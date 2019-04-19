Картина дня: переговоры с Дубайским МФЦ, стратегия развития "Белавтодора" и открытие Центра по фигурному катанию

ВЧЕРА

Картина дня. 18 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 апреля обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. По традиции в Овальном зале идет откровенный диалог о текущем положении дел и перспективах страны с подробным анализом международной обстановки. Своими ожиданиями от Послания Президента депутаты и сенаторы поделились с корреспондентом БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с руководством Дубайского международного финансового центра. Беларусь заинтересована в опыте Дубайского МФЦ при создании собственного международного финцентра, заявил глава государства.

Александр Лукашенко и Эсса Абдулфаттах Казим

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 апреля подписал указ №148 "О цифровых банковских технологиях".

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 апреля подписал указ №150 "Об официальных геральдических символах", которым учреждаются герб и флаг Могилевского района.

Самозанятым гражданам предоставлено право выполнять работы и оказывать услуги не только для физических, но и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это предусмотрено указом №151, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 18 апреля.

Правительство Беларуси и Дубайский международный финансовый центр подписали меморандум о взаимопонимании. Дубайский МФЦ готов поделиться опытом при создании в Беларуси международного финансового центра MinskWorld, изюминкой которого могут стать современные финансовые технологии, сообщил первый вице-премьер Александр Турчин. ПВТ и Дубайский МФЦ планируют развивать сотрудничество.

Во время встречи

Беларусь давно направила Москве свои предложения по углублению интеграции. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей, отвечая на вопрос журналистов о том, получила ли Беларусь от российской стороны предложения по интеграции, о чем накануне заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Владимир Макей также подтвердил, что Беларусь получила приглашение от Европейского союза на мероприятия, которые пройдут в мае в Брюсселе по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства". МИД разъяснил иностранным дипломатам ситуацию по благоустройству Куропат.

Владимир Макей

Новый офис отделения посольства Финляндии открылся в Минске. Беларусь и Финляндия являются естественными партнерами в различных сферах сотрудничества, заявил на церемонии открытия офиса заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко. Финляндия поддерживает положительный тренд в развитии отношений между Беларусью и Европейским союзом, заявил заместитель государственного секретаря по внешним экономическим связям МИД Финляндии Маркку Кейнянен.

Олег Кравченко, Кристер Микельссон и Маркку Кейнянен

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович предложил создать единый молодежный портал стран СНГ.

Главы зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Минске, посетили Белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень", чтобы ознакомиться с его экономическим потенциалом.

В центре - Цуй Цимин и Владимир Макей

Беларусь и Таджикистан будут развивать сотрудничество в сферах машиностроения и сельского хозяйства, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, председатель белорусской части комиссии Анатолий Хотько.

Анатолий Хотько и Саттори Иззатулло

Договоренности о создании в Узбекистане совместного предприятия по выпуску лекарственных и антисептических средств достигнуты во время визита в Ташкент руководителей белорусских фармацевтических компаний.

Беларусь и Франция намерены активно налаживать сотрудничество между регионами во всех сферах, сообщил заместитель председателя Комиссии Сената по финансам, председатель группы дружбы "Франция-Беларусь" Шарль Гене.

Для "Белнефтехима" приоритетом является обеспечение нефтепродуктами внутреннего рынка, возможность увеличения поставок в Украину будет зависеть от маржинальности, сообщили в пресс-службе концерна.

Стратегию развития холдинга "Белавтодор" на ближайшие четыре года, разработанную с участием ЕБРР, утвердили на заседании наблюдательного совета в Государственном комитете по имуществу.

Беларусбанк и польский BGK подписали соглашение об условиях предоставления кредитов.

Фото ОАО "АСБ Беларусбанк"

Верховный суд Беларуси и Секретариат Совета Европы детализировали сотрудничество в сфере судебного реформирования.

Белстат получит техпомощь ЕС в гармонизации национальной статсистемы с международными стандартами.

Движение народного контроля может быть возрождено в Беларуси, сообщил председатель КГК Леонид Анфимов.

Леонид Анфимов

В Беларуси повышены минимальные цены на спирт.

Информационная стратегия по ВИЧ/СПИДу в новой редакции подписана в Минске.

РЕПОРТАЖ: Маленькой помощи не бывает, или Как волонтеры и тимуровцы помогают ветеранам

Во время благоустройства придомовой территории

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" представляет не только шоу-бизнес, но и развитие культуры в целом. На это обратил внимание на пресс-конференции в Москве, посвященной предстоящему форуму, директор фестиваля Глеб Лапицкий. Он также отметил, что фестиваль кардинально меняться не будет.

Два белорусских вуза вошли в мировой рейтинг Round University Rankings.

Центр по фигурному катанию олимпийского чемпиона россиянина Алексея Ягудина открылся в Минске.

Алексей Ягудин во время мастер-класса

Олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Алексей Ягудин пополнил команду звездных послов II Европейских игр 2019 года.

Алексей Ягудин. Фото официального сайта Европейских игр

Viber готовит версию мессенджера на белорусском языке.

Хоккеисты сборной Беларуси (U-18) победили Чехию со счетом 4:3 (2:0, 2:2, 0:1) на чемпионате мира в элитном дивизионе, который проходит в Швеции.

На острове Мадейра в результате аварии с туристическим автобусом погибли 29 немецких туристов. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с гибелью немецких граждан.

Место происшествия. Фото Euronews

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 апреля

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Президент Беларуси Александр Лукашенко обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Выступление главы государства будет транслироваться в прямом эфире по телеканалам "Беларусь 1", "Беларусь 24" и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция начнется в 10.30. Телеверсия Послания будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.

В Гомеле во время круглого стола обсудят темы "Республика Беларусь на пути к ВТО: финальные шаги", "Экономические механизмы адаптации отраслей АПК Республики Беларусь к условиям ВТО" и др. Начало в 10.00.

На сайтах www.bpc.by, www.soyuz.by пройдут видеоинтервью: "Тенденции развития рынка недвижимости города Минска и столичного региона". Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 апреля

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День китайского языка. Отмечается по инициативе Департамента общественной информации ООН.

105 лет назад родился Юделевич Михась (Михаил Львович) (г.Смолевичи Минской обл.), белорусский драматург, театральный критик. В 1935-1940 гг. работал в газете "Літаратура і мастацтва", в Управлении по делам искусства при СНК Беларуси. Автор пьесы "Земля горит", инсценировки по роману Н.Островского "Как закалялась сталь". Это произведение положил в основу либретто оперы "Павка Корчагин", которая ставилась в послевоенное время на сцене консерватории как студенческий любительский спектакль. Писал стихотворения, припевки. Переводил произведения белорусской драматургии на русский язык. В белорусской печати был известен преимущественно как театральный критик и обозреватель. Погиб на фронте в 1941 году.

80 лет назад родился Полонский Георгий Исидорович, российский сценарист, драматург, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Автор сценариев фильмов "Доживем до понедельника", "Ключ без права передачи", пьес "Сердце у меня одно", "Два вечера в мае" и др. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 2001 году.

75 лет назад родился Долинский Владимир Абрамович, российский артист театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Тот самый Мюнхгаузен", "Последний курьер", "Ландыш серебристый", "Парк советского периода" и др.

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