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Картина дня: Лукашенко о противодействии ввозу "санкционки", рост доходов населения и что будут изучать в аграрных классах

Общество 18.07.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 17 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько затронул тему противодействия ввозу санкционной продукции на территорию России. "В поставку "санкционки" вовлечены крупные российские фирмы и дельцы с "тяжелыми погонами", - сказал Президент. В 2018 году на границе Беларуси были задержаны крупные партии наркотиков, рассказал председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько после доклада Александру Лукашенко.

Александр Лукашенко и Юрий Сенько
Александр Лукашенко и Юрий Сенько

Альтернативы работе по достижению Целей устойчивого развития нет, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития, заместителем председателя Совета Республики Марианной Щеткиной. Национальный форум по Целям устойчивого развития планируется провести в Беларуси в январе 2019 года, сообщила Марианна Щеткина.

Александр Лукашенко и Марианна Щеткина
Александр Лукашенко и Марианна Щеткина

Совет Республики предлагает с сентября апробировать формирующуюся в соответствии с декретом о содействии занятости базу данных не занятых в экономике граждан, сообщила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Министерство труда и социальной защиты на своем сайте представило программу подготовки и направления электронных документов, которая будет задействована для сбора данных о занятых в экономике.

ВВП Беларуси в I полугодии вырос на 4,5%. Реальные денежные доходы белорусов в январе-мае возросли на 7,7%. Розничный товарооборот в Беларуси в I полугодии вырос на 9,9%.

В провинции Гуандун планируют построить логистические центры для поставок белорусской продукции на китайский рынок, сообщил гендиректор компании Guangzhou Xinjinlai Import and Export Trade Ван Эньпэй.

Американская академия кинематографических искусств и наук официально утвердила белорусский оскаровский комитет, сообщил начальник отдела маркетинга, реализации и рекламы национальной киностудии "Беларусьфильм" Юрий Игруша.

Вузы Беларуси завершили 17 июля прием документов на бюджетные места у абитуриентов. С 18 июля начинаются вступительные испытания, проводимые непосредственно в учреждениях образования (по творчеству, физической культуре, а также для абитуриентов, поступающих для получения высшего образования в сокращенный срок на основе среднего специального образования).

Селекцию сельхозрастений и классификацию тракторов будут изучать школьники в аграрных классах. Минобразования утвердило учебную программу факультативного занятия "Введение в аграрные профессии" для учащихся 10-11 классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования.

Онлайн-справочник для поступающих в профтехколледжи и лицеи разработали в Минске.

В минских детсадах увеличится количество белорусскоязычных групп.

Страны СНГ согласовывают проект конвенции о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Украина сохраняет участие в работе органов СНГ в качестве наблюдателя, сообщил Сергей Лебедев.

Усовершенствованное шасси для системы "Полонез-М" успешно выдержало госиспытания, сообщили в Государственном военно-промышленном комитете.

Продажи новых автомобилей в Беларуси в I полугодии выросли на 70,5%.

Беларусь планирует присоединиться к разработанной МАГАТЭ системе отчетов по инцидентам на АЭС (Incident Report System, IRS), сообщили в Госатомнадзоре.

Ученые исторического факультета БГУ открыли селище древних славян конца II - первой половины V века нашей эры, подтвердив гипотезу их происхождения из территории белорусского Полесья, сообщили в пресс-службе вуза.

Сервисная зона для пересекающих границу граждан открылась у пункта пропуска "Новая Гута".

В Минске деревья из-за непогоды упали на 4 автомобиля, сообщили в Минском городском управлении МЧС. Кровля корпуса районной больницы в Горках повреждена из-за сильного ветра.

Минчанин украл из мастерской 50 мобильных телефонов.

Евросоюз и Япония заключили соглашение о свободной торговле.

Россия и США согласны с необходимостью нейтрализации угрозы терроризма, налаживания сотрудничества в данной сфере. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Криштиану Роналду официально представлен как игрок "Ювентуса".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 июля

Пресс-конференция, посвященная международным соревнованиям FEI и чемпионату Беларуси по конному троеборью, состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. В пресс-конференции примут участие председатель ОО "Белорусская федерация конного спорта" Сергей Дражин, генеральный директор учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки по конному спорту и коневодства" Виктор Малашко, член национальной сборной по выездке МСМК Анна Карасева, член национальной сборной по троеборью МСМК Александр Фоминов.

В Мингорисполкоме состоится пресс-конференция "О социальной поддержке многодетных семей столицы. Проведение городской благотворительной акции "Портфель первоклассника". Начало в 10.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Особенности охраны и защиты леса в летний период. Профилактика лесных пожаров и нарушений правил заготовки ягод и грибов. Розыск граждан, без вести пропавших в лесах" (представители Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Индустрия гостеприимства: тенденции развития придорожного сервиса".

Состоится торжественное открытие Минской городской молодежной стройки. Городской молодежной стройкой объявлено общежитие в Студенческой деревне. С 16 июля там трудится сводный международный строительный отряд. В его составе 30 студентов из Минска и Санкт-Петербурга.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 июля

125 лет назад родился Маяковский Владимир Владимирович, российский поэт, драматург. Автор лирических поэм, сатирических комедий, автобиографии "Я сам", очерков, сценариев фильмов, статей по вопросам литературы. С 1919 г. выпускал в Москве агитплакаты "Окна РОСТа" (создавал поэтические тексты и рисунки). Многие сюжеты брал из событий в Беларуси и на Западном фронте. Приезжал неоднократно в Беларусь, выступал перед читателями в Минске, Гомеле, Витебске. Пьесы Маяковского ставились в белорусских театрах. Умер в 1930 г.

80 лет назад родился Кикабидзе Вахтанг Константинович, грузинский артист эстрады и кино, народный артист Грузии ССР (1980). Снимался в фильмах "Не горюй", "Мимино", "ТАСС уполномочен заявить" и др.

30 лет назад в Витебске построен Летний амфитеатр с самой большой в стране сценой и залом на 5400 мест. Именно здесь ежегодно проходит фестиваль "Славянский базар в Витебске".

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