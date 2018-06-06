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Картина дня: чем удивляет "Белагро-2018", кастинг ведущих для детского "Евровидения" и аэропорты в регионах

Общество 06.06.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 5 июня

Беларусь и Вологодская область могут разработать новые совместные производства в интересах всей России, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Череповецкий литейно-механический завод удвоит объемы производства белорусских тракторов и увеличит локализацию производства, сообщил губернатор Вологодской области России Олег Кувшинников после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Вологодская область России в ближайшее время закупит у Минского автомобильного завода более 120 низкопольных автобусов. В Вологодской области России откроется сервисный центр МАЗ.

Олег Кувшинников и Александр Лукашенко
Олег Кувшинников и Александр Лукашенко

Международная выставка "Белагро-2018" открылась в Минском районе. Участие в выставке принимают 536 компаний из 28 стран. На выставке представлены итоги работы промышленности, науки и аграрного сектора.

Слева направо: выставку открывают губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, министр промышленности Виталий Вовк, заместитель премьер-министра Владимир Семашко, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидо
Слева направо: выставку открывают губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, министр промышленности Виталий Вовк, заместитель премьер-министра Владимир Семашко, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидо

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Белагро-2018".

Работу целой отрасли и подотрасли нельзя останавливать, заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский, комментируя решение Россельхознадзора с 6 июня ввести временные ограничения на поставку некоторых видов белорусской молочной продукции в таре больше 2,5 л. Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, действия Россельхознадзора в отношении белорусских предприятий неаргументированны и необоснованны, "идет выбивание с рынка белорусских предприятий".

Фото из архива
Фото из архива

Министерство финансов усовершенствует защиту интересов владельцев жилищных облигаций. Соответствующее постановление министерства от 7 мая 2018 года №33 "О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 июня 2016 г. № 54" зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов.

"Великий камень" и ЕБРР подписали меморандум о взаимопонимании. Заключение документа состоялось во время визита в Беларусь вице-президента Европейского банка реконструкции и развития Алана Пию. Совмин Беларуси одобрил работу по вхождению ЕБРР в капитал Белинвестбанка.

Участники церемонии. В центре - вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Алан Пию и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
Участники церемонии. В центре - вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Алан Пию и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

Концепция развития региональных аэропортов разработана в Беларуси, сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. Входящий в состав второй МКАД участок автодороги Р80 станет четырехполосным в 2019 году.

Министерство транспорта и коммуникаций считает необходимым отвязать уплату дорожного сбора от процедуры прохождения гостехосмотра.

Объявлен кастинг ведущих для детского "Евровидения-2018". Песенный конкурс пройдет в Беларуси 25 ноября.

Больше всего абитуриентов в Беларуси зарегистрировалось на ЦТ по русскому языку и математике. Всего для прохождения централизованного тестирования в этом году зарегистрировался 82 471 абитуриент.

Фото из архива
Фото из архива

Универсам "Центральный" в Минске выставлен на продажу.

Температурный рекорд 1913 года побит в Минске 4 июня. Температура воздуха в столице поднялась до 29 градусов тепла.

На минских пляжах установили 160 лежаков, сообщил директор УП "Минское лесопарковое хозяйство" Павел Богданчик. Между тем на воде нужно соблюдать меры безопасности: в Беларуси с начала года утонули более 100 человек. Об этом сообщил председатель республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" Анвар Игамбердиев.

Торжественное открытие экологической тропы протяженностью 772 м в районе зоопарка состоялось в Минске. Мероприятие приурочено ко Дню охраны окружающей среды.

Запрет на посещение лесов введен в 54 районах Беларуси в связи с высокой пожарной опасностью. В Беларуси с начала года произошло 246 лесных пожаров.

Выставку агроэкотуризма Беларуси "Адпачывайце ў вёсцы!" организуют на празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который продет 7-8 июля на берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района. Кроме того, на празднике пройдут Дни культуры Украины.

ФОТОФАКТ: Копия Эйфелевой башни появилась в Столине.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Полоцке прошли торжества, посвященные Дню памяти преподобной Евфросинии Полоцкой.

Белорус Андрей Скабелка назначен главным тренером астанинского "Барыса".

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале достигло 69 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами извержения вулкана в Гватемале.

В Саудовской Аравии приступили к выдаче водительских удостоверений женщинам.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 июня

Пресс-конференция о проведении XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.00. Об особенностях организации и программе фестиваля расскажут во время пресс-конференции генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", президент Всемирной ассоциации фестивалей (WAF) Александр Сидоренко, главный режиссер гала-концерта открытия фестиваля заместитель генерального директора Центра культуры "Витебск" Марина Романовская и главный режиссер гала-концерта закрытия фестиваля Александр Вавилов.

В Международном образовательном центре IBB (Минск, пр-т Газеты Правда, 11) 6-7 июня пройдет конференция по устойчивому развитию. В 10.20 перед конференцией будет организован пресс-подход к Национальному координатору по достижению ЦУР, заместителю председателя Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Марианне Щеткиной, Чрезвычайному и Полномочному Послу ФРГ в Республике Беларусь Петеру Деттмару, заместителю постоянного представителя ПРООН в Беларуси Закари Тейлору.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О подготовке и проведении Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2018" (Дрига Ирина Владимировна - первый заместитель министра культуры Республики Беларусь; Финберг Михаил Яковлевич - художественный руководитель и главный дирижер Заслуженного коллектива Республики Беларусь "Национальный академический концертный оркестр Беларуси"). Начало в 12.30.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Профилактические мероприятия по предупреждению гибели людей на водах".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 июня

170 лет назад родился Гоген Поль, французский живописец, один из главных представителей постимпрессионизма. Умер в 1903 г.

85 лет назад родился Арканов (наст. Штейнбок) Аркадий Михайлович, российский писатель-сатирик, драматург. Умер в 2015 г.

80 лет назад родился Дольский Александр Александрович, российский поэт, музыкант, исполнитель, заслуженный артист РСФСР (1989). Автор песен к фильмам "Старший сын", "Трактир на Пятницкой".

80 лет назад родилась Лаврова Татьяна Евгеньевна, российская артистка театра и кино, заслуженная артистка РСФСР (1974). Снималась в фильмах: "Песня о Кольцове", "Испытательный срок", "Девять дней одного года", "Вся королевская рать" и др. Умерла в 2007 г.

60 лет назад родился Принс (Принс Роджерс Нельсон), американский певец, танцор, композитор и актер. Лауреат премий "Грэмми ", "Оскар " и др. В 2004 году имя Принса было занесено в Зал славы рок-н-ролла. Умер в 2016 г.

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Выставка "Белагро-2018" открылась под Минском
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Запрет на посещение лесов В Беларуси введен запрет на посещение лесов в Гомельской, Брестской (за исключением Жабинковского района), Гродненской (за исключением Слонимского и Новогрудского районов), Докшицком районе Витебской области, Столбцовском районе Минской области.
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