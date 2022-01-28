Послание Президента белорусскому народу и парламенту - мнения

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Республики обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

На мероприятие был приглашен широкий круг участников - более 2,5 тыс. человек. Такой широкий формат - инициатива, предложенная во время работы Президента в регионах, которую глава государства поддержал. В итоге кроме парламентариев и делегаций от областей и города Минска традиционно среди приглашенных - высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители государственных органов, средств массовой информации, представители дипломатического корпуса и международных организаций, главы религиозных конфессий, парламентарии прошлых созывов, представители реального сектора экономики, молодежь, журналисты и блогеры.

Мнения и отзывы непосредственных участников мероприятия, экспертов в различных областях в подборке БЕЛТА.

Артюх: Президент всегда говорит откровенно, и это ценит народ

Эмоциональным, открытым и откровенным назвала сегодняшнее Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию политический обозреватель ЗАО "СТВ" Юлия Артюх. В беседе с корреспондентом БЕЛТА она выразила уверенность, что именно это очень ценит народ.

"Все понимают, насколько он (Президент. - Прим. БЕЛТА) проживает каждую ситуацию. Меня тронули сегодня слова Александра Григорьевича о том, что он не живет обычной жизнью - он живет ради народа и страны. Это так и есть. В каждом слове, в каждой нотке его голоса чувствуется ответственность за то, что сделано для страны. А сделано колоссально много, учитывая то время, в которое он пришел руководить страной. Как отметил сам Президент, в то время царил полный раздрай, было не понятно, куда двигаться. И он взял эту ношу ответственности на себя и сейчас гордо ее несет", - сказала Юлия Артюх.

Басков: Послание Президента - презентация стратегии развития нашего государства

Такое мнение БЕЛТА высказал член Совета Республики Дмитрий Басков по итогам Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Сенатор отметил откровенность и жесткость позиции Президента в Послании. "Послание, с которым сегодня Президент обратился к членам парламента и всему белорусскому народу, как всегда, было откровенным. Это не просто напутственные слова, а, можно сказать, презентация стратегии дальнейшего развития нашего государства, содержащая конкретные шаги и поручения. Безусловно, неизменным важнейшим приоритетом для Президента остается социальная сфера, ведь это основа его политики: мы сохраняем бесплатное образование и медицинское обслуживание, финансовую поддержку людей пенсионного возраста, людей с инвалидностью, молодых семей и других категорий граждан", - сказал Дмитрий Басков. Читать далее

Дмитрий Басков. Фото из архива

Аналитик БИСИ: экономический блок стал одним из самых ярких и мобилизующих в Послании Президента

Такое мнение БЕЛТА высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Юрий Ярмолинский.

"Отрадно, что Послание изобилует нарративами и смыслами, которые БИСИ на протяжении 2021 года в том или ином виде транслировал в информационном поле, в том числе в контексте экспертного концепта "поворот в Азию". Полагаю, что сегодня уже практически немногие сомневаются в способности Беларуси в короткие сроки гибко переориентироваться и начать более широко осваивать азиатские, африканские, латиноамериканские и другие рынки дальней дуги. Равно как и в том, что именно за этими дальними горизонтами находятся новые точки роста в экономике и экономическое будущее нашей страны в целом", - сказал Юрий Ярмолинский.

По словам эксперта, запуск нового инвестиционного цикла в условиях жесткой борьбы в мире за ресурсы и рынки сбыта, наращивание и диверсификация экспорта, привлечение инвестиций и развитие промышленной кооперации как базовые столпы обновленной внешнеэкономической стратегии Беларуси логично и закономерно укладываются в поставленную Президентом задачу по пересмотру приоритетов именно в пользу этих географических регионов, которые сегодня обладают огромным потенциалом. Читать далее

Щекин: Президент выступил как истинный национальный лидер, определив проблемы и пути их решения

Такое мнение БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин по итогам Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"Как участник форума могу подчеркнуть беспрецедентный уровень открытости и искренности Президента. Заданность диалога в формате трех вопросов подчеркнула диалог власти с народом. Поступательное и эволюционное развитие, сплоченность белорусского народа позволили выстоять и решить задачи. Но работать нужно на опережение. Президент выступил как истинный национальный лидер, определив проблемы и пути их решения, - сказал Николай Щекин. - Главное, Президент ответил в полном объеме на актуальный вопрос граждан: будет ли война? Граждане, уверен, успокоились. Президент из народа, знающий цену миру, выступает против войны. И здесь выражу мнение подавляющего большинства белорусов: спасибо Президенту за железобетонные гарантии".

