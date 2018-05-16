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Картина дня: визит Лукашенко в Таджикистан, тестовые зоны 5G и собаки в свадебных костюмах

Общество 16.05.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 15 мая

Встреча президентов Беларуси и Таджикистана Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона прошла в Душанбе. Беларусь и Таджикистан договорились вывести отношения на уровень стратегического партнерства. Президенты Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон по итогам официальных переговоров в Душанбе приняли совместное заявление. Подписана дорожная карта двустороннего сотрудничества на 2019-2020 годы.

Национальная выставка Беларуси официально открылась в столице Таджикистана Душанбе. Красную ленточку на входе в экспозицию в торжественной обстановке перерезали президенты Беларуси и Таджикистана. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон на выставке продегустировали новый шоколад "Президент". Эмомали Рахмон предложил наладить сборку белорусских лифтов в Таджикистане.

Беларусь предлагает Таджикистану и другим странам региона кооперацию в АПК и промышленности, заявил на бизнес-форуме в Душанбе министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, сопредседатель белорусско-таджикской межправкомиссии Леонид Заяц. Беларусь планирует удвоить объем реализации своих лекарств на рынке Таджикистана, заявил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

Беларусь рассчитывает на дальнейшее эффективное взаимодействие с компанией Huawei, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с председателем совета директоров китайской компании Huawei Гуо Пином.

Цены на ядерное топливо для БелАЭС будут взаимоприемлемыми и выгодными, сообщил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО "ТВЭЛ" Олег Григорьев на форуме "Атомэкспо" в Сочи. Контракт с ТВЭЛ на поставку топлива рассчитан на ближайшие 14-15 лет. АО "ТВЭЛ" будет модернизировать топливо для Белорусской АЭС.

Беларусь готовит на сессию ПА ОБСЕ в Берлине резолюцию о развитии цифровой экономики, сообщил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелия по случаю начала его дипломатической миссии.

Пилотные тестовые зоны 5G должны появиться в Беларуси в 2019 году, сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко после торжественной церемонии открытия выставки "ТИБО-2018". Беларусь ежегодно инвестирует около Br600 млн в развитие информационных технологий, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин.

В Беларуси появился аналог Google Maps.

Белорусско-китайское СП планирует выпустить 200 беспилотников до конца года.

Реальные денежные доходы населения Беларуси в I квартале возросли на 7,6%.

Победители 11 международных олимпиад могут быть зачислены без вступительных испытаний в учреждения образования для получения высшего образования I ступени, среднего специального образования в 2018 году. Соответствующий перечень международных олимпиад определен постановлением Министерства образования от 28 апреля 2018 года №29

Более 10 тыс. призывников будет направлено на укомплектование белорусской армии этой весной.

Беларусь выразила обеспокоенность эскалацией насилия в районе сектора Газа.

Количество проектов на площадках "Славянского базара в Витебске - 2018" превзойдет их число в прошлом году.

Пункты сбора отработанных нефтяных масел у населения планируется организовать в каждом райцентре Беларуси, сообщил на пресс-конференции в БЕЛТА директор ИООО "ДВЧ-Менеджмент" Игорь Сафонов. Произведенные в Беларуси продукты переработки отработанных масел планируется поставлять в Германию, Израиль и Норвегию.

Двух фигурантов "дела директоров" приговорили за взяточничество к 3 и и 3,5 года лишения свободы.

РЕПОРТАЖ: Владелец агроусадьбы восстанавливает старую мельницу в Поставском районе.

Собаки в свадебных костюмах прошлись по центру Гродно.

Канадцы одолели в овертайме хоккеистов Латвии, чехи сильнее австрийцев на ЧМ в Дании. Сборная Финляндии обыграла команду США на чемпионате мира по хоккею и заняла первое место в группе.

Крымский мост через Керченский пролив официально открыт.

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Анонсы на 16 мая

Специальные туры по Беларуси для китайцев представят на международной выставке ITB China 2018, которая пройдет с 16 по 18 мая в Шанхае.

XXV Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018", включающий международную специализированную выставку и Белорусский конгресс по технологиям информационного общества, проходит в Минске по 18 мая.

В пресс-центре Дома прессы в 11.00 пройдет пресс-конференция: "Возможности отдыха и оздоровления для детей и подростков в летний период".

В 16.00 в Национальном историческом музее Республики Беларусь пройдет вознаграждение победителей областного конкурса на лучший рисунок памятника историко-культурного наследия, посвященного Году малой родины.

В Минском городском Дворце детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41) состоится городской конкурс "Лучшая многодетная семья 2018 года". Начало в 15.00.

Финал XXXII Международной социально-творческой программы "В будущее - с надеждой!" пройдет в 18.00 в Большом зале Белоруской государственной филармонии (г. Минск, пр-т Независимости, 50).

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Знаменательные даты 17 мая

У православных - Вознесение Господне.

Всемирный день электросвязи и информационного общества. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2006 года в день основания Международного союза электросвязи (1865).

Международный день детского телефона доверия.

95 лет назад родился Дятлов Евгений Константинович, заслуженный архитектор Беларуси (1988). Был руководителем мастерской генплана института "Минскпроект", главным архитектором Минска. Среди работ в Минске: проекты детальной планировки жилых районов Восток и Серебрянка, центра города, универсама "Рига" и ресторана "Свитязь". Умер в 2003 г.

145 лет назад родился Барбюс Анри, французский писатель и общественный деятель. Один из организаторов антифашистских конгрессов 1933 и 1935 годов. Автор антивоенных романов "Огонь", "Ясность". Умер в 1935 г.

75 лет назад родился Леньков Александр Сергеевич, российский артист театра и кино, народный артист Российской Федерации (1997). Снимался в фильмах "Приключения Петрова и Васечкина", "Макар-следопыт", "Зимняя вишня", "Книга мастеров" и др. Умер в 2014 г.

45 лет назад родилась Редникова Екатерина Валерьевна, российская актриса театра и кино. Снималась в фильмах "Уроки в конце весны", "Бездна", "Риск без контракта", "Барышня-крестьянка" и др.

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Национальная выставка Беларуси открылась в столице Таджикистана Душанбе
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Беларусь - Таджикистан: торгово-экономическое сотрудничество Беларусь поставляет в Таджикистан: сахар, тракторы, ковры и напольные покрытия, стройматериалы, лекарственные средства, солод, холодильники и морозильники. Таджикистан поставляет в Беларусь: хлопчатобумажную пряжу, хлопковое волокно нечесаное, сушеные фрукты, орехи.
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