Картина выходных: Рождество, второе место на этапе Кубка мира и обстановка в Казахстане

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 10 января 2022
Минск Сплошная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:34 Столичная гимназия №41 переехала в новое здание: теперь здесь больше классов и будут набирать первоклассников Регионы
10:32 Токаев: Казахстан пережил масштабный кризис, самый тяжелый за 30 лет независимости Политика
10:27 Лидеры ОДКБ почтили минутой молчания память погибших в Казахстане Политика
10:25 Лукашенко принимает участие во внеочередной сессии СКБ ОДКБ по ситуации в Казахстане Президент
10:15 Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП в Белыничском районе Происшествия
10:12 Депутат: важно, чтобы каждый гражданин почувствовал свою значимость при принятии обновленной Конституции Общество
10:05 Участок Великой Китайской стены обрушился после землетрясения В мире
10:01 Водитель похитил с предприятия в Буда-Кошелево более тонны бензина Происшествия
09:59 РЕПОРТАЖ: "Это надо живым!" Могилевские поисковики почти 30 лет возвращают имена погибших солдат Регионы
09:58 Экипажи ГАИ будут дежурить возле школ Минска 10-13 января Регионы
09:53 Платили за самолет, предлагали деньги: как организовывали митинги в Казахстане В мире
09:52 Рыбак утонул в Брестском районе Происшествия
09:49 Прокуратура помогла защитить права мужчины, заключившего сделку с лизинговой компанией Происшествия
09:47 Большой театр Беларуси покажет новую "Спящую красавицу" Афиша
09:40 В Минском районе пешеход погиб под колесами авто Происшествия
09:34 "Золотой глобус - 2022": кто стал победителем В мире
09:03 Кухарев: в течение месяца планируем пустить движение по путепроводу на Немиге Регионы
09:00 Три "средиземноморские" новостройки в Minsk World! Самые выгодные цены только на старте продаж! Общество
08:58 Соболенко осталась второй, Саснович поднялась на 30 мест в рейтинге WTA Спорт
08:49 В Казахстане в связи с беспорядками задержали почти 8 тыс. человек В мире
08:43 Знаковые спектакли РТБД можно будет посмотреть онлайн Культура
08:30 В Австралии началась вакцинация от коронавируса детей 5-11 лет В мире
08:08 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на севере Греции В мире
08:02 Картина выходных: Рождество, второе место на этапе Кубка мира и обстановка в Казахстане Общество
07:53 Фильм "Власть пса" признан лучшей драмой на "Золотом глобусе" В мире
07:37 Более 8 тыс. школьников оздоровились на зимних каникулах в Брестской области Регионы
07:18 В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6 В мире
07:13 Мобильные датчики контроля скорости будут работать в 12 местах Минска Регионы
07:05 Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в Казахстане В мире
07:00 Лукашенко: тяжелейшие испытания, выпавшие братскому народу Казахстана, белорусы переживают как собственную трагедию Президент
Все новости
Все новости
Общество
10 января 2022, 08:02

Картина выходных: Рождество, второе место на этапе Кубка мира и обстановка в Казахстане

ВЧЕРА

Картина выходных. 7-9 января

Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с со светлым праздником Рождества Христова.

Лукашенко зажег рождественскую свечу в минском храме Преподобных Оптинских старцев.

Прошедший 2021 год для Беларуси был лучше, чем 2020-й, но таким же поучительным. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, посещая в Рождество Христово храм в Минске. Также Александр Лукашенко рассказал, что взял более жесткий курс на суверенитет и одновременно на укрепление связей с братскими государствами, и добавил, что в основе политики в Беларуси будут лежать нравственные основы.

События в Казахстане являются попыткой иностранного вмешательства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, посещая в Рождество Христово храм в Минске. Президент Беларуси уверен, что атака на Казахстан лежит в русле общей тенденции давления на Россию по всему ее периметру. Также Александр Лукашенко сообщил, что белорусские миротворцы в составе контингента ОДКБ прибыли в Казахстан не для того, чтобы воевать.

Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане.

Лукашенко и Токаев обсудили обстановку в Казахстане и дальнейшие действия.

Лукашенко поговорил по телефону с Пашиняном и Путиным.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В ходе разговора собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане.

Лукашенко поздравил актрису Марину Неелову с юбилеем.

Рабочая группа по обсуждению проекта Конституции создана в Минюсте.

Марзалюк: проект Конституции создает новые социальные лифты и возможности.

Мательский: белорусы предлагают расширить нормы Конституции по обеспечению патриотического воспитания.

Митрополит Вениамин: важно усилить духовно-нравственную составляющую в Основном законе страны.

КС признал закон о геноциде белорусского народа соответствующим Конституции.

Белорусские миротворцы приступили к охране объектов военной инфраструктуры Казахстана.

ФОТОФАКТ: Белорусские миротворцы охраняют военный аэродром Казахстана

МИД: информации о пострадавших или задержанных в Казахстане гражданах Беларуси нет.

Минфин: необходимость в повышении подоходного налога в Беларуси отсутствует.

КОММЕНТАРИЙ: Директор Института системных исследований в АПК о продовольственной безопасности Беларуси

Минский автозавод вывел на рынок Украины новое шасси.

Лепельский ремонтно-механический завод расширит линейку продукции.

Православные верующие празднуют Рождество Христово.

Пархамович: резких изменений в стоимости квадратного метра жилья в Беларуси не прогнозируется.

Пархамович разъяснил ситуацию с возможностью выкупа арендного жилья.

Мингорисполком намерен максимально оперативно восстановить движение в районе обрушения моста.

