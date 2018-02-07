Картина дня: Лукашенко обновил руководство центральных СМИ, Славгород в погодном топе и турнир по бадминтону на МКС

ВЧЕРА

Картина дня. 6 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил руководство центральных СМИ. Назначены новые руководители Белтелерадиокомпании и газеты "СБ. Беларусь сегодня", их будут возглавлять соответственно Иван Эйсмонт и Дмитрий Жук. Глава государства также согласовал назначение Игоря Луцкого генеральным директором телеканала СТВ.

Игорь Луцкий, Иван Эйсмонт, Дмитрий Жук и Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Николая Латышенка помощником Президента по общим вопросам.

Во время назначения

Государственных наград Беларуси удостоены 63 представителя сельскохозяйственной сферы и агропромышленного комплекса. Соответствующий указ №51 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Благодарность Президента Республики Беларусь за значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей объявлена труженикам агропромышленного комплекса Брестской области, а также Гродненского района. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 58 жительниц Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ №57 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Механизм распоряжения государственным имуществом планируется упростить в Беларуси, сообщил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждается вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества.

Во время заседания

Секторальный совет квалификаций в сфере бизнес-управления создан при Министерстве экономики.

ИНТЕРВЬЮ. Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев об освоении земельных участков, приватизации и эффективности управления предприятиями.

Система подготовки кадров в сфере культуры требует постоянного обновления, заявил на итоговой коллегии Министерства культуры заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко. Вице-премьер поручил Министерству культуры проанализировать вопросы подготовки кадров. От Национальной киностудии "Беларусьфильм", с завершением реконструкции которой созданы все необходимые условия для работы, ждут востребованного отечественного кино. Учреждения культуры нужно научиться зарабатывать, такую задачу поставил министр культуры Юрий Бондарь. Министерство культуры Беларуси намерено активно присутствовать в социальных сетях, заявил Юрий Бондарь.

Озвучены итоги республиканских конкурсов "Город культуры" и "Лучший исполнительный комитет по реализации государственной культурной политики" за 2017 год.

В развитии торгового обслуживания на селе важно не забывать об отдаленных деревнях и хуторах, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на совместном заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики и правления Белкоопсоюза. Потребкооперация призвана стать посредником между аграриями и покупателями, такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Совета по взаимодействию органов местного самоуправления Александр Попков.

В центре - Михаил Мясникович

Национальный банк опубликовал карту основных задач и стратегических инициатив на 2018 год, соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси вынесло на общественное обсуждение нормативные правовые акты по вопросам проезда по платным автодорогам.

Белгосуниверситет в ближайшие три года планирует организовать полноценное дистанционное обучение по большинству специальностей, рассказал ректор БГУ Андрей Король. Учебные программы нужно пересмотреть с точки зрения дублирования материала средней школы и вуза, отметил Андрей Король.

Сроки расследования по делу гибели рядового Коржича продлены, сообщил в Бресте председатель Следственного комитета Иван Носкевич. Общество обязательно проинформируют об окончании расследования этого дела.

В Беларуси в 2017 году за езду в нетрезвом виде конфискована почти 1 тыс. транспортных средств - почти на 20% меньше, чем в 2016 году, сообщили в Генпрокуратуре.

В Москве расследуют убийство двух строителей, предположительно граждан Беларуси.

Белорусский город Славгород (Могилевская область) вошел в список мест на Земле, где за минувшие сутки выпало самое большое количество осадков.

На источнике "Голубая криница"

В Минске скорректирован порядок начисления платы за общежития.

Двое мужчин провалились под лед на Свислочи в Минске.

Минск в 2017 году украсили 11 скульптурных композиций.

На открытии памятного знака "Беларусам замежжа"

РЕПОРТАЖ: Где рождается биатлон: в Гомеле проходит областной этап "Снежного снайпера".

Старший тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс рассказал о задачах восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена в белорусской команде в качестве наставника на зимних Играх в Пхенчхане.

Бегунья Алина Талай заняла пятое место на международном турнире в немецком Дюссельдорфе в серии IAAF World Indoor Tour.

