Картина дня: трагедия в Барановичах, СМИД ОДКБ и совместное заседание палат парламента

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 20 мая 2021
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:45 БЕЛАЗ представил перспективные направления развития завода на конференции в Казани Экономика
07:35 Мастер-классы и перформансы для детей проведут в НЦСИ 22 мая Афиша
07:22 Дорожную разметку в Минске сегодня будут наносить на трех участках Регионы
07:19 Мобильные датчики контроля скорости работают в 11 местах Минска Регионы
07:08 Диагностику и лечение рака поджелудочной железы обсудят на конференции в Гомеле Регионы
07:00 Православные верующие празднуют явление Жировичской иконы Божией Матери Общество
07:00 Картина дня: трагедия в Барановичах, СМИД ОДКБ и совместное заседание палат парламента Общество
07:00 Лукашенко подтверждает заинтересованность Беларуси в расширении взаимодействия с Камеруном Президент
00:59 Орбиту МКС поднимут на 350 метров для подготовки к старту "Союза МС-19" Технологии
00:01 ФОТОФАКТ: ОАО "Хойникский завод гидроаппаратуры" производит около 50 видов комплектующих для компании "МТЗ-ХОЛДИНГ" Регионы
19.05.21
19.05.21 23:44 "Пари Сен-Жермен" и "Ольборг" вышли в "Финал четырех" гандбольной Лиги чемпионов Спорт
19.05.21 23:32 В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5 В мире
19.05.21 23:19 За сутки в мире выявили  более чем 546 тысяч случаев заражения коронавирусом В мире
19.05.21 22:53 БАТЭ выиграл у "Спутника" в матче 10-го тура чемпионата Беларуси Спорт
19.05.21 22:34 Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл на турнире в Женеве Спорт
19.05.21 22:10 Стали известны соперники минской "Юности" по групповому раунду хоккейной Лиги чемпионов Спорт
19.05.21 22:03 Более 500 экспертов объединят "Сахаровские чтения" в БГУ Общество
19.05.21 21:55 Российский пловец Климент Колесников выиграл третье золото ЧЕ в Будапеште Спорт
19.05.21 21:47 Александра Саснович вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Белграде Спорт
19.05.21 21:35 ЕС вводит специальный знак коронавирусной безопасности для туристических объектов В мире
19.05.21 21:28 В Минске в ночь на 20 мая дорожную разметку будут наносить на 11 участках Регионы
19.05.21 21:22 Наехавший на правоохранителей минчанин приговорен к 11 годам колонии Происшествия
19.05.21 21:14 Египет до конца мая продлил ограничительные меры из-за коронавируса В мире
19.05.21 21:08 Вечер духовной музыки состоится 21 мая в БГУ Общество
19.05.21 20:56 Выставка "Гравюра без границ" в НЦСИ объединит художников из восьми стран Афиша
19.05.21 20:45 Легковушка и мотоцикл столкнулись на улице Калинина в Минске Происшествия
19.05.21 20:40 "Витебск" обыграл "Ислочь" в стартовом матче 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу Спорт
19.05.21 20:34 Футболистки "Минска" победили "Неман" в женском чемпионате Беларуси Спорт
19.05.21 20:32 Иванец: принятие закона о недопущении реабилитации нацизма - это работа на упреждение Общество
19.05.21 20:26 Минтранс: создан оперштаб в связи со строительной аварией на мосту через реку Рова Общество
Все новости
Все новости
Общество
20 мая 2021, 07:00

Картина дня: трагедия в Барановичах, СМИД ОДКБ и совместное заседание палат парламента

ВЧЕРА

Картина дня. 19 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования семьям погибших летчиков и держит на личном контроле ход расследования крушения самолета в Барановичах.

На месте происшествия
На месте происшествия

В Барановичах в частном секторе Восточного микрорайона упал военный самолет. При крушении самолета погибли два летчика - майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.

