Песняров"

ГАИ Минска запустила новое приложение "Мобильный инспектор".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21-22 сентября

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На территории Верхнего города 21 сентября пройдет праздник греческой культуры. Начало в 13.00.

Национальный академический театр имени Янки Купалы 21 сентября устроит "Театральный пикник" в Александровском сквере столицы.

Чечерск 21 сентября отпразднует 860-летие. Подготовлена насыщенная праздничная программа.

В Минске 22 сентября на улице Октябрьской пройдет праздник под открытым небом, посвященный городской экологической акции "День без автомобиля" Европейской недели мобильности.

День еврейской культуры 22 сентября пройдет в Верхнем городе.

IV Международный фестиваль короткометражных фильмов "Киносмена" пройдет в Минске по 22 сентября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

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22 сентября

Всемирный день без автомобиля.

Всемирный день защиты слонов - самых крупных животных из современных млекопитающих.

80 лет назад родился Новожилов Виктор Викторович (Россия), белорусский спортсмен и тренер (воднолыжный спорт), заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер Беларуси, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Беларусь. Был главным тренером сборной команды Беларуси по воднолыжному спорту, главным тренером сборной команды СССР. Под его руководством сборная команда Беларуси была чемпионом мира (1998, 2000), 10-кратным чемпионом Европы, обладателем Кубка мира (1994).

50 лет назад родился Циленьть Валерий Антонович (г.Лида Гродненской обл.), белорусский спортсмен (борьба греко-римская), заслуженный мастер спорта Беларуси. Бронзовый призер XXVI Олимпийских игр (1996), чемпионата мира (1994). Чемпион Беларуси (1993, 1994, 1996).

23 сентября

Международный день жестовых языков.

130 лет назад родился Тарасевич Ян (Иван Алексеевич) (Польша), белорусский и польский композитор, музыкант, педагог. В Беларуси собирал фольклор. Среди произведений: концерт и 3 сонаты для фортепиано, Белорусская фантазия, сюиты, вальсы, этюды, прелюдии, произведения для струнных инструментов, хоры, в т.ч. на стихи Я.Коласа и Ф.Богушевича, романсы на стихи М.Богдановича. Умер в 1961 году.

115 лет назад родился Дмухайло Иван Семенович (Украина), художник, заслуженный деятель искусств Беларуси. Работал в разных жанрах станковой живописи, писал также натюрморты и портреты. Автор работ "Освобождение Западной Беларуси", "Ранняя весна", "На родине Янки Купалы" и др. Умер в 2007 году.

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