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Картина выходных: Лукашенко на саммите ШОС в Циндао, "безвиз" с Китаем и как прошли выпускные вечера

Общество 11.06.2018 | 07:32

ВЧЕРА

Картина выходных. 9-10 июня

Беларусь готова содействовать расширению направлений сотрудничества в Большой Евразии, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао. Также он предложил создать IT-экосистему ШОС и задействовать возможности Беларуси для укрепления продовольственной безопасности ШОС.

Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао
Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Циндао. В ходе встречи Александр Лукашенко заявил, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь. Также Президент Беларуси отметил, что саммит Шанхайской организации сотрудничества звучит гораздо мощнее встречи стран "Большой семерки". Лидеры стран ШОС подписали пакет документов и итоговую Циндаоскую декларацию.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим. Соответствующее межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов подписано 10 июня в Циндао.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел Китая Ван И

Беларусь привлечет льготный кредит КНР на 2,5 млрд юаней для реализации инвестпроекта в АПК. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров №440 от 8 июня 2018 года.

Беларусь настроена решать проблемы в отношениях с Ираном, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Президентом Ирана Хасаном Роухани на полях саммита ШОС в Циндао. На встрече с Президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой Президент Беларуси заявил, что Беларусь готова создавать в Монголии высокопроизводительные предприятия и производства белорусской техники.

Александр Лукашенко и Хасан Роухани
Александр Лукашенко и Хасан Роухани

Россельхознадзор с 11 июня снимает ограничения на поставки молочной продукции (наливом) с трех белорусских предприятий. Такая информация размещена на сайте ведомства. Ранее Беларусь и Россия договорились о процедуре снятия ограничения по поставкам молочки.

Фото из архива
Фото из архива

Каждая партия белорусской продукции перед поставкой проходит лабораторный контроль, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц. "Мы торгуем сегодня с 85 странами мира, и ни из одной страны не приходят рекламации по поводу качества нашей продукции", - сказал министр.

ФОТО: Выпускные вечера в Беларуси.

Бюджетный седан Geely за Br23 тыс. будет запущен в серийное производство в августе текущего года, сообщил первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности генерального директора СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский.

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова на праздновании 60-летия Новополоцка отметила, что испытывает чувство гордости за причастность к жизни этого города. Многочисленные слова поздравлений Новополоцку и его жителям высказали другие высокие гости, принимающие участие в юбилейных мероприятиях. В подарок к 60-летнему юбилею в Новополоцке установили конструкцию в виде большой лилии - символа города нефтяников. В Новополоцке прошел музыкальный фестиваль "Песня года Беларуси-2018".

Победителем конкурса молодых исполнителей "Молодечно-2018" стала Злата Ларченко. Игорь Лученок стал Почетным гражданином Минской области.

Злата Ларченко
Злата Ларченко

Национальный аэропорт Минск и авиакомпании Finnair открыли круглогодичный прямой рейс Хельсинки-Минск.

РЕПОРТАЖ: Легенды автопрома в Минске - участники и гости "Олдтаймер-ралли 2018".

Традиции и культуру многонациональной России представили в Минске на территории Верхнего города.

Почему семьи из самого велосипедного агрогородка уходят в леса и болота, и кто такие "хатули"? Читайте репортаж из Хотыничей.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль "Мечты сбываются" прошел в Несвижском замке.

Выдающийся белорусский ученый Михаил Мушинский ушел из жизни.

Прекрасно выступили белорусы на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Белграде. Золотую медаль завоевала мужская белорусская байдарка-четверка. Также золото у белоруски Елены Ноздревой в каноэ-одиночке. Третья золотая медаль турнира в активе каноистки Ольги Климовой. В целом белорусские атлеты завоевали в Белграде девять наград.

Дарья Домрачева удостоена межгосударственной премии "Звезды Содружества". Торжественная церемония награждения состоится на XIII Форуме творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ 19-20 июня в Астане.

Фото из архива
Фото из архива

Белоруска Эльвира Герман победила в беге на 100 м с барьерами на турнире в Стокгольме. Бегунья Алина Талай заняла третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме.

Президент США Дональд Трамп отказался подписывать коммюнике по итогам саммита G7 в Канаде.

Дональд Трамп. Фото AP
Дональд Трамп. Фото AP

Автобус с артистами хора столкнулся с грузовым поездом в Орловской области России. Четыре человека погибли, 12 госпитализированы.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 июня

Пресс-конференция по проблематике безвозмездного донорства крови состоится в пресс-центре БЕЛТА 11 июня в 12.00. В пресс-конференции примут участие представители Министерства здравоохранения и РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Беларуси.

Парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым 11-14 июня посетит Беларусь с официальным визитом. Парламентская делегация встретится с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. В программе визита также круглый стол с участием представителей бизнес-кругов и руководителей верхних палат парламентов Беларуси и Узбекистана. Кроме того, запланирована встреча делегации с руководством ПВТ.

Встреча председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с парламентской делегацией Индии во главе со спикером нижней палаты парламента Сумитрой Махаджан пройдет в Совете Республики. Речь пойдет о реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Индию в сентябре 2017 года. Начало в 15.30.

Выездная пресс-конференция: "Деятельность национальной киностудии "Беларусьфильм" на современном этапе: техническое перевооружение и реконструкция, реализация новых кинопроектов" (Карачевский Владимир Михайлович - генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм", Игруша Юрий Викторович - руководитель отдела маркетинга Национальной киностудии "Беларусьфильм", Сидоренко Антон Васильевич - руководитель сценарно-редакционного отдела Национальной киностудии "Беларусьфильм", режиссеры киностудии "Беларусьфильм", специалист музейного отдела киностудии "Беларусьфильм"). Место проведения: Национальная киностудия "Беларусьфильм" (г.Минск, пр.Независимости, 98). Начало в 11.00.

Состоится белорусско-вьетнамский бизнес-форум. Начало в 9.00.

Неделя белорусской кухни пройдет в Минске по 17 июня.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 июня

Всемирный день действий за устранение детского труда. Отмечается ежегодно по решению сессии Генеральной конференции Международной организации труда (МОТ), состоявшейся в июне 2002 года.

120 лет назад родился Кольцов Михаил Ефимович, российский писатель и публицист. Автор сатирических рассказов, фельетонов, очерков, книги "Испанский дневник". Умер в 1940 г.

110 лет назад родилась Семенова Марина Тимофеевна, российская артистка балета, народная артистка СССР (1975), Герой Социалистического Труда (1988). С 1925 г. в Ленинградском театре оперы и балета, с 1930 в Большом театре в Москве, одновременно в 1954-60 гг. педагог Московского хореографического училища. Прославилась как исполнитель ведущих партий в балетах классического репертуара. Лауреат Государственной премии ССР (1941). Умерла в 2010 г.

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