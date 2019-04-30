Картина дня: встреча Лукашенко с главой ПА ОБСЕ, развитие местного самоуправления и поезда на курорты

ВЧЕРА

Картина дня. 29 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели. В регионе ОБСЕ накопилось много проблем, и закрывать глаза на них ни в коем случае нельзя, заявил глава государства. ОБСЕ готова к более тесному сотрудничеству с Беларусью, отметил Георгий Церетели. Председатель ПА ОБСЕ поддерживает предложение Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса.

Георгий Церетели

Беларусь рассчитывает на развитие контактов с Советом Европы в сфере местного самоуправления. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерсом Кнапе. Конгресс намерен продолжать и усиливать диалог с Беларусью, заявил Андерс Кнапе.

Андерс Кнапе

В Минске открылась II Международная парламентская конференция Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания". Председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели отметил, что форум в Минске стал для парламентариев отличной возможностью собраться и переосмыслить условия для создания более тесной экономической интеграции на Евразийском континенте.

Глубинный смысл "Хельсинки-2" и нового Шелкового пути состоит в обеспечении социальной справедливости. Об этом на II Международной парламентской конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания" заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Беларусь приветствует упрощение торговли между странами ОБСЕ.

Во время конференции

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович отметил прогресс в отношениях с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы. Об этом он заявил на встрече с представителями конгресса.

Председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) Андерс Кнапе и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович

Работа органов местного управления нацелена на повышение качества жизни населения, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель председателя Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Александр Попков.

Александр Попков

Италия рассчитывает на эффективное сотрудничество с Беларусью в реализации глобальной инициативы Шелкового пути, заявила заместитель председателя Сената Италии Паола Таверна на встрече с заместителем председателя Совета Республики Марианной Щеткиной.

Паола Таверна

В Минске принята итоговая декларация II Международной парламентской конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания". Как пояснил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук, в декларации обозначены намерения и направления работы, которые представляют взаимный интерес для стран из Группы поддержки Шелкового пути.

Болеслав Пирштук

В Беларуси приняты дополнительные меры по содействию развитию экспорта. Это предусмотрено указом №161, который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №160 "О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 2018 год".

Установлена юбилейная медаль "115 лет профсоюзному движению Беларуси". Соответствующий указ №162 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг Беларуси на уровне B3.

В ближайшие месяцы инфляция в Беларуси будет замедляться, а к концу года может составить 5-5,5%. Такой прогноз озвучил старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. Принятие указа №148 "О цифровых банковских технологиях" от 18 апреля 2019 года даст толчок развитию рынка Форекс в Беларуси. Для ускорения темпов роста белорусской экономики нужно реформировать убыточные предприятия.

Вадим Иосуб

Две трети дебютного выпуска евробондов Банка развития выкупили инвесторы из США и Великобритании.

В фонд республиканского субботника, который состоялся 20 апреля, перечислено Br9049 тыс. В этом году собрано денежных средств на 11,8% больше, чем в 2018-м (Br8091,2 тыс.). Всего в субботнике, который был приурочен к Году малой родины, а также включал подготовку к празднованию 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, приняли участие 2868 тыс. человек.

Во время субботника. Фото из архива

На ХХІІІ Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі" будет представлено более 50 экспонентов, сообщил министр информации Александр Карлюкевич.

Фото из архива

Посольство Швейцарии планируется открыть летом в Минске, сообщил глава комитета по внешней политике Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации и сопредседатель парламентской группы дружбы Швейцария - Беларусь Филиппо Ломбарди.

Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая заинтересован использовать логистические возможности Беларуси в инициативе "Один пояс и один путь".

Беларусь и Китай планируют реализовать не менее 30 совместных научно-технических проектов в 2019 году, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин в пресс-центре БЕЛТА. Белорусские ученые за годы реализации рамочной программы Евросоюза по науке и инновациям "Горизонт 2020" стали партнерами в 41 проекте и получили 6,4 млн евро. Правительство Беларуси и Всемирная организация интеллектуальной собственности планируют подписать меморандум о взаимопонимании. Беларусь планирует провести конкурсы совместных научно-технических проектов с Ираном, Венгрией, Туркменистаном, Монголией, Индонезией в 2019 году.

Фото из архива

В Беларуси завершают разработку комплексного прогноза научно-технического прогресса до 2040 года, сообщил директор Белорусского института системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы Сергей Шлычков.

