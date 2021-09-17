Картина дня: саммит ОДКБ, изменение безвизового въезда в Беларусь и открытие сезона осенней охоты

ВЧЕРА

Картина дня. 16 сентября

Глобальная напряженность формирует риски силовых вариантов разрешения конфликтов. Обострение конкуренции между Западом и Китаем может сломать систему международных отношений. Под лозунгом борьбы за права человека коллективный Запад осуществляет давление на суверенные государства за счет ограничений, ассиметричных действий и гибридного влияния. Обострение обстановки на западных границах ОДКБ является опасной тенденцией. Миграционный кризис в Европе стал поводом для наращивания военного потенциала НАТО. Миграционная проблематика требует более пристального внимания ОДКБ. Вместо диалога Европа создает новые разделительные линии из колючей проволоки. Развитие ситуации в Афганистане будет сопровождаться целым спектром негативных последствий. ОДКБ выступает гарантом и донором безопасности на Евразийском континенте. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе.

"В Беларуси много интересного для Пакистана". Лукашенко провел в Душанбе встречу с Имраном Ханом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Мексиканских Соединенных Штатов Мануэля Лопеса Обрадора с национальным праздником этой страны - Днем независимости.

Лидеры стран ОДКБ на саммите в Душанбе договорились укреплять внешние рубежи, подписали пакет документов, приняли Декларацию Совета коллективной безопасности.

Лидеры стран ОДКБ выступают за становление Афганистана в качестве мирного и независимого государства. Об этом говорится в утвержденной по итогам саммита в Душанбе Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович заявил о готовности Евразийского экономического союза развивать отношения с Таджикистаном во всех форматах. Об этом он сказал в Душанбе на встрече с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой.

Миротворческие силы ОДКБ смогут принимать участие в операциях ООН. Страны ОДКБ примут дополнительные меры для обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие делегатам II съезда Евразийской аритмологической ассоциации и VIII съезда кардиологов, кардиохирургов и рентген-эндоваскулярных хирургов Беларуси.

Здоровье граждан всегда было и остается приоритетным направлением социальной политики государства, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время открытия второго съезда Евразийской аритмологической ассоциации и VIII съезда кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси.

В Беларуси на развитие кардиологической службы направляются огромные ресурсы, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время второго съезда Евразийской аритмологической ассоциации и VIII съезда кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси.

Беларусь за 20 лет совершила прорыв в кардиологии и кардиохирургии, заявила журналистам директор РНПЦ "Кардиология", заведующая кафедрой кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета Наталья Митьковская во время второго съезда Евразийской аритмологической ассоциации и VIII съезда кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси.

Пока проблема смертности от сердечно-сосудистых заболеваний является сверхактуальной, заявил журналистам генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Министерства здравоохранения России Сергей Бойцов во время второго съезда Евразийской аритмологической ассоциации и VIII съезда кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси.

В Минске до 2025 года планируется выполнить капитальный ремонт и реконструкцию около 20 мостов. Об этом сообщил сегодня журналистам директор ГП "Гордорстрой" Сергей Панев на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

В Беларуси за 5 лет планируется реконструировать не менее 500 км дорог республиканского значения. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик на пресс-конференции в БЕЛТА.

Изменен порядок безвизового въезда в Беларусь. Это предусмотрено подписанным 14 сентября указом № 345 "Об изменении Указа Президента Республики Беларусь", предусматривающим внесение ряда изменений в указ Президента Республики Беларусь от 9 января 2017 г. №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан".

Отраслевая цифровая платформа позволяет управлять практически всем газовым хозяйством Беларуси. Полностью "оцифровано" 64 тыс. км газовых сетей, сообщила журналистам заместитель министра энергетики Ольга Прудникова на региональном форуме #GBCregions в Гомеле.

Генпрокуратура: карта сожженных деревень по мере сбора новых доказательств будет корректироваться.

Осенний сезон охоты на пернатую дичь открывается в Беларуси 18 сентября.

Более 7 тыс. паспортов нового образца выдано в Беларуси с 1 сентября.

Премии Мингорсовета вручили 100 лучшим столичным школьникам.

Стали известны полуфиналисты ЧЕ по волейболу среди мужских команд.

Порядок вакцинации против гриппа и COVID-19 разработан в Беларуси.

Минздрав приостановил работу двух лабораторий за некачественное выполнение ПЦР-тестов.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 1589.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 сентября

В Белорусском государственном академическом музыкальном театре пройдет пресс-конференция, посвященная премьере мюзикла М.Дунаевского "Три мушкетера". Начало в 14.30. В ней примут участие художественное руководство театра, постановочная группа, а также исполнители главных ролей.

Ежегодная Республиканская научно-практическая конференция "Охрана труда - забота общая" пройдет по 17 сентября в Могилеве.

Тематическая выставка "День народного единства" пройдет в Национальном художественном музее.

Радиостанции Белтелерадиокомпании ко Дню народного единства проведут тематический эфир со специальными выпусками передач, круглыми столами и прямыми включениями из регионов страны.

На площадке у стелы "Минск - город-герой" состоится городская детско-молодежная акция "Мы - едины!"

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 сентября

Национальный праздник Республики Чили - День Независимости (1810). Дипломатические отношения с Республикой Беларусь установлены 27 января 1992 года.

50 лет назад родилась Нетребко Анна Юрьевна (1971), российская оперная певица, солистка Мариинского театра, народная артистка Российской Федерации. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2005).

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