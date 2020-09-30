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30 сентября 2020, 07:00

Картина дня: итоги Форума регионов, открытие "Белагро-2020" и 100 идей для Беларуси

ВЧЕРА

Картина дня. 29 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России. Глава государства отметил значимость межрегионального взаимодействия в развитии белорусско-российского сотрудничества. Александр Лукашенко заявил о нацеленности на взаимовыгодное сотрудничество с Россией, но подчеркнул важность последовательного выполнения взятых на себя обязательств. Президент также заявил, что в Беларуси и России трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне. Он отметил, что фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества.

Отношения России и Беларуси имеют прочный фундамент и не подвержены политической конъюнктуре, заявил во время пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам форума. Россия и Беларусь заинтересованы придать импульс развитию межрегиональных связей.

Многим не нравится самостоятельность Беларуси, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России. Беларуси и России необходимо активизировать сотрудничество в политике и экономике, заявил Роман Головченко.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко и премьер-министр Беларуси Роман Головченко
Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко и премьер-министр Беларуси Роман Головченко

Беларусь и Россия на VII Форуме регионов подписали соглашения и контракты на более чем $700 млн, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Между правительством Беларуси и регионами России подписано семь соглашений о сотрудничестве. Беларуси и России необходимо возобновлять нарушенные пандемией COVID-19 связи, заявил Роман Головченко.

Беларусь и Россия продвинулись в понимании по вопросу цены на российский газ в 2021 году, сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко на полях пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России. Беларусь и Россия возобновили обсуждение дорожных карт по интеграции в Союзном государстве.

Владимир Семашко
Владимир Семашко

Все экономические проблемы России и Беларуси преодолимы, заявила во время пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.

Будущее Союзного государства будет зависеть от внедрения новых технологий. Такое мнение высказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на пленарном заседании VII Форума регионов Беларуси и России.

Беларусь приняла ответные меры на санкции со стороны Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали встречу Президента Франции Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской в Вильнюсе.

Фото из архива
Фото из архива

Служба внешней разведки России (СВР) получила данные о подготовке резонансной провокации в Беларуси. Об этом говорится в заявлении главы СВР Сергея Нарышкина, текст которого распространило пресс-бюро СВР.

XXX Международная специализированная выставка "Белагро-2020" торжественно открылась в Минске.

НАН представила на "Белагро" мясное мороженое и картофелесортировальную машину с системой зрения. МТЗ презентовал на "Белагро" обновленный легендарный трактор BELARUS-82. Первый сертификат на органическую продукцию и процесс ее производства выдали в Беларуси.

Мясное мороженое
Мясное мороженое

Минский тракторный завод до конца года поставит в Омскую область (Россия) 30 тракторов, еще 90 единиц техники в этот регион прибудет в I квартале 2021 года. Это предусмотрено соглашением, подписанным губернатором Омской области Александром Бурковым и генеральным директором ОАО "МТЗ" Виталием Вовком. ОАО "МТЗ" и Иркутская область (Россия) заключили соглашение о сотрудничестве.

Фото из архива
Фото из архива

Модернизация производственного сектора позволит внедрить в промышленность Беларуси межотраслевую парадигму нового типа - смарт-индустрию (умное производство), которая станет ключевым фактором роста конкурентоспособности продукции. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время международного форума по внедрению умных технологий в реальный сектор экономики Smart Industry Expo (SIEx).

Правительство назвало победителей конкурса "Предприниматель года".

Стартовал юбилейный сезон молодежного проекта "100 идей для Беларуси".

В Беларуси выздоровели и выписаны 74 320 пациентов с COVID-19.

Фото из архива
Фото из архива

Реконструкцию автодороги Р23 Минск-Микашевичи планируют завершить в ноябре 2021 года.

Ремонт дорог и зданий, благоустройство парка - Осиповичи готовятся к "Дажынкам".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 сентября

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В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Профилактика мошенничества в отношении пожилых граждан. Предотвращение краж на дачных участках в осенне-зимний период". Начало в 11.00.

Международный форум по внедрению умных технологий в реальный сектор экономики Smart Industry Expo (SIEx) пройдет по 2 октября в Минске на площадке Футбольного манежа, а также в онлайн-формате по 30 ноября.

Выставка "Белагро-2020" пройдет по 4 октября на территории Футбольного манежа на пр.Победителей, 20/2 в Минске. Участие в мероприятии примут около 400 компаний из 15 стран.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 октября

В Республике Беларусь - День пожилых людей.

Международный день пожилых людей. Отмечается по решению Генассамблеи ООН в соответствии с резолюцией от 14 декабря 1990 года.

Международный день музыки. Проводится ежегодно с 1975 года по решению Международного музыкального совета ЮНЕСКО.

Всемирный день вегетарианства. Отмечается с 1977 года.

45 лет назад родилась Хаматова Чулпан Наилевна, российская актриса, общественный деятель, народная артистка Российской Федерации (2012). Снималась в фильмах "Страна глухих", "Доктор Живаго", "Казус Кукоцкого" и др. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2004, 2014).

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