На месте происшествия
На месте происшествия

Правительством обеспечено стабильное функционирование социальной сферы, заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

Фото из архива
Фото из архива

Задача текущего года - довести уровень средней пенсии по возрасту до 40% от средней заработной платы работника, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Петришенко: за пятилетку жилищные условия с господдержкой улучшили почти 34 тыс. многодетных семей.

Закон о правах инвалидов и их социальной интеграции должен быть принят до конца года - Петришенко.

Игорь Петришенко во время совместного заседания
Игорь Петришенко во время совместного заседания

В здравоохранении в текущей пятилетке одна из важных задач - совершенствование доступности специализированной высококвалифицированной медицинской помощи в регионах - Петришенко.

Петришенко: в Беларуси нужно создавать условия для стимулирования более продолжительной трудовой жизни.

Министерство образования будет заниматься созданием фонда молодежных инициатив для формирования позитивной картины мира у подрастающего поколения и противодействия деструктивным Telegram-каналам - Игорь Петришенко.

Фото из архива
Фото из архива

В текущей пятилетке планируется расширить практику применения государственного социального заказа в области здравоохранения с привлечением негосударственных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность - Игорь Петришенко.

Беларусь прочно закрепилась в группе 30 наиболее развитых стран мира по показателям в сфере образования, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

В Беларуси будет продолжена работа по формированию цифрового контента, наполнению цифровых коллекций музейных и библиотечных фондов - Петришенко.

Белорусские санатории уже заполнены на 64% - Петришенко.

Фото из архива
Фото из архива

В условиях пандемии свою востребованность показал сельский туризм - Петришенко.

Очередь желающих вакцинироваться составляет около 460 тыс. человек - Петришенко.

Заказчикам кадров надо больше заботиться о том, как закреплять у себя кадры, проводить профориентационную работу. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.

Игорь Карпенко. Фото из архива
Игорь Карпенко. Фото из архива

Свое право на выбор пути развития нам придется упорно отстаивать, заявил на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва Владимир Андрейченко.

Декрет Президента от 9 мая 2021 года №2 "О защите суверенитета и конституционного строя" не противоречит Конституции, а ее дополняет. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Депутаты на заседании Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли к сведению декрет Президента от 9 мая 2021 года №2 "О защите суверенитета и конституционного строя".

Во время заседания
Во время заседания

Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли к сведению декрет Президента от 9 мая 2021 года №2 "О защите суверенитета и конституционного строя".

Главы МИД ОДКБ приняли заявление к 75-летию приговора трибунала в Нюрнберге.

Зась: обстановка практически по всему периметру границ государств-членов ОДКБ остается напряженной.

Главы МИД ОДКБ выступили за укрепление Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Фото из архива
Фото из архива

Страны ОДКБ намерены усилить совместную работу по информированию о деятельности организации. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам состоявшегося сегодня в Душанбе заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Беларусь на заседании СМИД ОДКБ выступила за укрепление архитектуры международной безопасности.

Экономика преодолела спад и вышла на траекторию роста. Об этом сказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь.

Юрий Чеботарь. Фото из архива
Юрий Чеботарь. Фото из архива

Беларусь экспортирует сыры более чем в 20 стран. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов во время семинара для специалистов перерабатывающей отрасли "Классические сыры - современные подходы".

В Беларуси четвертому малышу со СМА провели генную терапию.

ФОТОФАКТ: В РНПЦ "Мать и дитя" делают дорогостоящий укол ребенку с диагнозом СМА.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1378 пациентов с COVID-19, выписаны 1303.

Денис Гружевский из жодинского "Торпедо-БелАЗа" признан лучшим игроком 9-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 мая

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "О завершении учебного года и проведении торжественных мероприятий "Последний звонок". Начало в 11.00.

Состоится выездное пресс-мероприятие "Заседание постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России на тему "Историко-патриотический туризм как эффективное средство воспитания детей и молодежи Союзного государства". Место проведения: замковый комплекс "Мир". Отъезд в 9.30 от КЗ "Минск" (ул.Октябрьская, 5).

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню биологического разнообразия (22 мая), - "Защита биоразнообразия - общая ответственность человечества. О современном состоянии экосистемы Беларуси и сохранении редких видов растений и животных". Начало в 11.00.