Аналитик подчеркнул, что Президент раскрыл военно-политические и экономические (санкционные) угрозы и риски для нас со стороны коллективного Запада. "Александр Лукашенко открыто предупредил народы Прибалтики и Польши о неминуемой потере их государственности в случае развязывания ими войны. Милитаризация к добру не приведет. Украина, как отметил с сожалением глава государства, стала опасным инструментом в геополитической игре. Славянство стало мишенью, - отметил он. - Мир - это абсолютная ценность для Беларуси. Беларусь - источник мира. Только монолитность страны может спасти нас от агрессии. Национальная безопасность - приоритет". Читать далее

Николай Щекин. Фото из личного архива

Иванец: тема молодежи в Послании прозвучала отдельным пунктом

Поднятые сегодня во время Послания Президента народу и парламенту вопросы говорят о том, что главу государства все происходящее в стране и ее будущее волнует больше, чем кого-либо. Такое мнение высказал БЕЛТА главный ученый секретарь НАН Беларуси Андрей Иванец.

"Вопросы национальной безопасности, в целом обстановки в мире, отношений с нашими соседями, развитие социальной сферы, внимание к науке и инновациям в построении нашей инновационной наукоемкой экономики отражены Президентом. Отдельно прозвучала тема молодежи. Президент обратил внимание, что сегодня в стране созданы все условия для того, чтобы молодые люди смогли себя реализовать. Дело теперь только за ними. Молодежь должна понять, что только через ежедневный труд на благо родины можно построить крепкую и независимую Беларусь", - сказал Андрей Иванец.-0-

Андрей Иванец. Фото из архива

Мир, единство, развитие: такими словами определила глава Белстата основные посылы Президента

Мир, единство и развитие страны - три важных акцента, которыми можно объединить посылы главы государства относительно обновления Конституции и приоритетов будущего страны. Таким мнением после ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию поделилась с корреспондентом БЕЛТА глава Белстата Инна Медведева.

"Послание расставило все точки и акценты в вопросах, поступивших на диалоговых площадках по обсуждению проекта Конституции. Все дополнения и изменения, которые предлагаются, подчеркну, народом, тонкой нитью шли через выступление. И глава государства уже дал основные посылы, обращая внимание на то, насколько все предложения в духе времени. Все их можно объединить в три пункта - мир, единство и развитие страны, - сказала Инна Медведева. - Президент четко обозначил, в каком случае наши ребята, наша армия будут участвовать в военных действиях: только когда будет агрессия против непосредственно Республики Беларусь или нашего союзника. В других случаях Беларусь являлась и является миролюбивой страной, которая ценит и бережет мир с учетом пережитых войн". Читать далее

Каранкевич: в центре Послания Президента - человек и его интересы

"Послание Президента - это важнейшее политическое и общественное событие, которое является прямым обращением к нации. Президент обозначил приоритеты развития страны по ключевым сферам: государственное строительство, экономика, инвестиции, социальная политика, инновационное развитие, единство нации, сохранение исторической памяти. Озвученные цели станут дорожной картой для органов государственного управления на ближайшую перспективу. Глава государства остановился и на вопросах развития энергетики, роли Белорусской атомной станции в укреплении энергетической безопасности страны. Решение о строительстве станции было своевременным и оправданным, БелАЭС уже работает на экономику страны - и это не только производство электроэнергии, но и широкое внедрение современных технологий", - сказал Виктор Каранкевич. Читать далее

Богданович: в Послании раскрыты проблемные вопросы, которые волнуют каждого белоруса