В Минске введены ограничения по передвижению авто из-за изменения маршрутов общественного транспорта.

Запрещен ввоз и продажа антиобледенительных жидкостей под видом незамерзаек.

Конкурс по сокращению выбросов от транспорта стартовал в Беларуси.

Вакцинация против COVID-19 детей внесена в перечень профилактических прививок по эпидпоказаниям.

Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 94,7% работников здравоохранения.

РЕПОРТАЖ: Запрограммированные на успех: как в Полоцке растят будущих робототехников

Директор Национальной школы красоты анонсировала выход новой линейки одежды президентского мерча.

Мишура, гирлянды, сотни Дедов Морозов и Снегурочек: рождественский парад провели в Бресте.

ФОТОФАКТ: Ботанический сад показал "цветочное" представление в рождественские выходные.

ФОТОФАКТ: Праздник "Віцебскія каляды, або Каляды ў Задзвінні" прошли в областном центре

РЕПОРТАЖ о том, как в Могилевском районе по домам Коляду водили и Козу досыта кормили

ФОТОФАКТ: Фестиваль зимнего плавания в Бресте

Много мандаринов, наушники и котенок: "Чудеса на Рождество" для гомельских детей.

"Январские музыкальные вечера" открылись гала-концертом звезд Большого театра Беларуси.

ФОТОФАКТ: Эвелина Захаренко и Ли Цинбо стали обладателями Гран-при фестиваля "Арт-парад в Витебске"

ФОТОФАКТ: Праздник духовной музыки прошел в Витебске

"И дом сохранят, и на благополучие зарядят": "Музей беларускай лялькі" открылся в Чечерске.

ФОТОФАКТ: Выставка "Соловей и роза. Антология вышивки крестом" представлена во дворце Румянцевых и Паскевичей

РЕПОРТАЖ о столетней истории, вышитой крестиком

ФОТОФАКТ: Мастер-класс по росписи матрешки прошел на "Арт-параде в Витебске"

Театр эстрады приглашает посетить в январе самые яркие зимние премьеры.

ФОТОФАКТ: Самый большой открытый каток работает в Минске

Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла второе место в спринтерской гонке на 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Белорусские биатлонисты Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова и Анна Сола заняли второе место в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова занимает 3-е место в общем зачете Кубка мира.

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла третье место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Белорусские ученые разрабатывают спецменю для спортсменов. Станет ли больше рекордов?

В Казахстане заявили о стабилизации ситуации во всех регионах.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 января

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Анализ погодных условий, сложившихся на территории Республики Беларусь в 2021 году. Результаты мониторинга атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, радиационного мониторинга". Начало в 12.00.

Тематическая выставка "…Каждому засобно нинешним и на потом будучим", посвященная 455-летию принятия Статута Великого Княжества Литовского 1566 года, пройдет по 10 января в Национальной библиотеке Беларуси.

XXXIV Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" пройдет по 12 января в Бресте.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 января

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

50 лет назад родился Хабенский Константин Юрьевич, российский актер театра и кино, заслуженный артист России (2006), народный артист России (2012). Снимался в фильмах "Убойная сила", "В движении", "Ночной дозор", "Адмирал" и др. Лауреат многих российских кинопремий.

50 лет назад родился Малахов Андрей Николаевич, российский тележурналист, шоумен, ведущий программ.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Депутат: важно, чтобы каждый гражданин почувствовал свою значимость при принятии обновленной Конституции
Фото из архива Медики назвали продукты, которые снижают риск развития рака
Три "средиземноморские" новостройки в Minsk World! Самые выгодные цены только на старте продаж!
Скриншот видео "Беларусь 1" Аванс за транспортный налог внесли 98,5% автовладельцев
Фото из архива Митрополит Вениамин: сообща народ может преодолеть любые трудности
Фото из архива Митрополит Вениамин: важно усилить духовно-нравственную составляющую в Основном законе
Главное
Фото из архива Лукашенко принимает участие во внеочередной сессии СКБ ОДКБ по ситуации в Казахстане
Генпрокуратура направила поручения о правовой помощи по делу о геноциде белорусского народа в 17 стран
Пархамович: резких изменений в стоимости квадратного метра жилья не прогнозируется
Три "средиземноморские" новостройки в Minsk World! Самые выгодные цены только на старте продаж!
Топ-новости
Картина выходных: Рождество, второе место на этапе Кубка мира и обстановка в Казахстане
Марзалюк: проект Конституции создает новые социальные лифты и возможности
Андреев опроверг информацию об обстреле колонны с белорусскими миротворцами
Митрополит Вениамин: важно усилить духовно-нравственную составляющую в Основном законе
Депутат: важно, чтобы каждый гражданин почувствовал свою значимость при принятии обновленной Конституции
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова занимает 3-е место в общем зачете Кубка мира
Какой будет погода 10 января? Прогноз синоптиков
РЕПОРТАЖ: "Это надо живым!" Могилевские поисковики почти 30 лет возвращают имена погибших солдат
ФОТОФАКТ: Белорусские миротворцы охраняют военный аэродром Казахстана
Глава МНС: количество бизнесменов из-за увеличения ставки единого налога не уменьшится
Польские пограничники выбросили к границе беженца со сломанной ногой и обморожением
В Минске введены ограничения по передвижению авто из-за изменения маршрутов общественного транспорта
Динара Алимбекова заняла 3-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира
Выставка "Белагро-2022" пройдет в "Великом камне" 7-11 июня
Миротворцы ОДКБ в Казахстане взяли под охрану стратегические объекты
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.