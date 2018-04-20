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Картина дня: о чем договорились в Молдове, первое чтение нового закона о СМИ и марка к 100-летию БЕЛТА

Общество 20.04.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 19 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Молдовы Игорь Додон на тракторах засеяли поле кукурузы под Кишиневом.

Александр Лукашенко и Игорь Додон
Александр Лукашенко и Игорь Додон

Игорь Додон пообещал научить Президента Беларуси Александра Лукашенко возделывать виноград и производить из него натуральное вино.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип провел экскурсию для Президента Беларуси Александра Лукашенко по замку известного винодела Мими.

Беларуси и Молдове нужно активнее развивать совместные предприятия и создавать новые производства, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в расширенном формате с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом. Белорусско-молдавские троллейбусы планируют поставлять в Евросоюз. Беларусь готова обучить у себя для Молдовы высококлассных специалистов для промышленных предприятий.

Александр Лукашенко и Павел Филип
Александр Лукашенко и Павел Филип

Молдова хочет построить в Беларуси фармацевтическое предприятие полного цикла, рассказал министр здравоохранения Валерий Малашко. Минпром Беларуси проведет переговоры с комбанком Молдовы об условиях выдачи кредитов на белорусские товары.

Всемирный банк улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018, 2019 и 2020 годах, сообщили представители ВБ на презентации очередного Экономического обзора Всемирного банка для Беларуси. Умеренное восстановление белорусской экономики в среднесрочной перспективе продолжится, сказала экономист Всемирного банка Марина Сидоренко.

Депутаты приняли в первом чтении изменения в закон о СМИ. В возможном уходе не желающих соблюдать законодательство комментаторов на другие площадки нет ничего страшного, такое мнение высказал министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.

Белорусское телеграфное агентство находится в авангарде технологических и творческих прорывов, такое мнение высказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, который участвует в работе ХХIV заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовета СНГ) в Минске.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович
Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович

Ответственность за распространяемую информацию должна быть равной для всех СМИ, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с Информсоветом СНГ.

Церемония гашения почтовой марки к 100-летнему юбилею Белорусского телеграфного агентства состоялась в Минске.

Генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович
Генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович

В Беларуси изменен порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Минтранс предлагает обсудить требование к автошколам о наличии в собственности 50% автомобилей.

Участники хозяйственных операций с токенами могут оформлять первичные учетные документы в одностороннем порядке. Об этом сообщила начальник главного управления регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Министерства финансов Беларуси Татьяна Рыбак во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА на тему "Токены - новый объект бухгалтерского учета".

Татьяна Рыбак
Татьяна Рыбак

Беларусь рассчитывает отправить первую партию мяса птицы в Китай до середины 2018 года, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов.

Бывший председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница задержан за взятки, сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич. Александр Ситница скрывался на территории РФ и задержан российскими правоохранительными органами. Ситница брал взятки около трех лет.

Каждый сотрудник наружной службы МВД будет иметь видеорегистратор, сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Предварительное расследование по делу Коржича завершено. Трем военнослужащим срочной службы из числа сержантского состава 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов предъявлено обвинение в превышении власти в отношении подчиненных и в получении взяток.

Прокуратура за последние три года провела 179 надзорных мероприятий в сфере безопасности военной службы, предупреждения гибели, травматизма, самоубийств военнослужащих, неуставных взаимоотношений между ними и превышений власти, сопряженных с насилием, а также эксплуатационной готовности аэродромов, безопасности функционирования полигонов и войсковых стрельбищ.

Раздел с более подробной информацией об очередях на границе появился на сайте Госпогранкомитета.

"Белавиа" планирует снижать стоимость авиабилетов, сообщил во время презентации прилетевшего из Бразилии самолета Embraer-175 генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров.

МТС 1 мая повышает стоимость услуг связи.

Брест в 2019 году будет объявлен культурной столицей СНГ.

Белорус Константин Сивцов победил на этапе велогонки на шоссе "Тур Хорватии".

Группа IOWA сняла новый клип на "Беларусьфильме".

Мигель Диас-Канель избран председателем Госсовета Кубы.

Мигель Диас-Канель. Фото из архива
Мигель Диас-Канель. Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 апреля

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "5 лет работы Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь: новейшие исследования, планы и перспективы работы", приуроченная ко Дню судебного эксперта (22.04) (Швед Андрей Иванович - председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь генерал-майор юстиции). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Система радиационного контроля и мониторинга окружающей среды в Беларуси на современном этапе".

В 11.00 (г.Минск, пр-т Победителей, 20/3) пройдет встреча руководства Федерации хоккея Беларуси, управлений спорта и туризма облисполкомов и Мингорисполкома, МКСК "Минск-Арена" и хоккейных школ по вопросам развития детско-юношеского хоккея.

С 19.00 до 23.00 Национальная библиотека Беларуси приглашает жителей и гостей столицы на "Библионочь-2018". Начало в 19.00.

Выставка суккулентных растений и цветов семейства бромелиевые "Экзотическая весна" откроется в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Она продлится по 30 апреля.

Дни белорусского кино пройдут в Москве в Центральном доме кинематографистов с 20 по 24 апреля.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 апреля

Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Памятная дата ООН.

100 лет назад родился Ливенцев Виктор Ильич, один из руководителей партизанского движения в Беларуси в Великую Отечественную войну, партийный и государственный деятель БССР, Герой Советского Союза (1944), заслуженный деятель физической культуры Беларуси (1971). В августе-ноябре 1941 г. один из организаторов и руководителей Бобруйского антифашистского подполья, затем командир партизанского отряда, с февраля 1943 - 1-й Бобруйской партизанской бригады. В 1944-50 гг. заведующий отделом, секретарь, 2-й секретарь ЦК ЛКСМБ. С 1958 г. председатель Комитета по физической культуре и спорту при СМ БССР. В 1978-86 гг. управляющий делами ЦК КПБ. Умер в 2009 г.

60 лет назад родился Курков Александр Валерьевич, белорусский и российский артист балета, заслуженный артист России (1995). В 1980-87 гг. солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Зигфрид и Принц ("Лебединое озеро" и "Щелкунчик" П.Чайковского), Альберт ("Жизель" А.Адана) и др. Лауреат V Всесоюзного конкурса артистов балета в Москве (1984). Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1986).

260 лет назад родилась Яковлева Арина Родионовна, потомственная крепостная крестьянка, любимая няня А.С.Пушкина. Ей посвятил поэт самые проникновенные свои стихи "Зимний вечер", "Подруга дней моих суровых", "Вновь я посетил тот уголок земли", она стала прообразом няни в поэме "Евгений Онегин". Умерла в 1828 г.

175 лет назад родился Флемминг Вальтер, немецкий гистолог. Автор исследований тонкого строения клетки. Умер в 1905 г.

60 лет назад родилась Макдауэлл Энди, американская актриса кино. Снималась в фильмах "Вид на жительство", "Четыре свадьбы и одни похороны" и др.

50 лет назад родилась Устинова Татьяна Витальевна, российская писательница, работающая в детективном жанре.

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