"Послание Президента полностью соответствовало тем реалиям, в которых сегодня находится наше государство и белорусский народ, озвучены и раскрыты те проблемные вопросы, которые волнуют каждого без исключения белоруса: внешнеполитическая ситуация, конституционная реформа, социальная ориентированность государственной политики. Сегодня наша страна одна из немногих сохраняет доступность качественной медицины, образования для каждого гражданина, вне зависимости от его социально-экономического статуса. Каждый ребенок в нашей стране еще на раннем этапе получает все возможности для развития своего потенциала, будь то в спорте, творчестве или других сферах. На социальный блок будет направлена почти половина консолидированного бюджета в 2022 году. Благополучие народа и пристальное внимание к его проблемам - приоритет нашего государства, именно поэтому Президент уделил столько внимания этой теме", - сказал Александр Богданович. Читать далее

Александр Богданович. Фото НОК Беларуси

Версоцкий: Президент озвучил острый для Гродненской области вопрос

В Послании народу и парламенту Президент озвучил важный для Гродненской области вопрос - строительство еще двух энергоблоков БелАЭС или новой станции, отметил председатель Свислочского райисполкома Александр Версоцкий.

"Казалось бы, где Свислочь, а где Островец, но предприятие "Гроднопромстрой", которое строило, имеет на территории Свислочского района филиал - фабрику лозовой мебели. Поэтому будет хорошо головному предприятию, будет хорошо и нашей фабрике лозовой мебели. Надеюсь, что решение будет принято в пользу Гродненской области", - сказал Александр Версоцкий.

Кроме того, председатель райисполкома отметил особую актуальность поднятой Президентом темы о ситуации на Украине. "Это потенциальная возможность военного конфликта. Поэтому нам надо, как говорят в народе, порох сухим держать и быть готовым ко всему. Мы должны радоваться, что у нас все тихо, спокойно. Мы обязаны сделать так, чтобы общество было консолидировано и здесь не было проблем. Их хватает по периметру", - подчеркнул Александр Версоцкий.

Пиневич: системе здравоохранения даны жесткие поручения

"Немаловажно и плановое оказание медицинской помощи в условиях пандемии с переходом ее на раннюю диагностику по всем параметрам. Для этого закладываются законодательные нормы, в том числе идет речь о выделении одного свободного дня для того, чтобы пройти различные скрининговые мероприятия. Это важно и для гражданина, и для системы здравоохранения, которая должна создать необходимые для этого условия", - отметил министр.

В Послании также прозвучал фундаментальный вопрос о сохранении принципов работы системы здравоохранения: "Задача государства - обеспечить работу системы здравоохранения бесплатно и качественно. Но и граждане должны заботиться о своем здоровье: заниматься спортом, правильно питаться. Этот симбиоз является в системе здравоохранения наиболее важной парадигмой".

Кроме того, Дмитрий Пиневич коснулся вопроса формирования белорусской площадки, где будет производиться отечественная вакцина. "Но задача главы государства сегодня прозвучала гораздо шире: создание там спектра белорусских препаратов", - добавил министр.

Фото из архива

Петришенко: все, кто приехал на Послание с вопросами, услышали ответы

Глубинно и обстоятельно глава государства охарактеризовал в Послании текущую ситуацию, место в ней нашей страны, те угрозы, которые существуют - и внешние, и внутренние. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал вице-премьер Игорь Петришенко.

"Нам тоже расслабляться не стоит, надо работать со всеми категориями населения, как сказал Президент. Те 10%, которые постоянно голосуют против, это тоже наши граждане, наши люди, мы должны убеждать их и направлять на укрепление нашей страны, суверенитета и дальнейшей хорошей будущей жизни", - отметил вице-премьер.

По словам Игоря Петришенко, два ключевых элемента, которые прослеживались в Послании - это вопросы благосостояния граждан, которое зависит от эффективности функционирования государства и всех его институтов, а также вопросы безопасности. "Эти ключевые элементы и направления были подробно, искренне освещены. Все те, кто приехал с вопросами, сегодня услышали ответы. В том числе относительно нового механизма и конструкции дальнейшей системы функционирования государства - я имею в виду проект новой Конституции, где внедряются апробированные жизнью и практикой институты вроде ВНС. Они важны на этом этапе дальнейшего развития нашей страны", - отметил вице-премьер.Читать далее

Игорь Петришенко. Фото из архива