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27 ноября 2020, 07:00

Картина дня: визит Лаврова в Беларусь, новшества по дорожному сбору и прощание с Марадоной

ВЧЕРА

Картина дня. 26 ноября

Отношения Беларуси и России нуждаются не в перезагрузке, а в интенсификации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава государства отметил, что сейчас ведется очень много разговоров о том, как будут развиваться отношения двух стран, и подчеркнул стремление Беларуси сохранять тесное взаимодействие с Россией. Александр Лукашенко позитивно оценил действия и роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. У Беларуси и России полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений, заявил Сергей Лавров. Он также отметил, что Запад демонстрирует враждебное отношение и к России, и к Беларуси.

Беларусь и Россия договорились о координации действий на международной арене. Такая договоренность достигнута в Минске на совместном заседании коллегии МИД Беларуси и коллегии МИД Российской Федерации под руководством глав внешнеполитических ведомств Владимира Макея и Сергея Лаврова. Беларусь и Россия продолжат координацию усилий по взаимной поддержке инициатив на международных площадках, заявил Владимир Макей. Он отметил, что Беларусь высоко ценит надежную, твердую и последовательную позицию российской стороны при обсуждении правозащитной проблематики на площадках ООН и ОБСЕ. Под видом защиты прав человека Запад пытается вмешиваться в дела Беларуси, заявил министр. Беларусь будет противостоять попыткам использования в стране революционных методов, в том числе заявляя о своей позиции на международной арене. На повестке дня у Беларуси и России остается чувствительный для обеих стран вопрос снятия ограничений на передвижение на белорусско-российской границе, сообщил Владимир Макей. Стабилизации обстановки в Беларуси будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с председателем Венгерской рабочей партии Дьюлой Тюрмером.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота обсудили на встрече дальнейшее взаимодействие.

Работники здравоохранения получили почти Br4 млн помощи из профсоюзного фонда, сообщил председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения на I Пленуме комитета Вячеслав Шило. Профсоюзы за январь-сентябрь выделили работникам здравоохранения Br86,3 тыс. на путевки в санатории . Здравоохранение оказалось в лидерах по росту зарплат. Медучреждения лучше обеспечены средствами защиты, чем в начале эпидемии.

В Беларуси выздоровели и выписаны 108 769 пациентов с COVID-19.

Республиканский центр психологической помощи разработает для педагогов рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник Республиканского центра психологической помощи Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Ольга Матюхова. Вебинары Республиканского центра психологической помощи для педагогов посетили более 1 тыс. человек.

Педагогам в сфере физической культуры и спорта с 1 января 2021 года будут выплачивать пособие на оздоровление к отпуску. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №675 от 25 ноября 2020 года.

Ставки уменьшить, но штраф за неуплату вырастет - как предлагают решать проблему дорожного сбора.

Населенные пункты с 100 и более домовладениями будут обеспечены оптоволоконной сетью до конца года.

РЕПОРТАЖ: Слаженность людей, строгая технология и поддержка государства - залог успеха аграриев Могилевской области

В Витебске в день, когда Владимиру Короткевичу исполнилось бы 90 лет, общественность возложила цветы к памятнику писателю. В мероприятии приняли участие представители творческой интеллигенции, местной власти, библиотекари, почитатели таланта автора и любители белорусского слова.

Вышла в свет энциклопедия о Владимире Короткевиче.

Легендарный борец вольного стиля, трехкратный олимпийский чемпион, семикратный победитель мировых первенств Александр Медведь подписал открытое обращение известных белорусских атлетов к международной и белорусской общественности, отметив особую роль спорта в сохранении мира, сообщили в пресс-службе НОК Беларуси. Известные белорусские спортсменки поставили подписи под обращением к общественности.

В Буэнос-Айресе прошла церемония прощания с Диего Марадоной. Выставка памяти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны пройдет на стадионе Брестский 28 ноября.

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СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 ноября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Творческий вызов: как построить общество для всех". Начало в 11.00.

Спектакль "Наш Короткевич" к 90-летию со дня рождения классика белорусской литературы Владимира Короткевича состоится в Республиканском театре белорусской драматургии.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 ноября

140 лет назад родился Блок Александр Александрович, русский поэт. Автор "Стихов о Прекрасной Даме", поэм "Двенадцать", "Скифы" и др. Жизненный и творческий путь поэта был связан и с Беларусью. В годы первой мировой войны (с 1916 по 1917 гг.) служил на Полесье, возле Пинска, в инженерно-строительном отряде. В музее А.Блока (д.Лопатино Пинского р-на) хранятся его рисунки, запечатлевшие окрестности деревень Пинщины. Сохранились также фотографии и портреты поэта полесского периода. Умер в 1921 году.

105 лет назад родился Симонов Константин Михайлович, русский писатель, Герой Социалистического Труда (1974). В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом газеты "Красная звезда", участником обороны Могилева. Автор трилогии "Живые и мертвые", "Солдатами не рождаются", "Последнее лето", повести "Дни и ночи", романа "Товарищи по оружию" и др. В лирике, романах, очерках широко отражена Беларусь. Первые два репортажа с фронта сделал около Борисова и Орши, третий - под Могилевом. Защитники Могилева и других населенных пунктов Беларуси - прототипы многих образов произведений К.Симонова. В послевоенные годы он часто приезжал в Могилев, Брест, Чаусы, Кричев и другие белорусские города. На сценах белорусских театров ставились его пьесы "Парень из нашего города", "Русские люди", "Четвертый" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1942, 1943, 1946, 1949, 1950). Умер в 1979 году. По желанию Симонова его прах развеян на месте жестоких боев 1941 года под Могилевом. На Буйничском поле установлен мемориальный знак К.Симонову, его именем названа улица в Могилеве.

70 лет назад родился Кузьмич Николай Петрович, белорусский художник, заслуженный деятель искусств Беларуси (2007). В 1982 году окончил Минское художественное училище. Работает в ювелирном искусстве и горячей эмали. Среди работ: декоративные композиции "Голубые сны", "Регата", "Праздник" и др. Создал копию Креста Евфросинии Полоцкой. Один из авторов книги "Крест - красота церкви". Лауреат Государственной премии Беларуси (1998).

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