Международная научно-практическая конференция "Веб-программирование и интернет-технологии" (WebConf2021) по 21 мая в БГУ в очно-заочном формате. Участниками станут более 200 исследователей, студентов, магистрантов, преподавателей из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Таджикистана.

Национальный центр современных искусств и Театр-бэнд "Т.А.К.Т" проведут мероприятие "ПРО ЭТО. Женская версия" по адресу ул.Некрасова, 3.

В Гомельском городском молодежном театре состоится премьерный показ лирической комедии "Смешанные чувства".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

21 мая

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

110 лет назад родился Красин Андрей Капитонович (г.Томск, Россия), ученый в области атомной энергетики, академик НАН Беларуси (1960), заслуженный деятель науки и техники Беларуси (1968). В 1934 г. окончил Томский университет. С 1961 г. руководитель отделения атомной энергетики Института энергетики АН Беларуси, в 1965-1977 гг. директор Института ядерной энергетики. Автор более 350 научных работ, ряда изобретений. Научные исследования посвящены разработке и строительству атомных электростанций. Участвовал в создании первой в мире атомной электростанции, Белоярской и передвижной АЭС. Лауреат Ленинской премии (1957) за создание первой в мире АЭС. Умер в 1981 г.

100 лет назад родился Сахаров Андрей Дмитриевич (1921-1989), российский физик и общественный деятель, академик АН СССР (1953), Герой Социалистического Труда (1954, 1956, 1962). Один из создателей первой в мире водородной бомбы (РДС-6с) и самой мощной водородной бомбы в истории ("Царь-бомба"). Выступал с протестами против ядерных испытаний и военных действий, один из организаторов и лидеров правозащитного движения в СССР. Лауреат Нобелевской премии мира (1975), Сталинской (1953) и Ленинской (1956) премий.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Православные верующие празднуют явление Жировичской иконы Божией Матери
Фото из архива Более 500 экспертов объединят "Сахаровские чтения" в БГУ
Фото из архива Вечер духовной музыки состоится 21 мая в БГУ
Андрей Иванец. Фото из архива Иванец: принятие закона о недопущении реабилитации нацизма - это работа на упреждение
Фото из архива Минтранс: создан оперштаб в связи со строительной аварией на мосту через реку Рова
Фото из архива Смычек: 90% пациентов с COVID-19 после стационарной реабилитации возвращаются к труду
Главное
На месте происшествия. Фото СК Лукашенко выразил глубокие соболезнования семьям летчиков и держит на контроле расследование крушения самолета в Барановичах
Декрет о защите суверенитета и конституционного строя не противоречит Конституции - Сергеенко
Правительством обеспечено стабильное функционирование социальной сферы - Петришенко
Беларусь на заседании СМИД ОДКБ выступила за укрепление архитектуры международной безопасности
Топ-новости
Картина дня: трагедия в Барановичах, СМИД ОДКБ и совместное заседание палат парламента
Петришенко: задача года - довести уровень средней пенсии до 40% от средней зарплаты
Православные верующие празднуют явление Жировичской иконы Божией Матери
Конституционная комиссия инициирует возможность введения единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней
Андрейченко: свое право на выбор пути развития нам придется упорно отстаивать
ДФР раскрыл подробности дела ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА"
Иванец: принятие закона о недопущении реабилитации нацизма - это работа на упреждение
Александра Саснович вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Белграде
МВД: наша общая цель - пресечь попытки наркодилеров использовать молодежь
Минтранс: создан оперштаб в связи со строительной аварией на мосту через реку Рова
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1378 пациентов с COVID-19, выписаны 1303
Сроки установления инвалидности увеличены в Беларуси
Смычек: 90% пациентов с COVID-19 после стационарной реабилитации возвращаются к труду
МАРТ скорректировал порядок оценки выполнения нормативов соцстандартов в области торговли и общепита
Акция "Внимание - дети!" стартует в Беларуси 25 мая
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.