Картина дня: Нацбанк об инфляции и процентных ставках, новый поезд метро и пандус для чемпионки

ВЧЕРА

Картина дня. 20 марта

Беларусь и Китай обсудили предстоящую встречу лидеров двух стран в рамках второго международного форума по сотрудничеству "Один пояс, один путь".

Цуй Цимин и Владимир Макей. Фото МИД

Белорусско-казахстанские отношения останутся дружественными и братскими, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, комментируя произошедшие в Казахстане изменения. Дипломат отметил важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с Беларусью, особенно в торгово-экономической сфере.

Председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана в качестве временного исполняющего обязанности Президента страны. Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан.

Касым-Жомарт Токаев. Фото КАЗИНФОРМ

Губернаторам Витебской и Могилевской областей объявлен выговор за необеспечение выполнения поручения Президента о своевременной выплате заработной платы.

В Беларуси обновлен состав Совета по финансовой стабильности.

Совет Министров Беларуси назначил представителей государства в органах управления около 70 открытых акционерных обществ.

Фото из архива

Беларусь разместит в РФ государственные ценные бумаги на сумму до 30 млрд российских рублей включительно в 2019-2020 годах.

Госдума РФ ратифицировала белорусско-российский протокол в сфере нефти и нефтепродуктов.

Правительство определило размер субсидий заготовителям сельхозпродукции.

Правительство одобрило проект международной техпомощи для борьбы с ВИЧ и туберкулезом.

Беларусь и Грузия и планируют запустить совместное производство по сбору тракторов.

Фото из архива

Тренд на постепенное снижение процентных ставок будет сохраняться, но многое зависит от инфляции, сообщил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрий Мурин. Ситуация с ускорением инфляции в начале года в Беларуси была ожидаемой и находится в пределах прогноза.

Проект указа об изменении платежей за участие в дорожном движении внесен на рассмотрение в Администрацию Президента, сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко. Изменение ставок акцизов на автомобильное топливо до конца года возможно в исключительных случаях.

Компания Stadler и государственное предприятие "Минский метрополитен" презентовали первый четырехвагонный поезд метро для столичной подземки. Первый вице-премьер Александр Турчин уверен в успехе дальнейшего сотрудничества со Stadler и реализации новых совместных проектов.

Поезд Stadler для Минского метрополитена

СЗАО "БЕЛДЖИ" планирует во втором полугодии 2019 года начать производство седанов представительского класса, сообщил первый заместитель министра промышленности Беларуси, исполняющий обязанности генерального директора предприятия Геннадий Свидерский. ОАО "БПС-Сбербанк" с 1 апреля изменит условия кредитования покупки автомобилей Geely производства завода "БЕЛДЖИ"

Вопрос изменения взносов в Фонд социальной защиты населения рассматривается, но будет зависеть от роста заработной платы, сообщила управляющий ФСЗН Министерства труда и социальной защиты Наталия Павлюченко.

В Беларуси определены порядок и размеры возмещения расходов при служебных командировках.

Вносить изменения в оплату больничных в Беларуси пока не планируется, сообщила управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Наталия Павлюченко.

РЕПОРТАЖ: Пандус для чемпионки, или Мир не без добрых людей

Реконструкцию "красной больницы" в Полоцке планируют начать в сентябре. Вопрос о судьбе "красной больницы" поступил во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту" от жителя Полоцка.

Парки семейных деревьев появятся в четырех районах Минска до 1 июня.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 марта

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Онлайн-конференция на тему "Правоприменительная практика МАРТ в сфере пресечения нарушений антимонопольного законодательства" пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00.

Национальный пресс-центр в 10.00 проведет пресс-тур на ОАО "БелАЗ": "О внедрении и коммерциализации результатов реализации проектов и программ Союзного государства".

В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится пресс-конференция на тему: "Организация занятости и отдыха школьников в период весенних каникул. Безопасность детей".

В пресс-центре Дома прессы в 15.00 состоится пресс-конференция на тему: "Особенности открытия дачного сезона: вопросы электро- и газоснабжения, применение тарифов на энергоресурсы в садоводческих товариществах".

Минск во второй раз присоединится к IV Международному фестивалю "Всемирный день поэзии", который проводится в 60 городах 10 стран.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 марта

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Всемирный день водных ресурсов.

День защиты морской среды района Балтийского моря.

80 лет назад родился Борушко Александр Петрович (д.Блудень Березовского р-на Брестской обл.), белорусский ученый в области управления энергетикой, доктор технических наук. Работал заместителем главного инженера Белэнерго, заведующим отделом в Белорусском отделении Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института энергетической промышленности, в Департаменте по техническому сотрудничеству ООН. С 1995 года в БНТУ. Автор научных работ по вопросам управления качеством и надежностью в энергетике, повышению безотказности, ремонтнопригодности и готовности в энергосистемах.

70 лет назад родилась Ардан Фанни, французская актриса театра и кино. Снималась в фильмах "Жизнь - это роман", "Любовь до смерти", "Мелодрама" и др.

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