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Картина дня: годовщина катастрофы на ЧАЭС, повышение пенсий и тариф для зарядки электромобилей

Общество 27.04.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 26 апреля

Трудовые пенсии в Беларуси с 1 мая в результате перерасчета увеличатся в среднем на 5,4%. Это предусмотрено указом №142 "О повышении пенсий", который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 26 апреля.

Фото из архива
Фото из архива

Предприятия несут серьезную ответственность за сохранность сельхозтехники, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад ответственных лиц по вопросам соблюдения противопожарной дисциплины и обеспечения хранения сельскохозяйственной техники. Александр Лукашенко поручил завершить строительство нового моста через Припять в Житковичском районе к 7 ноября.

Правительство определило перечень ЖКУ, оплачиваемых не занятыми в экономике по полной стоимости.

Фото из архива
Фото из архива

Министерство архитектуры и строительства предлагает сохранить для получивших арендное жилье многодетных семей очередность в списке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.

При принятии решения о проведении референдума в Беларуси необходимо исходить из жизни общества, а не теоретических построений. Такое мнение высказала председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина.

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 43 жительницы Минска, Минской и Гродненской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз удостоены госнаград и Благодарности Президента.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Траурная церемония к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС прошла в Минске.

Государство никогда не оставит пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы один на один с ее последствиями, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время митинга-реквиема на аллее захороненных деревень Славгородского района.

Совет по развитию цифровой экономики проработает предложения по созданию соответствующего министерства. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков на первом заседании совета.

Доработанный белорусский электромобиль планируется продемонстрировать до конца 2018 года, сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков на сессии Общего собрания НАН.

В Беларуси впервые установлен тариф для зарядки электромобилей. Данный тариф вводится с 1 мая и составляет Br0,15693 (без НДС) за 1 кВт·ч, что ниже общего тарифа для организаций, работающих в сфере услуг, на 48%.

Фото из архива
Фото из архива

Дизельное топливо в Беларуси с 27 апреля подешевеет на 1 копейку, сообщили в концерне "Белнефтехим".

Беларусь и Россия утвердили облик нового спутника дистанционного зондирования Земли во время визита делегации Роскосмоса в Минск.

Беларусь станет членом Международной федерации акушерства и гинекологии (FIGO), сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко.

Белорусские врачи помогли родить женщине с артериальной аневризмой, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь примет в 2021 году Международную физическую олимпиаду.

МАПИД проводит эксперимент по монтажу двухэтажного коттеджа за 64 часа.

Полевые испытания белорусского зерноуборочного комбайна прошли в Пакистане.

В Могилеве отловили бобра, который решил поселиться в городе.

Фото Могилевского областного управления МЧС
Фото Могилевского областного управления МЧС

Мобильное приложение Go2Fest по созданию электронных очередей на массовых мероприятиях презентовали в Минске.

В Минской области школьник взломал страницу социального педагога и шантажировал его.

РЕПОРТАЖ: Юные дипломаты из Нарочи и Мяделя встретились с послом Турции.

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Мисс Весну" выбрали в Бресте.

С воскресенья в Беларуси установится теплая погода.

Белоруска Виктория Чайка стала победительницей этапа Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в Чханвоне (Республика Корея).

Белорус Дмитрий Шершань стал бронзовым призером чемпионата Европы по дзюдо, который стартовал в Тель-Авиве.

Петербургские клубы "Динамо" и "СКА-Нева" провели самый продолжительный матч в истории российского хоккея. Поединок начался 25 апреля в 19.30 и завершился 26 апреля в 2.30. В общей сложности хоккеисты провели на льду 163 минуты и 36 секунд.

Во время матча. Фото ХК "Динамо СПб"
Во время матча. Фото ХК "Динамо СПб"

Лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын вместе посадят дерево в знак обоюдного стремления к миру. Это событие произойдет во время саммита, который пройдет 27 апреля. На памятной табличке будут выгравированы слова "Здесь пустили корни Мир и Процветание".

Выборы премьер-министра в Армении состоятся 1 мая.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 апреля

Сезон работы аттракционов и фонтанов открывается в Минске 27 апреля. Начало в 17.00.

Онлайн-конференция с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой пройдет на сайте БЕЛТА. Накануне Дня международной солидарности трудящихся и Праздника труда в Беларуси руководитель профсоюзного движения страны поделится своим взглядом на роль профессиональных союзов в современных социально-экономических условиях, расскажет о наиболее важных направлениях работы и законодательных инициативах ФПБ, ответит на вопросы посетителей сайта БЕЛТА. В том числе будет затронуты такие темы, как аттестация рабочих мест, контрактная форма найма, коллективно-договорное регулирование трудовых отношений, результаты профсоюзного мониторинга цен на социально значимые товары и услуги и многие другие.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О подготовке и проведении XXII Международной специализированной выставки "СМИ в Беларуси" (03-05.05) (представители Министерства информации Республики Беларусь). Начало в 12.00.

Минский международный женский клуб жен послов, дипломатов и иностранных представителей в отеле Double Tree by Hilton проведет 27 апреля благотворительный ужин "Миссия во имя добра - 2018". На ужин приглашены более 250 гостей.

Пройдет закрытие эксперимента по уникальному строительству коттеджа за 64 часа. В мероприятии примет участие председатель Мингорисполкома А.В.Шорец. Начало в 16.00. Место проведения: ул. Селицкого, 31.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 апреля

Всемирный день охраны труда. Отмечается по решению Международной организации труда (МОТ) с 2003 года по инициативе Международной конфедерации свободных профсоюзов.

90 лет назад родилась Шимко Тамара Ивановна, певица, педагог, народная артистка Беларуси (1963). В 1952-84 гг. солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Создала ряд ярких запоминающихся образов: Марфочка ("Алеся" Е.Тикоцкого), Юзефа ("Ясный рассвет" А.Туренкова), Светлана ("Колючая роза" Ю.Семеняко) и др. Кроме лирических, исполняла партии лирико-колоратурного и драматического репертуара. Умерла в 2017 г.

65 лет назад родился Сарычев Юрий Алексеевич, актер, режиссер, заслуженный артист Беларуси (1990). Работал режиссером Белорусского государственного театра кукол, режиссером-постановщиком Брестского областного театра кукол, главным режиссером Минского областного театра кукол "Батлейка" в Молодечно. Умер в 1997 г.

120 лет назад родился Чухновский Борис Григорьевич, российский полярный летчик, один из создателей дальнего арктического самолета-разведчика. Умер в 1975 г.

50 лет назад на экраны вышла комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука", в которой играли Ю.Никулин, А.Папанов, А.Миронов, Н.Мордюкова, Н.Гребешкова, С.Светличная.

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Население Беларуси Численность населения Беларуси на 1 апреля составила 9 484,3 тыс. человек и по сравнению с началом 2018 года сократилась на 7,5 тыс. В первом квартале в республике родились 23 536 детей, что на 1 640 детей (на 6,5%) меньше, чем за тот же период 2017 года.
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