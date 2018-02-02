Картина дня: как Президент помог раскрыть преступление, равный доступ к медуслугам и минчанка стала ведущей "Орла и решки"

ВЧЕРА

Картина дня. 1 февраля

Перспективы развития в Беларуси сферы судебно-экспертной деятельности обсуждены 1 февраля на встрече Президента Александра Лукашенко с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Андреем Шведом. Александр Лукашенко рассказал о недавнем случае, когда благодаря его участию удалось раскрыть убийство прошлых лет. В Беларуси предлагается установить новый профессиональный праздник - День судебного эксперта.

Александр Лукашенко и Андрей Швед

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает особую роль КГБ в обеспечении безопасности страны. Об этом он заявил на встрече с председателем этого ведомства Валерием Вакульчиком. Президент Беларуси благодарит КГБ за хорошую работу в сфере борьбы с коррупцией.

Александр Лукашенко и Валерий Вакульчик

Утверждена Государственная инвестиционная программа на 2018 год. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Новые меры по стимулированию интереса инвесторов к освоению недр приняты в Беларуси. Глава государства подписал соответствующий указ, которым внесены изменения в указ от 3 октября 2011 года №442 "О некоторых вопросах осуществления инвестиционной деятельности в отношении недр".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о создании открытого акционерного общества "Небанковская кредитно-финансовая организация "Белинкасгрупп" с участием Национального банка, ОАО "АСБ Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк".

Андрейченко и Турчин назначены уполномоченными представителями главы государства в Витебской и Гомельской областях.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы, в соответствии с которыми произведены кадровые назначения в руководстве правоохранительных органов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым регулируются отдельные первоочередные вопросы подготовки II Европейских игр 2019 года в Беларуси.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков направился с рабочим визитом в Алматы (Казахстан) для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Первое в этом году заседание Евразийского межправсовета пройдет 2 февраля.

Алматы

В Беларуси по-прежнему будет обеспечен равный доступ для всех граждан к медицинским услугам, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко, отвечая на вопрос о возможном возмещении затрат на здравоохранение теми гражданами, которые находятся в трудоспособном возрасте и не хотят работать. Минздрав в 2018 году уделит особое внимание доступности диагностических услуг для сельского населения, сообщил Валерий Малашко. Министр на итоговой коллегии Минздрава также сказал, что необходимо в 2018 году решить вопрос повышения заработной платы биологам и химикам, работающим в системе здравоохранения. ВОЗ рекомендовала белорусскую программу иммунизации к внедрению в других странах, сообщила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова.

Фото из архива

Необходимо принять решение об открытии в крупных городах, где нет онкодиспансеров, отделений химиотерапии, заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко на итоговом заседании коллегии Министерства здравоохранения. Беларуси необходимо заниматься разработкой собственных препаратов для таргетной терапии, отметил директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова Олег Суконко. В Беларуси за последний год снижены цены уже на 117 наименований зарубежных лекарств, сообщил генеральный директор холдинга "Белфармпром" Валерий Шевчук.

Василий Жарко. Фото из архива

Беларусь и Huawei планируют реализовать совместный проект по поставке сетевых решений для медицины. Речь об этом шла во время встречи заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Калинина с представителями компании Huawei Technologies Ltd.

Анатолий Калинин. Фото из архива

Заместитель премьер-министра Владимир Семашко отметил положительный эффект от модернизации плитных производств. Об этом он заявил во время итогового заседания совета концерна "Беллесбумпром".

В Беларуси с начала 2018 года заключено около 1,1 тыс. договоров по указу №240 об адресном субсидировании строительства жилья, сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.

В Беларуси в январе 2018 года реализовано гособлигаций почти на сумму $6,2 млн, сообщили в Министерстве финансов.

В банкоматах ОАО "АСБ Беларусбанк" с 1 февраля можно выбрать номинал купюр запрашиваемой суммы.

Фото из архива

В Парке высоких технологий прошел круглый стол "Правовые аспекты развития цифровой экономики".

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк

Показ-презентация коллекций одежды "Взгляд в будущее. Новые возможности легкой промышленности Беларуси" состоялся в Национальной школе красоты.

Показ коллекции одежды французского дизайнера белорусского происхождения Юрия Кота

РЕПОРТАЖ: "Взгляд в будущее": показ белорусской одежды из белорусских тканей.

