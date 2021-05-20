Картина дня: трагедия в Барановичах, СМИД ОДКБ и совместное заседание палат парламента

ВЧЕРА

Картина дня. 19 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования семьям погибших летчиков и держит на личном контроле ход расследования крушения самолета в Барановичах.

На месте происшествия

В Барановичах в частном секторе Восточного микрорайона упал военный самолет. При крушении самолета погибли два летчика - майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.

На месте происшествия

Правительством обеспечено стабильное функционирование социальной сферы, заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

Фото из архива

Задача текущего года - довести уровень средней пенсии по возрасту до 40% от средней заработной платы работника, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Петришенко: за пятилетку жилищные условия с господдержкой улучшили почти 34 тыс. многодетных семей.

Закон о правах инвалидов и их социальной интеграции должен быть принят до конца года - Петришенко.

Игорь Петришенко во время совместного заседания

В здравоохранении в текущей пятилетке одна из важных задач - совершенствование доступности специализированной высококвалифицированной медицинской помощи в регионах - Петришенко.

Петришенко: в Беларуси нужно создавать условия для стимулирования более продолжительной трудовой жизни.

Министерство образования будет заниматься созданием фонда молодежных инициатив для формирования позитивной картины мира у подрастающего поколения и противодействия деструктивным Telegram-каналам - Игорь Петришенко.

Фото из архива

В текущей пятилетке планируется расширить практику применения государственного социального заказа в области здравоохранения с привлечением негосударственных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность - Игорь Петришенко.

Беларусь прочно закрепилась в группе 30 наиболее развитых стран мира по показателям в сфере образования, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

В Беларуси будет продолжена работа по формированию цифрового контента, наполнению цифровых коллекций музейных и библиотечных фондов - Петришенко.

Белорусские санатории уже заполнены на 64% - Петришенко.

Фото из архива

В условиях пандемии свою востребованность показал сельский туризм - Петришенко.

Очередь желающих вакцинироваться составляет около 460 тыс. человек - Петришенко.

Заказчикам кадров надо больше заботиться о том, как закреплять у себя кадры, проводить профориентационную работу. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.

Игорь Карпенко. Фото из архива

Свое право на выбор пути развития нам придется упорно отстаивать, заявил на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва Владимир Андрейченко.

Декрет Президента от 9 мая 2021 года №2 "О защите суверенитета и конституционного строя" не противоречит Конституции, а ее дополняет. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Депутаты на заседании Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли к сведению декрет Президента от 9 мая 2021 года №2 "О защите суверенитета и конституционного строя".

Во время заседания

Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли к сведению декрет Президента от 9 мая 2021 года №2 "О защите суверенитета и конституционного строя".

Главы МИД ОДКБ приняли заявление к 75-летию приговора трибунала в Нюрнберге.

Зась: обстановка практически по всему периметру границ государств-членов ОДКБ остается напряженной.

Главы МИД ОДКБ выступили за укрепление Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Фото из архива

Страны ОДКБ намерены усилить совместную работу по информированию о деятельности организации. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам состоявшегося сегодня в Душанбе заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Беларусь на заседании СМИД ОДКБ выступила за укрепление архитектуры международной безопасности.

Экономика преодолела спад и вышла на траекторию роста. Об этом сказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь.

Юрий Чеботарь. Фото из архива

Беларусь экспортирует сыры более чем в 20 стран. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов во время семинара для специалистов перерабатывающей отрасли "Классические сыры - современные подходы".

В Беларуси четвертому малышу со СМА провели генную терапию.

ФОТОФАКТ: В РНПЦ "Мать и дитя" делают дорогостоящий укол ребенку с диагнозом СМА.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1378 пациентов с COVID-19, выписаны 1303.

Денис Гружевский из жодинского "Торпедо-БелАЗа" признан лучшим игроком 9-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 мая

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "О завершении учебного года и проведении торжественных мероприятий "Последний звонок". Начало в 11.00.

Состоится выездное пресс-мероприятие "Заседание постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России на тему "Историко-патриотический туризм как эффективное средство воспитания детей и молодежи Союзного государства". Место проведения: замковый комплекс "Мир". Отъезд в 9.30 от КЗ "Минск" (ул.Октябрьская, 5).

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню биологического разнообразия (22 мая), - "Защита биоразнообразия - общая ответственность человечества. О современном состоянии экосистемы Беларуси и сохранении редких видов растений и животных". Начало в 11.00.

Международная научно-практическая конференция "Веб-программирование и интернет-технологии" (WebConf2021) по 21 мая в БГУ в очно-заочном формате. Участниками станут более 200 исследователей, студентов, магистрантов, преподавателей из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Таджикистана.

Национальный центр современных искусств и Театр-бэнд "Т.А.К.Т" проведут мероприятие "ПРО ЭТО. Женская версия" по адресу ул.Некрасова, 3.

В Гомельском городском молодежном театре состоится премьерный показ лирической комедии "Смешанные чувства".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

21 мая

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

110 лет назад родился Красин Андрей Капитонович (г.Томск, Россия), ученый в области атомной энергетики, академик НАН Беларуси (1960), заслуженный деятель науки и техники Беларуси (1968). В 1934 г. окончил Томский университет. С 1961 г. руководитель отделения атомной энергетики Института энергетики АН Беларуси, в 1965-1977 гг. директор Института ядерной энергетики. Автор более 350 научных работ, ряда изобретений. Научные исследования посвящены разработке и строительству атомных электростанций. Участвовал в создании первой в мире атомной электростанции, Белоярской и передвижной АЭС. Лауреат Ленинской премии (1957) за создание первой в мире АЭС. Умер в 1981 г.

100 лет назад родился Сахаров Андрей Дмитриевич (1921-1989), российский физик и общественный деятель, академик АН СССР (1953), Герой Социалистического Труда (1954, 1956, 1962). Один из создателей первой в мире водородной бомбы (РДС-6с) и самой мощной водородной бомбы в истории ("Царь-бомба"). Выступал с протестами против ядерных испытаний и военных действий, один из организаторов и лидеров правозащитного движения в СССР. Лауреат Нобелевской премии мира (1975), Сталинской (1953) и Ленинской (1956) премий.

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