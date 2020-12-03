Картина дня: саммит ОДКБ, программа правительства до 2025 года и премии НАН

ВЧЕРА

Картина дня. 2 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. В современных условиях, когда нарастают вызовы и угрозы, союзничество приобретает все более весомый смысл, отметил белорусский лидер. Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Александр Лукашенко высказал обеспокоенность наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ. Президент обратил внимание на оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси. Александр Лукашенко призвал государства объединить усилия для противостояния давлению и вмешательству извне.

Беларусь столкнулась с беспрецедентным давлением извне. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. ОДКБ является действенным механизмом межгосударственного взаимодействия в условиях современных вызовов и угроз, отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры стран ОДКБ по итогам состоявшейся в заочном формате сессии Совета коллективной безопасности приняли заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства. Главы государств Организации Договора о коллективной безопасности приняли решения по усилению миротворческого потенциала организации.

Рост благосостояния населения является главной целью программы деятельности правительства до 2025 года, сообщил премьер-министр Роман Головченко в Палате представителей, представляя программу деятельности правительства до 2025 года. Вопрос о сокращении декретного отпуска пока в стадии обсуждения, сообщил премьер-министр. Господдержка на фоне пандемии в этом году составила около Br2 млрд. В Беларуси предстоит переформатировать пенсионную систему, сообщил Роман Головченко. В Беларуси будут работать над предотвращением "утечки мозгов".

В Беларуси планируют расширить возможности для использования семейного капитала, сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, комментируя представленную в Палате представителей программу деятельности правительства до 2025 года. В Беларуси будут максимально развивать добровольное пенсионное страхование.

Депутаты ждут от правительства создания благоприятной деловой среды и сохранения соцгарантий для населения. Об этом они рассказали перед представлением в Палате представителей программы деятельности правительства на 2021-2025 годы.

Почти все население Беларуси к концу 2022 года получит доступ к сети 4G, сообщили в Министерстве связи и информатизации.

В Беларуси проведут правовой мониторинг военного законодательства.

МЧС утвердило нормы и правила безопасности объектов использования атомной энергии.

В Минске подорожает проезд в общественном транспорте.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1689 пациентов с COVID-19, выписаны 1608.

Минздрав расширил перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19.

НАН Беларуси присудила шесть премий 2020 года. Президиум Национальной академии наук Беларуси подвел итоги конкурса на соискание премий для молодых ученых 2020 года.

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Декабрь в этом году в Беларуси ожидается теплее обычного, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 декабря

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Волонтерское движение в Беларуси: успешная реализация социально значимой деятельности Белорусским Красным Крестом". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-презентация, приуроченная к началу показа в Беларуси документального фильма режиссера Александра Запорощенко и продюсера Александра Плиски "Где ты, Адам?", обладателя Гран-при XVII Международного фестиваля православного кино "Покров", участника официальных программ Таллинского международного кинофестиваля "Темные ночи", Краковского международного кинофестиваля и Выборгского фестиваля "Окно в Европу". Начало в 15.00.

Научно-производственный центр биотехнологий откроется в Институте микробиологии Национальной академии наук Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 декабря

90 лет назад родился Леденев Роман Семенович, российский композитор, народный артист Российской Федерации. Автор балета "Сказка о зеленых шарах", оратории "Слово о полку Игореве", кантаты "Ода радости", романсов на стихи Н.Некрасова, музыки к кинофильмам "Дядюшкин сон", "Странная женщина" и др. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997). Умер в 2019 году.

80 лет назад родился Куделя Леонид Лаврентьевич (Украина), белорусский певец, педагог, заслуженный артист Беларуси (1985). В 1969 году окончил Белорусскую консерваторию. С 1962 года артист, в 1966-1994 годах солист Академического хора Белорусского телевидения и радио. Исполнял ответственные партии (соло в хорах А.Аладова, Б.Кравченко, М.Равеля) и др.

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