Сергей Шлычков

Правительство приняло допмеры по обеспечению пожарной безопасности.

Сжиженный газ в баллонах подорожает с 1 мая.

"Белтелеком" 9 мая традиционно предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатные звонки по Беларуси.

Белорусская железная дорога в летнем сезоне предложит 10 маршрутов на курорты Черного, Азовского и Балтийского морей.

Иностранные граждане в июле смогут въехать в Беларусь без визы по билету на "Славянский базар в Витебске", сообщил директор фестиваля Глеб Лапицкий.

Фото из архива

Эстафета огня II Европейских игр "Пламя мира" пройдет по некоторым точкам маршрута "Золотого кольца Гомельщины".

Августовский канал и Беловежскую пущу планируется связать кольцевым веломаршрутом по территории Беларуси и Польши.

Егор Силич из Витебска стал чемпионом мира по шахматам среди школьников.

Белорусские грации выиграли две награды на этапе КМ в Азербайджане.

Белорус Сергей Селивонец завоевал золотую медаль на ЧЕ по грэпплингу ADCC в Польше.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 апреля

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В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Деятельность Белорусского Красного Креста по реагированию на чрезвычайные ситуации, розыску и обучению оказания первой помощи пострадавшим".

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Всестороннее обеспечение мероприятий, приуроченных к празднованию Радуницы: транспортное сообщение, общественная безопасность, организация посещения кладбищ на территориях с особым пропускным режимом". Начало в 12.30.

В 15.00 состоится выездная пресс-презентация проекта "Скоро II Европейские игры. Как мы вошли в 20-у сильнейших - узнаете на выставке "Беларусь спортивная" в Национальной библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 мая

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В Республике Беларусь - Праздник труда.

День международной солидарности трудящихся.

85 лет назад родился Косолапов Яков Егорович (г.Орша Витебской обл.), белорусский композитор. Его творчеству характерна активная разработка музыкального фольклора Витебщины. Среди произведений: вокально-симфоническая поэма "Беловежа", "Белорусская увертюра", пьеса "Успенская горка" для симфонического оркестра, фантазия на тему белорусской народной песни для камерного оркестра, дивертисмент для ансамбля скрипок и фортепиано, хоры, песни, музыка к драматическим спектаклям. Умер в 1982 году.

80 лет назад родилась Гайда Наталья Викторовна (г.Екатеринбург, Россия), белорусская артистка оперы и оперетты, народная артистка Беларуси. Совершенное владение мастерством перевоплощения, танца и пластики в сочетании с ярким, красивым голосом позволило создать на белорусской сцене ряд незабываемых характеров, в т.ч. в национальных опереттах: Настя ("Нестерка" Г.Суруса), Павлинка, Ирина, Катя ("Павлинка", "Поет "Жаворонок", "Неделя вечной любви" Ю.Семеняко), Эпифания ("Миллионерша" Е.Глебова), Агнесса ("Денис Давыдов" А.Мдивани) и др. Лауреат премии имени Ларисы Александровской (1992). Награждена медалью имени Франциска Скорины (1999). Обладательница высшей награды общественного объединения "Союза театральных деятелей" "Крыштальная Паўлінка".

70 лет назад родилась Поплавская Ядвига Константиновна (д.Далидовичи Воложинского р-на Минской обл.), белорусский композитор, эстрадная певица, исполнительница на клавишных инструментах, народная артистка Беларуси. В 1971 г. артистка вокально-инструментального ансамбля "Верасы", с 1987 солистка-вокалистка Государственного концертного оркестра Беларуси. С 1989 г. создатель и руководитель (с мужем А.Тихановичем) первого в Беларуси Театра песни и творческой студии при нем (с 2002 г. продюсерский центр ООО "Профиартвидеон"). Выступала с Тихановичем в составе эстрадного вокального дуэта. Автор кантаты "Сын земли", симфонической поэмы, цикла прелюдий, сонаты, детских пьес для фортепиано, хоров, романсов, эстрадных песен, обработок и аранжировок белорусского песенного фольклора. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1979).

95 лет назад родился Астафьев Виктор Петрович (1924-2001), российский писатель, Герой Социалистического Труда. Автор повестей "Стародуб", "Кража", "Пастух и пастушка", "Царь-рыба", романов "Печальный детектив", "Прокляты и убиты" и др. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 2001 году.

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