Картина дня: Лукашенко о противодействии ввозу "санкционки", рост доходов населения и что будут изучать в аграрных классах

ВЧЕРА
Картина дня. 17 июля
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько затронул тему противодействия ввозу санкционной продукции на территорию России. "В поставку "санкционки" вовлечены крупные российские фирмы и дельцы с "тяжелыми погонами", - сказал Президент. В 2018 году на границе Беларуси были задержаны крупные партии наркотиков, рассказал председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько после доклада Александру Лукашенко.
Альтернативы работе по достижению Целей устойчивого развития нет, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития, заместителем председателя Совета Республики Марианной Щеткиной. Национальный форум по Целям устойчивого развития планируется провести в Беларуси в январе 2019 года, сообщила Марианна Щеткина.
Совет Республики предлагает с сентября апробировать формирующуюся в соответствии с декретом о содействии занятости базу данных не занятых в экономике граждан, сообщила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Министерство труда и социальной защиты на своем сайте представило программу подготовки и направления электронных документов, которая будет задействована для сбора данных о занятых в экономике.
ВВП Беларуси в I полугодии вырос на 4,5%. Реальные денежные доходы белорусов в январе-мае возросли на 7,7%. Розничный товарооборот в Беларуси в I полугодии вырос на 9,9%.
В провинции Гуандун планируют построить логистические центры для поставок белорусской продукции на китайский рынок, сообщил гендиректор компании Guangzhou Xinjinlai Import and Export Trade Ван Эньпэй.
Американская академия кинематографических искусств и наук официально утвердила белорусский оскаровский комитет, сообщил начальник отдела маркетинга, реализации и рекламы национальной киностудии "Беларусьфильм" Юрий Игруша.
Вузы Беларуси завершили 17 июля прием документов на бюджетные места у абитуриентов. С 18 июля начинаются вступительные испытания, проводимые непосредственно в учреждениях образования (по творчеству, физической культуре, а также для абитуриентов, поступающих для получения высшего образования в сокращенный срок на основе среднего специального образования).
Селекцию сельхозрастений и классификацию тракторов будут изучать школьники в аграрных классах. Минобразования утвердило учебную программу факультативного занятия "Введение в аграрные профессии" для учащихся 10-11 классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования.
Онлайн-справочник для поступающих в профтехколледжи и лицеи разработали в Минске.
В минских детсадах увеличится количество белорусскоязычных групп.
Страны СНГ согласовывают проект конвенции о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Украина сохраняет участие в работе органов СНГ в качестве наблюдателя, сообщил Сергей Лебедев.
Усовершенствованное шасси для системы "Полонез-М" успешно выдержало госиспытания, сообщили в Государственном военно-промышленном комитете.
Продажи новых автомобилей в Беларуси в I полугодии выросли на 70,5%.
Беларусь планирует присоединиться к разработанной МАГАТЭ системе отчетов по инцидентам на АЭС (Incident Report System, IRS), сообщили в Госатомнадзоре.
Ученые исторического факультета БГУ открыли селище древних славян конца II - первой половины V века нашей эры, подтвердив гипотезу их происхождения из территории белорусского Полесья, сообщили в пресс-службе вуза.
Сервисная зона для пересекающих границу граждан открылась у пункта пропуска "Новая Гута".
В Минске деревья из-за непогоды упали на 4 автомобиля, сообщили в Минском городском управлении МЧС. Кровля корпуса районной больницы в Горках повреждена из-за сильного ветра.
Минчанин украл из мастерской 50 мобильных телефонов.
Евросоюз и Япония заключили соглашение о свободной торговле.
Россия и США согласны с необходимостью нейтрализации угрозы терроризма, налаживания сотрудничества в данной сфере. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.
Криштиану Роналду официально представлен как игрок "Ювентуса".
СЕГОДНЯ
Анонсы на 18 июля
Пресс-конференция, посвященная международным соревнованиям FEI и чемпионату Беларуси по конному троеборью, состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. В пресс-конференции примут участие председатель ОО "Белорусская федерация конного спорта" Сергей Дражин, генеральный директор учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки по конному спорту и коневодства" Виктор Малашко, член национальной сборной по выездке МСМК Анна Карасева, член национальной сборной по троеборью МСМК Александр Фоминов.
В Мингорисполкоме состоится пресс-конференция "О социальной поддержке многодетных семей столицы. Проведение городской благотворительной акции "Портфель первоклассника". Начало в 10.00.
В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Особенности охраны и защиты леса в летний период. Профилактика лесных пожаров и нарушений правил заготовки ягод и грибов. Розыск граждан, без вести пропавших в лесах" (представители Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь). Начало в 11.00.
В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Индустрия гостеприимства: тенденции развития придорожного сервиса".
Состоится торжественное открытие Минской городской молодежной стройки. Городской молодежной стройкой объявлено общежитие в Студенческой деревне. С 16 июля там трудится сводный международный строительный отряд. В его составе 30 студентов из Минска и Санкт-Петербурга.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 19 июля
125 лет назад родился Маяковский Владимир Владимирович, российский поэт, драматург. Автор лирических поэм, сатирических комедий, автобиографии "Я сам", очерков, сценариев фильмов, статей по вопросам литературы. С 1919 г. выпускал в Москве агитплакаты "Окна РОСТа" (создавал поэтические тексты и рисунки). Многие сюжеты брал из событий в Беларуси и на Западном фронте. Приезжал неоднократно в Беларусь, выступал перед читателями в Минске, Гомеле, Витебске. Пьесы Маяковского ставились в белорусских театрах. Умер в 1930 г.
80 лет назад родился Кикабидзе Вахтанг Константинович, грузинский артист эстрады и кино, народный артист Грузии ССР (1980). Снимался в фильмах "Не горюй", "Мимино", "ТАСС уполномочен заявить" и др.
30 лет назад в Витебске построен Летний амфитеатр с самой большой в стране сценой и залом на 5400 мест. Именно здесь ежегодно проходит фестиваль "Славянский базар в Витебске".
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