РЕПОРТАЖ: Путешествие в мир иллюзии: не моргайте, а то все пропустите.

ФОТОФАКТ: В Могилеве выбирали, кто из красавиц пройдет в финал конкурса "Мисс Беларусь-2018".

Лучшие фото БЕЛТА в январе.

Минчанка Ольга Антипова стала новой ведущей "Орла и решки". Видеоролики для кастинга 23-летняя девушка снимала в на минской улице Зыбицкой, на обзорной площадке Национальной библиотеки, а также возле Мирского замка.

Распространение телепрограммы "РазТВ" на территории Беларуси остановлено с 31 января. Об этом говорится в сообщении Министерства информации.

Социальными услугами на основании договоров ренты в Минске пользуются 20 человек, сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

Минчанина приговорили к трем месяцам ареста за сброшенную с пятого этажа собаку.

Фото из архива

Экс-гендиректор "БелАВМ" Дмитрий Ронин полностью признал вину в суде. Он обвиняется по ч.1 и ч.2 ст.431 УК (дача взятки). Рассмотрение дела в суде продолжится 2 февраля.

Белорусские биатлонисты прибыли в Пхенчхан и разместились в Олимпийской деревне. Официальное открытие Олимпийской деревни состоялось 1 февраля в Пхенчхане.

Во время церемонии. Фото БЕЛТА - Ренхап

ФОТО. Проводы членов национальных сборных Беларуси по конькобежному спорту и шорт-треку прошли в Минске.

CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об отстранении от ОИ. Белорусский лыжник Сергей Долидович не получит бронзовую медаль Олимпийских игр в Сочи на дистанции 50 км.

Сергей Долидович. Фото из архива

Белорусская теннисистка, экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко получила уайлд-кард на турнир категории "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе

Шестая ракетка мира австриец Доминик Тим сыграет против белорусов в матче Кубка Дэвиса.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 февраля

Пресс-конференция на тему "Современные методики диагностики и лечения неврологических и нейрохирургических заболеваний" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 10.00. О достижениях белорусской науки в области диагностики и лечения заболеваний неврологического и нейрохирургического профиля, о перспективных разработках, а также о внедрении импортозамещающих и принципиально новых диагностических и лечебных технологий расскажут представители РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями (04.02) (Красный Сергей Анатольевич - заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, Моисеев Павел Иванович - заведующий отделом организации противораковой борьбы РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, Жуковец Александр Геннадьевич - заведующий кафедрой онкологии БелМАПО). Начало в 11.30.

Китайский "Веселый праздник весны" отметят в Минске 2 февраля. В Белгосфилармонии состоится гала-концерт под названием "Китайский великолепный Сяосян", посвященный китайскому Новому году.

В Большом театре Беларуси в 18.15 будет представлена Остробрамская икона Божией Матери. Об истории чудодейственной иконы в этот вечер расскажет директор Музея древнебелорусской культуры, кандидат искусствоведения Борис Лазуко. А в 19.00 на сцене оживет история древнего Полоцка - в балете "Страсти (Рогнеда)" Андрея Мдивани (в честь юбилея выдающегося композитора, народного артиста Беларуси, лауреата Государственных премий Республики Беларусь). За дирижерским пультом - маэстро Олег Лесун.

В Буда-Кошелевском районе откроется центр ткачества. Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 февраля

170 лет назад родился Врублевский Эдуард Антонович (г.Гродно), российский химик-органик; один из основателей Русского физико-химического общества, доктор философии в отрасли химии (1871), профессор (1875). С 1868 г. работал в Петербургском технологическом институте. Автор научных работ по изучению строения ароматических соединений. Умер в 1892 г.

75 лет назад родился Улащик Владимир Сергеевич, белорусский ученый в области физической медицины, академик НАН Беларуси (2009), доктор медицинских наук (1974), профессор (1980), заслуженный деятель науки Республики Беларусь (1996). В 1986-93 гг. министр здравоохранения Республики Беларусь, в 2005-2010 гг. директор Института физиологии НАН Беларуси. Автор свыше 600 научных работ, в т.ч. 30 монографий, 80 изобретений и патентов. Научные исследования посвящены проблемам физической медицины и медицинской техники. Лауреат Государственной премии Беларуси (1986). Умер в 2018 г.

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