Кубок мира ФИФА прибудет в Минск из Вены во время глобального мирового тура, который включает 91 город в 51 стране на всех континентах. Белорусские любители спорта впервые смогут прикоснуться к главному трофею мирового футбола 13 февраля. Он будет выставлен с 15.00 до 22.00 в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club.

Соревнование по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пхенчхане (Республика Корея) отменят, если температура в день гонок опустится до минус 20 градусов.

Комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон выявила новых российских спортсменов, связанных с допингом, чьи имена ранее не упоминались в докладах.

Американский промышленный индекс Dow Jones по итогам торговой сессии 5 февраля на Нью-Йоркской фондовой бирже показал рекордное в истории падение, снизившись на 1,175 тыс. пунктов (на 4,6%).

Экипаж МКС устроил турнир по бадминтону в условиях невесомости.

Землетрясение произошло в восточной части Тайваня. По последним данным, жертвами землетрясения стали 4 человека, 225 получили ранения, 145 пропали без вести.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 февраля

Онлайн-конференция на тему "Декларирование доходов граждан" пройдет на сайте БЕЛТА 7 февраля с 11.00 до 12.00. В соответствии с Налоговым кодексом граждане Беларуси ежегодно представляют в налоговые органы налоговую декларацию по подоходному налогу. Какие доходы необходимо декларировать? Как получить налоговую льготу? Планируется ли расширять возможности электронного декларирования доходов? На эти и другие вопросы ответит начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.

Встреча премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом пройдет 7 февраля в Минске.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Инновации в белорусской стоматологии. Перспективы 3D-протезирования и клеточного восстановления тканей десны, услуги стоматологического туризма и стоимость лечения в специализированных учреждениях здравоохранения Беларуси" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 10.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Сотрудничество Беларуси и России в 2017 году. Актуальные вопросы взаимодействия в 2018 году" (Суриков Александр Александрович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь). Начало в 11.30.

В Минске (ул. Ольшевского, 10, конференц-зал на базе д/ц "Ямайка") состоится пресс-конференция на тему: "Вопросы упорядочения автомобильного движения во дворах: экологизация, установка шлагбаумов и других защитных устройств, развитие цивилизованной системы паркингов". Также будут подведены результаты масштабной акции Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды "Я паркуюсь, как…". Начало в 9.00.

Пресс-конференция "О поддержке предпринимательства столицы, развитии бизнес-инкубаторов" состоится в 10.00 в Мингорисполкоме (пр-т Независимости, 8, каб.320) с участием руководства КУП "Молодежная социальная служба", ОАО "Опытно-механический завод", ОАО "НПО Центр" ф-л "Инновационный инкубатор малого предпринимательства".

В Минске в 12.00 в рамках избирательной кампании по выборам депутатов в местные Советы депутатов на базе УО "Белорусский государственный университет физической культуры" состоится встреча представителей участковых комиссий Центрального района Минска, профессорско-преподавательского состава и студенческого актива БГУФК с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидией Ермошиной.

Вручение ежегодной литературной премии "БелБренд" пройдет в Доме дружбы в Минске 7 февраля. Начало в 17.00.

Пресс-конференции, посвященные матчу Кубка Федерации по теннису между сборными Беларуси и Германии, пройдут в "Чижовка-Арене". Начало в 11.15.

В олимпийской деревне в Пхенчхане будет поднят флаг Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 февраля

85 лет назад родился Жохов Владимир Павлович, белорусский художник в области декоративно-прикладного искусства. В 1967-95 гг. художник стеклозавода "Неман". Среди работ: композиции "Беловежская пуща", "Цветы", "Стеклянные метаморфозы", витражи-картины "Петр I", "Карета" и др.

190 лет назад родился Жюль Верн, французский географ, знаменитый писатель-фантаст. Автор романов "Дети капитана Гранта", "20 000 лье под водой", "Пятнадцатилетний капитан" и др. Умер в 1905 г.

90 лет назад родился Тихонов Вячеслав Васильевич, российский киноактер, народный артист СССР (1974). Снимался в фильмах "Дело было в Пенькове", "Война и мир", "Доживем до понедельника", "Семнадцать мгновений весны" и др. Обладатель многих почетных и государственных наград. Умер в 2009 г.

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