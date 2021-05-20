Картина дня: трагедия в Барановичах, СМИД ОДКБ и совместное заседание палат парламента

ВЧЕРА
Картина дня. 19 мая
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования семьям погибших летчиков и держит на личном контроле ход расследования крушения самолета в Барановичах.
В Барановичах в частном секторе Восточного микрорайона упал военный самолет. При крушении самолета погибли два летчика - майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.
Правительством обеспечено стабильное функционирование социальной сферы, заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.
Задача текущего года - довести уровень средней пенсии по возрасту до 40% от средней заработной платы работника, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.
Петришенко: за пятилетку жилищные условия с господдержкой улучшили почти 34 тыс. многодетных семей.
Закон о правах инвалидов и их социальной интеграции должен быть принят до конца года - Петришенко.
В здравоохранении в текущей пятилетке одна из важных задач - совершенствование доступности специализированной высококвалифицированной медицинской помощи в регионах - Петришенко.
Петришенко: в Беларуси нужно создавать условия для стимулирования более продолжительной трудовой жизни.
Министерство образования будет заниматься созданием фонда молодежных инициатив для формирования позитивной картины мира у подрастающего поколения и противодействия деструктивным Telegram-каналам - Игорь Петришенко.
В текущей пятилетке планируется расширить практику применения государственного социального заказа в области здравоохранения с привлечением негосударственных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность - Игорь Петришенко.
Беларусь прочно закрепилась в группе 30 наиболее развитых стран мира по показателям в сфере образования, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.
В Беларуси будет продолжена работа по формированию цифрового контента, наполнению цифровых коллекций музейных и библиотечных фондов - Петришенко.
Белорусские санатории уже заполнены на 64% - Петришенко.
В условиях пандемии свою востребованность показал сельский туризм - Петришенко.
Очередь желающих вакцинироваться составляет около 460 тыс. человек - Петришенко.
Заказчикам кадров надо больше заботиться о том, как закреплять у себя кадры, проводить профориентационную работу. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.
Свое право на выбор пути развития нам придется упорно отстаивать, заявил на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва Владимир Андрейченко.
Декрет Президента от 9 мая 2021 года №2 "О защите суверенитета и конституционного строя" не противоречит Конституции, а ее дополняет. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.
Депутаты на заседании Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли к сведению декрет Президента от 9 мая 2021 года №2 "О защите суверенитета и конституционного строя".
Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли к сведению декрет Президента от 9 мая 2021 года №2 "О защите суверенитета и конституционного строя".
Главы МИД ОДКБ приняли заявление к 75-летию приговора трибунала в Нюрнберге.
Зась: обстановка практически по всему периметру границ государств-членов ОДКБ остается напряженной.
Главы МИД ОДКБ выступили за укрепление Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
Страны ОДКБ намерены усилить совместную работу по информированию о деятельности организации. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам состоявшегося сегодня в Душанбе заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.
Беларусь на заседании СМИД ОДКБ выступила за укрепление архитектуры международной безопасности.
Экономика преодолела спад и вышла на траекторию роста. Об этом сказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь.
Беларусь экспортирует сыры более чем в 20 стран. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов во время семинара для специалистов перерабатывающей отрасли "Классические сыры - современные подходы".
В Беларуси четвертому малышу со СМА провели генную терапию.
ФОТОФАКТ: В РНПЦ "Мать и дитя" делают дорогостоящий укол ребенку с диагнозом СМА.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1378 пациентов с COVID-19, выписаны 1303.
Денис Гружевский из жодинского "Торпедо-БелАЗа" признан лучшим игроком 9-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола".
СЕГОДНЯ
Анонсы на 20 мая
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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "О завершении учебного года и проведении торжественных мероприятий "Последний звонок". Начало в 11.00.
Состоится выездное пресс-мероприятие "Заседание постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России на тему "Историко-патриотический туризм как эффективное средство воспитания детей и молодежи Союзного государства". Место проведения: замковый комплекс "Мир". Отъезд в 9.30 от КЗ "Минск" (ул.Октябрьская, 5).
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню биологического разнообразия (22 мая), - "Защита биоразнообразия - общая ответственность человечества. О современном состоянии экосистемы Беларуси и сохранении редких видов растений и животных". Начало в 11.00.
Международная научно-практическая конференция "Веб-программирование и интернет-технологии" (WebConf2021) по 21 мая в БГУ в очно-заочном формате. Участниками станут более 200 исследователей, студентов, магистрантов, преподавателей из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Таджикистана.
Национальный центр современных искусств и Театр-бэнд "Т.А.К.Т" проведут мероприятие "ПРО ЭТО. Женская версия" по адресу ул.Некрасова, 3.
В Гомельском городском молодежном театре состоится премьерный показ лирической комедии "Смешанные чувства".
ЗАВТРА
Знаменательные даты
21 мая
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
110 лет назад родился Красин Андрей Капитонович (г.Томск, Россия), ученый в области атомной энергетики, академик НАН Беларуси (1960), заслуженный деятель науки и техники Беларуси (1968). В 1934 г. окончил Томский университет. С 1961 г. руководитель отделения атомной энергетики Института энергетики АН Беларуси, в 1965-1977 гг. директор Института ядерной энергетики. Автор более 350 научных работ, ряда изобретений. Научные исследования посвящены разработке и строительству атомных электростанций. Участвовал в создании первой в мире атомной электростанции, Белоярской и передвижной АЭС. Лауреат Ленинской премии (1957) за создание первой в мире АЭС. Умер в 1981 г.
100 лет назад родился Сахаров Андрей Дмитриевич (1921-1989), российский физик и общественный деятель, академик АН СССР (1953), Герой Социалистического Труда (1954, 1956, 1962). Один из создателей первой в мире водородной бомбы (РДС-6с) и самой мощной водородной бомбы в истории ("Царь-бомба"). Выступал с протестами против ядерных испытаний и военных действий, один из организаторов и лидеров правозащитного движения в СССР. Лауреат Нобелевской премии мира (1975), Сталинской (1953) и Ленинской (1956) премий.
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